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Статуи со всего мира, которые приносят удачу

Статуи украшают городской пейзаж и поднимают настроение горожанам. 

А еще они способны подарить вам богатство, удачу в делах и счастье в личной жизни — по крайней мере, если верить городским легендам.

Маленькая принцесса — Будапешт, Венгрия

Статуи со всего мира, которые приносят удачу

Маленькая принцесса — памятник, созданный венгерским скульптором Ласло Мартоном, который посвятил его своей дочери. Оригинал статуи находится в Национальной галерее, а копия — возле трамвайных путей у моста Сечени в Будапеште. Говорят, если потереть коленки девочки, это принесет вам удачу.

Сантехник — Братислава, Словакия

Статуи со всего мира, которые приносят удачу

Этого парня зовут Кумил, он выглядывает из люка в Старом городе Братиславы, где памятник был установлен в 1997 году, чтобы сделать город привлекательнее для туристов. Говорят, если потереть каску Кумила и загадать желание, оно непременно исполнится.

Поросенок — Флоренция, Италия

Статуи со всего мира, которые приносят удачу


Скульптуру вепря, установленную рядом с городским рынком Порчеллино, недалеко от моста Понте-Веккьо, флорентийцы ласково называют «иль порчеллино» — «поросенок». Чтобы загадать желание, нужно ловко закинуть монетку в пасть «поросенку», а затем потереть его могучий пятачок.

Трубочист — Львов, Украина

Статуи со всего мира, которые приносят удачу


Памятник трубочисту находится на крыше знаменитого львовского ресторана «Дом ленегд».

Чтобы трубочист помог исполнить ваше желание, придется потрудиться, сначала поднявшись на верхний этаж заведения, а потом поднявшись на крышу по крутой винтовой лестнице. Затем нужно хорошо прицелиться и попасть в цилиндр монетой. Попали? Значит, желание сбудется!

Леопольд фон Захер-Мазох — Львов, Украина

Статуи со всего мира, которые приносят удачу


Памятник Захер-Мазоху установлен на Сербской улице в львовском Старом городе. На удачу засуньте руку в карман статуи… но не удивляйтесь тому, что там найдете! Подсказываем: рыться в карманах памятника детям до 18 не рекомендуется. Культурный шок можно запить коктейлем «Легкая порка» в соседнем туристическом баре «Мазох».

Авраам Линкольн — Спрингфилд, Иллинойс

Статуи со всего мира, которые приносят удачу


Чтобы добраться до носа Авраама Линкольна — точнее, его бюста, установленного на могиле бывшего президента США на кладбище Оак-Ридж, — приходится приложить некоторые усилия. Но они того стоят: ведь, как утверждается, потерев нос Линкольна, можно обрести не только удачу, но и мудрость.

Франклин Рузвельт и Фала — Вашингтон, США

Статуи со всего мира, которые приносят удачу


Мемориал Франклина Делано Рузвельта, экс-президента США, состоит из двух памятников — президенту и его собаке, терьеру по кличке Фала. Последний своей популярностью превзошел Рузвельта — ведь, потерев его нос и уши, можно добиться успеха в делах.

Мартин Држич — Дубровник, Хорватия

Статуи со всего мира, которые приносят удачу


Мартин Држич был выдающимся хорватским драматургом, одним из первых он отказался от латыни в пользу родного языка. Его называли «Шекспиром из Дубровника». Теперь нос памятника Држичу, установленного в Старом городе, стал одним из символов Дубровника: если потереть его, можно обрести счастье.

Бременские музыканты — Рига, Латвия

Статуи со всего мира, которые приносят удачу


Хотя осел, пес, кот и петух в Риге приезжие, вдалеке от родного Бремена их любят не меньше. Потереть голову одного из музыкантов — к удаче, особенно почетным считается дотянуться до петуха.

Джон Гарвард — Кембридж, Массачусетс

Статуи со всего мира, которые приносят удачу


Статуя сооснователя Гарвардского университета Джона Гарварда расположена во дворе одного из корпусов. Ежегодно сотни студентов припадают к туфле отца-основателя — ведь, по студенческому поверью, потерев ее, ты с гарантией получишь хорошие отметки на экзаменах.

Джентльмен из Парижа — Гавана, Куба

Статуи со всего мира, которые приносят удачу


В конце 1950-х Хосе Мария Лопес Ледин — то ли сумасшедший бродяга, то ли бездомный философ — был достопримечательностью гаванских улиц. А когда он умер, ему поставили памятник, который носит то же прозвище, что носил безумный Лопес — «джентльмен из Парижа». Прикоснуться к его длинной бороде — счастливая примета.

Исли — Сидней, Австралия

Статуи со всего мира, которые приносят удачу


Небольшая 60-сантиметровая фигурка пса — памятник терьеру по кличке Исли, личной собаке королевы Виктории. Она установлена за башне королевы Виктории на сиднейской Джордж-стрит. Эта статуя уникальна тем, что способна говорить — периодически собачка просит у прохожих деньги. Разумеется, слова проигрывает специальное устройство, а звуки доносятся из установленных рядом колонок, тем не менее, Исли жертвуют активно — тем более, что, как утверждают сиднейцы, если дать Исли монетку — сбудется ваше желание.

Поросенок — Сидней, Австралия

Статуи со всего мира, которые приносят удачу


Копия флорентийского «иль порчелино» — «поросенка» установлена у входа в Сиднейский городской госпиталь. Как и его итальянский собрат, австралийский кабан заглатывает монетки, а жертвователи, которые после этого потрут свинюке пятачок, могут надеяться на исполнение желания.

Ян Непомуцкий — Прага, Чехия

Статуи со всего мира, которые приносят удачу


Статуя святого мученика Яна Непомуцкого — восьмая по правой стороне знаменитого Карлова моста в Праге. Она установлена на том самом месте, где святого, по преданию, сбросили в воду. Впрочем, узнать этот памятник нетрудно по блестящим барельефам у ног святого: по легенде, если прикоснуться к тому, что справа, твое желание сбудется. Для надежности многочисленные туристы предпочитают потереть оба барельефа: в любом случае это не помешает.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2310321270171634376/

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