Статуи со всего мира, которые приносят удачу

Статуи украшают городской пейзаж и поднимают настроение горожанам.

А еще они способны подарить вам богатство, удачу в делах и счастье в личной жизни — по крайней мере, если верить городским легендам.

Маленькая принцесса — Будапешт, Венгрия

Маленькая принцесса — памятник, созданный венгерским скульптором Ласло Мартоном, который посвятил его своей дочери. Оригинал статуи находится в Национальной галерее, а копия — возле трамвайных путей у моста Сечени в Будапеште. Говорят, если потереть коленки девочки, это принесет вам удачу.

Сантехник — Братислава, Словакия

Этого парня зовут Кумил, он выглядывает из люка в Старом городе Братиславы, где памятник был установлен в 1997 году, чтобы сделать город привлекательнее для туристов. Говорят, если потереть каску Кумила и загадать желание, оно непременно исполнится.

Поросенок — Флоренция, Италия



Скульптуру вепря, установленную рядом с городским рынком Порчеллино, недалеко от моста Понте-Веккьо, флорентийцы ласково называют «иль порчеллино» — «поросенок». Чтобы загадать желание, нужно ловко закинуть монетку в пасть «поросенку», а затем потереть его могучий пятачок.

Трубочист — Львов, Украина



Памятник трубочисту находится на крыше знаменитого львовского ресторана «Дом ленегд».

Леопольд фон Захер-Мазох — Львов, Украина

Чтобы трубочист помог исполнить ваше желание, придется потрудиться, сначала поднявшись на верхний этаж заведения, а потом поднявшись на крышу по крутой винтовой лестнице. Затем нужно хорошо прицелиться и попасть в цилиндр монетой. Попали? Значит, желание сбудется!



Памятник Захер-Мазоху установлен на Сербской улице в львовском Старом городе. На удачу засуньте руку в карман статуи… но не удивляйтесь тому, что там найдете! Подсказываем: рыться в карманах памятника детям до 18 не рекомендуется. Культурный шок можно запить коктейлем «Легкая порка» в соседнем туристическом баре «Мазох».

Авраам Линкольн — Спрингфилд, Иллинойс



Чтобы добраться до носа Авраама Линкольна — точнее, его бюста, установленного на могиле бывшего президента США на кладбище Оак-Ридж, — приходится приложить некоторые усилия. Но они того стоят: ведь, как утверждается, потерев нос Линкольна, можно обрести не только удачу, но и мудрость.

Франклин Рузвельт и Фала — Вашингтон, США



Мемориал Франклина Делано Рузвельта, экс-президента США, состоит из двух памятников — президенту и его собаке, терьеру по кличке Фала. Последний своей популярностью превзошел Рузвельта — ведь, потерев его нос и уши, можно добиться успеха в делах.

Мартин Држич — Дубровник, Хорватия



Мартин Држич был выдающимся хорватским драматургом, одним из первых он отказался от латыни в пользу родного языка. Его называли «Шекспиром из Дубровника». Теперь нос памятника Држичу, установленного в Старом городе, стал одним из символов Дубровника: если потереть его, можно обрести счастье.

Бременские музыканты — Рига, Латвия



Хотя осел, пес, кот и петух в Риге приезжие, вдалеке от родного Бремена их любят не меньше. Потереть голову одного из музыкантов — к удаче, особенно почетным считается дотянуться до петуха.

Джон Гарвард — Кембридж, Массачусетс



Статуя сооснователя Гарвардского университета Джона Гарварда расположена во дворе одного из корпусов. Ежегодно сотни студентов припадают к туфле отца-основателя — ведь, по студенческому поверью, потерев ее, ты с гарантией получишь хорошие отметки на экзаменах.

Джентльмен из Парижа — Гавана, Куба



В конце 1950-х Хосе Мария Лопес Ледин — то ли сумасшедший бродяга, то ли бездомный философ — был достопримечательностью гаванских улиц. А когда он умер, ему поставили памятник, который носит то же прозвище, что носил безумный Лопес — «джентльмен из Парижа». Прикоснуться к его длинной бороде — счастливая примета.

Исли — Сидней, Австралия



Небольшая 60-сантиметровая фигурка пса — памятник терьеру по кличке Исли, личной собаке королевы Виктории. Она установлена за башне королевы Виктории на сиднейской Джордж-стрит. Эта статуя уникальна тем, что способна говорить — периодически собачка просит у прохожих деньги. Разумеется, слова проигрывает специальное устройство, а звуки доносятся из установленных рядом колонок, тем не менее, Исли жертвуют активно — тем более, что, как утверждают сиднейцы, если дать Исли монетку — сбудется ваше желание.

Поросенок — Сидней, Австралия



Копия флорентийского «иль порчелино» — «поросенка» установлена у входа в Сиднейский городской госпиталь. Как и его итальянский собрат, австралийский кабан заглатывает монетки, а жертвователи, которые после этого потрут свинюке пятачок, могут надеяться на исполнение желания.

Ян Непомуцкий — Прага, Чехия



Статуя святого мученика Яна Непомуцкого — восьмая по правой стороне знаменитого Карлова моста в Праге. Она установлена на том самом месте, где святого, по преданию, сбросили в воду. Впрочем, узнать этот памятник нетрудно по блестящим барельефам у ног святого: по легенде, если прикоснуться к тому, что справа, твое желание сбудется. Для надежности многочисленные туристы предпочитают потереть оба барельефа: в любом случае это не помешает.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2310321270171634376/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Как Ленин, ненавидящий русский народ, разрушил Великую Российскую империю(https://otari.mirtesen.ru/blog/43419139633/)

Шокирующая правда о «пролетарском писателе» Максиме Горьком(/https://otari.mirtesen.ru/blog/43491907200/)

Юрий Гагарин – жертва величайшей советской космической авантюры века? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43411206636/)