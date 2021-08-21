Архимандрит Андрей Конанос: «Если Господь войдет в ад, ад станет раем»

Даже верующий человек может упрекнуть Бога, что Тот покинул его в дни, когда тяжесть навалившихся проблем стала невыносимой. Но Христос никогда не оставит человека беспомощным. Помнить об этом и значит верить по-настоящему, доверять Ему во всем, напоминает архимандрит Андрей (Конанос).

У Бога бывают для нас сюрпризы

Если маленький ребенок чего-то хочет, что он делает? Плачет, кричит, зовет маму: «Кушать хочу!» И конечно, мать обязательно придумает, что ему дать.

Поэтому, если тебе что-то нужно, призови Бога, помолись Ему – пусть даже про себя. Бог услышит. Скажи: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Помилуй мя, Господи, дай, что мне нужно, стань Тем, Кто мне нужен. Прежде всего, Господи, дай мне Твою любовь и стань самой первой моей потребностью, чтобы я не мог без Тебя жить. Чтобы Одного Тебя я желал, и все остальное тогда придет само, потому что Ты, Господи, даешь все».

Не обвиняй Бога ни в чем – ты ведь не знаешь, что еще Он тебе приготовил. Бывают сюрпризы. Я уверен, что, когда мы начинаем роптать, Бог говорит в нашем сердце (правда, мы этого не слышим): «Ты возводишь на Меня напраслину, дитя Мое, думая обо Мне неправильно. Я не такой. Ты говоришь, что Я несправедлив, что забыл о тебе, не придаю тебе значения; что Я жесток.

Чего только ты обо Мне не наговорил…» Господи, да когда я говорил о Тебе плохо? У меня проблемы – разве не так? «У тебя проблемы, но твоя жизнь еще не закончилась, будут и другие годы. У Меня Свои планы на тебя, и Я хочу дать тебе то, о чем ты просишь». Но когда?Когда Я решу. Доверяй Мне.

И вот когда меня что-то начинает беспокоить, я стараюсь помнить об этом и говорю: «Господи, я хочу понять, к чему Ты ведешь меня через это». То есть у меня есть вера, доверие, я знаю, что Бог не оставит меня с этой проблемой, болезнью, бедой, в этой безысходности.

Он обязательно что-нибудь сделает. Сейчас пока мне, конечно, не видно, что там, за горизонтом, но Ты, Господи, сделай что-нибудь, дай мне надежду, чтобы я мог хотя бы представить, как все изменится – потому что сейчас все совсем трагично и безысходно.

И Христос говорит: «Кто заставляет тебя смотреть на жизнь так, будто есть только настоящий момент? Настоящее без Меня трагично, и будущее без Меня трагично, и прошлое без Меня трагично. Впусти Меня в свою жизнь, и тогда не только настоящее – все изменится». Если Господь войдет в ад, то ад станет раем. Все меняется с Господом, для Него не существует проблем. Не существует проблем, когда ты живешь с Богом в сердце. Обязательно что-то произойдет. Подожди, придет время – и ты вспомнишь эти слова. Нет, не мои слова, а Господа, потому что это Он так сказал. «Я никогда не оставлю тебя, – говорит Он, – никогда не оставлю тебя одного, беспомощного. Если даже о птичках небесных Я забочусь, которые сегодня есть, а завтра нет, неужели тебя Я оставлю? Успокойся, научись верить Мне». Я верю Тебе. Верую во единого Бога Отца. Веруй не разумом, а научись доверять Мне, веруй с доверием, без паники, неуверенности и страха. Господь есть. Нужна только любовь и доверие к Нему. И когда Господь спросит: «Хочешь ли?..» – как спросил Он расслабленного: «Хочешь ли быть здоров?» (Ин.5:6), ты ответишь Ему так же: «Да, Господи, но не имею человека, который бы помог мне». – «Я этот Человек, – ответит Господь. – Теперь ты знаешь». И исцелит тебя.

Сила одного Слова

Господь дал расслабленному необычный приказ: «Встань, возьми постель свою и ходи». Всего лишь – встань. Одно слово. А помните, как сотник просил Его исцелить слугу? «Скажи слово, и выздоровеет» (Лк. 7:7). Скажи одно слово. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет (Быт.1:3). Одно слово, Господи, и все изменится. Скажи, Господи, и пусть в моем сердце поселится радость, пусть радость посетит этого человека, этих супругов, пусть они снова будут вместе – и они будут. Скажи, Господи, и пусть моего ребенка покинет искушение! Коснись его главы, и оно оставит его. Скажи, чтобы к нему пришло просветление и мудрость – и будет так.

Это означает, что ты веришь: если Господь скажет хотя бы одно слово; если ветер, коснувшийся Христа, коснется и тебя, – ты изменишься. Главное – поверить Христу, попросить Его сказать это слово. Потому мы и повторяем: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» Это и есть наша просьба об одном слове. И если Господь услышит нас, Он скажет: «Раз ты так сильно этого хочешь, хорошо, Я помилую тебя. Мне важно знать, что ты любишь Меня; что ты знаешь, что Я люблю тебя; и что Я – Тот, Кто может сотворить чудо. Потому что не попросив, ты не поймешь, что это Я исцелил тебя. И если Я не заставлю тебя воскликнуть громко, прямо в небо, то, достигнув желаемого, ты будешь думать, что сам всего достиг, и скажешь: «Я сделал это сам, без посторонней помощи, сам добился. А когда все хуже некуда, когда все твои силы исчерпаны – именно тогда и произойдет чудо». Тогда? Да, тогда Я сотворю чудо, и ты поймешь, что именно Я это сделал, потому что у тебя на тот момент уже не было сил. И скажешь: «Господи, теперь я понимаю, что Ты сделал это, потому что самому мне было не справиться. Я мучился годами, метался туда-сюда, из стороны в сторону, добывал деньги, бегал по врачам, больницам, глотал лекарства – и ничего». Ничего? Вот теперь настало Мое время. Когда ты отчаялся, когда потерял уже всякую надежду – пришел Я, Великая Надежда, Единственная Надежда, к которой приходишь, совсем отчаявшись.

Блаженны те, кто настолько претерпел в этой жизни, что понимает: ничто не может по-настоящему помочь, кроме Христа, наполняющего эту жизнь.

Мир имеет срок годности

Мир имеет срок годности. В нем царят смерть, тление, обман и самообман, и настоящей помощи здесь ждать неоткуда. Но когда Господь приходит к нам, все меняется. И расслабленный исцеляется: он встает, берет свою постель и начинает ходить.

Когда приходит Господь, нет никаких «вероятно» и «может быть». Никаких: «Вам придется пройти лечение, принимать лекарства, и тогда, возможно, вы выздоровеете, медицина этого не исключает». У Бога не бывает «вероятно», у Него – тотчас. В первые годы христианства именно так совершали чудеса апостолы. Если бы у нас и сейчас была такая сила для таких чудес, а не просто слова… То есть апостолы помазывали елеем, и больной тут же исцелялся.

Как-то, еще мирянином, я помогал священнику во время таинства соборования – читал апостольские послания. Соборовали больного мальчика. И после соборования никакого внезапного исцеления не произошло. Да, на душе у больного полегчало (священник так и сказал ему: «Видишь, наша молитва принесла тебе утешение»), но во времена апостолов соборование совершалось совсем иначе – это таинство обладало огромной силой, потому что была огромная вера, святость и благодать. Тогда Бог хотел показать силу этого таинства. Соборование в те времена означало, что человек тут же исцеляется. Например, у него проходила страшная головная боль. И люди бежали в церковь, к святым, по молитвам которых совершались такие чудеса. Потому и в наше время прибегают к мощам, чудотворным иконам – от которых происходят удивительные чудеса.

Если бы и мы могли стать таким источником благодати, прикасаясь к Богу, а не надеясь на свои силы! Видите, расслабленного Он сразу же исцеляет – Сам, Своим Словом, великим Словом Создателя, Вседержителя. Мы знаем, что в некоторых случаях Господь просто молился, но здесь Он показывает Себя Источником силы, Которому не нужно прибегать к иной силе, для того чтобы человек исцелился, встал и пошел.

Почему мы видим только субботу?

И это случилось в субботу.

Ох уж эта суббота! Вечная палка в колесе. Каждый раз, когда я читаю о каком-либо евангельском чуде и вижу слова «была суббота», хочется сказать: «Господи! Почему опять в субботу? Ведь Ты знаешь этих людей!..»

Впрочем, с какой стати – «этих людей»? Нас! Ты ведь знаешь нас, зачем тогда совершаешь чудеса в субботу? Если Тебе известно, что мы такие странные – настолько, что не видим главного, а только второстепенное… Видим не исцеленного человека, а лишь формальную сторону дела.

Так бывает часто, и очень часто – в церковной среде.

Да, я знаю людей, для которых характерна акривия – строгость по отношению к себе и каждой детали в своей жизни. Это достойно уважения. Например, человек хочет съесть печенье в пост, берет его и внимательно смотрит состав. И если там есть хоть капля растительного масла, он не будет есть это печенье. Что ж, имеет право. Такая строгость в духовной жизни, акривия, достойна уважения.

Но когда ты, видя, что человек становится лучше – благодаря чудесам, которые Сам Бог, приблизившись, посылает ему, – при этом укоризненно комментируешь: «Сегодня же суббота!» – это уже совсем другое дело. На что ты смотришь? О чем думаешь? О каких-то второстепенных вещах, игнорируя главное. Суббота несет в себе иной дух, иной смысл – и то, что сотворил Господь, есть как раз почитание субботы.

«Я видел, он вчера масло ел, а сегодня причащается!» Масло – это все, что ты видел? А глаза этого человека ты не видел? Его глаза, когда он встретился с Богом – после недели борьбы, недели отчаяния с пеной у рта – это ты видел? Или видел одно масло?

Конечно, ты правильно делаешь, что ведешь строгую жизнь, упорствуешь в духовной борьбе – но научись видеть и что Господь, Сын Человеческий, есть Господин субботы. Господь – над субботой, и Он изменяет законы природы, когда хочет. И этот закон Он может изменить – так, как хочет, по ведомой Ему причине.

Главное – не там, где ты думаешь. И Господь приходит и совершает чудо – тут же, не обращая внимания на то, что скажут другие. Меня это не интересует, Я – выше вашего мнения, возмущения, и это Мои слова: «Горе тому, через кого соблазн приходит». Да, горе тому, кто смущает и возмущает, но в данном случае – кто кого смутил? Если смутились те, кому постоянно нужен для этого повод, – ну, таких невозможно постоянно «ублажать» и не смущать.

Есть люди, для которых возмущение – это стиль жизни, они постоянно ищут повода, всегда ропщут, никогда не довольны, их все раздражает.

Многие раздражались даже при виде Распятия, когда Христос висел на Кресте. Что же Ему было делать – не распинаться? «Нет, как же такое возможно – чтобы Бог распялся? Разве в этом – величие, достоинство, благородство? Распятый Бог, истекающий кровью на Голгофе?»

Да, Бог. Бог Вседержитель. В этого Бога мы веруем.

А иудеи подошли к исцеленному расслабленному и сказали ему: «Сегодня суббота; не должно тебе брать постели» (Ин.5:10). Знаешь, что за это бывает? Побивание камнями, смерть! По закону тот, кто ходит с такой большой ношей в этот день, побивается камнями! Это запрещено!

А расслабленный ответил: «Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи» (Ин.5:11). Тот, Кто меня исцелил. Неужели это не изумляет вас? Что я здоров – неужели это не произвело на вас впечатление, не удивило? Я послушался, взял постель свою и пошел. Неужели вы не радуетесь вместе со мной? Неужели вас не удивляет, что тридцать восемь лет я был парализован, а теперь хожу? Тридцать восемь лет я ждал этого дня, а вы мне: «Сегодня суббота!» Как вообще вы можете, после того, что увидели, помнить, какой сегодня день?

Причина, которая приходит тихо

Я видел, как люди, исполнившись божественной радости и неимоверного счастья, забывают обо всем на свете. Забывают, какой день и час, потому что находятся в параллельном пространстве. А те, кто обратился к расслабленному, ничего не забыли: «Сегодня суббота, мы помним!» Да, вы помните. Но если бы вы помнили и Господа, Истинного Бога, если бы любили Его, вы бы забыли, какой сегодня день и час, забыли бы обо всем и дивились бы этой великой милости, великой любви, милосердию, человеколюбию; вы бы поклонились Христу и сказали, что пришло Царствие Божие, где нет ни дней, ни часов, ни какой-либо хронологии, а только бесконечная радость, мир и благоволение! Но вы не обращаете на это никакого внимания, вы цепляетесь за субботу.

«Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: возьми постель твою и ходи? Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте» (Ин.5:12-13).

Мы не замечаем Христа, потому что Он смиренен, незаметен и скромен. Ему нравится играть в эти «прятки» – когда Он, будучи центром всего, Первопричиной благ, делает все так, что Его не видно. Его присутствие в нашей жизни невидимо. И о многом, что посылает нам Бог, мы не понимаем, что это – от Него, потому что Он сразу же скрывается. Он посылает нам здоровье, любовь, утешение, исцеление, избавляет от искушений и ждет только, чтобы мы начали искать Его, любочестно, от всего сердца вопрошая: «Кто исцелил меня?»

Помнишь, позавчера у тебя болела голова? Ты тогда прочитал коротенькую молитву, и она прошла. Но понял ли ты, что это Господь исцелил тебя? Или сказал, как всегда: «Ну, понятно, что все прошло – я же выпил аспирин!» Что такое ты говоришь?

Хорошо просить Бога о помощи, но веришь ли ты, что это Он исцеляет тебя? Мы не понимаем, что Бог дает нам просимое – так где уж нам разглядеть Его невидимые благодеяния!

О сих всех благодарим Тя, и Единороднаго Твоего Сына, и Духа Твоего Святаго, о всех, ихже вемы и ихже не вемы (то есть о которых знаем и не знаем – прим. перевод.), явленных и неявленных благодеяниих бывших на нас – молимся мы на Божественной Литургии.

Знаете, сколько чудес сотворил Господь в нашей жизни? Сколько раз мы были спасены от несчастных случаев, болезней, опасностей, тяжких испытаний… И даже не поняли этого – потому что Господь не показывается нам, Он входит в нашу жизнь тихо, смиренно, без глашатаев, без торжественных встреч и пышных церемоний с криками «ура». Он стоит незаметно, в толпе. Когда ты приходишь на рынок, где множество людей, ты ведь не рассматриваешь пристально каждого? Вот так и Господа мы не замечаем. И как на рынке ты идешь себе, не имея никакого представления о тех, кто вокруг, так и от Господа получаешь, к примеру, здоровье – но не замечаешь, не понимаешь этого. Однако нужно учиться это понимать, учиться направлять свой ум хотя бы немного в сторону любочестия. И задаваться вопросом: «Кто исцелил меня?» Знаете, сколько всего мы не знаем? Сколько всего делает для нас Христос, а мы не понимаем. Не понимаем, Кто сделал нашу жизнь такой прекрасной, Кто изменил ее. Не понимаем, скольким обязаны Христу.

«Я постоянно был в твоей жизни»

Один европейский ученый как-то отправился в Африку и встретил там представителя племени, где в прошлом был распространен каннибализм. Теперь это христиане, которые умеют читать и писать.

Так вот, африканец пригласил ученого в свою хижину, и тот увидел там Евангелие. Он был атеист, не верил в Бога и потому сказал африканцу:

– Да вы что, какой Новый Завет? Мы в Европе прогрессируем, а вы откатываетесь назад в прошлое! Мало того, что Африка, так еще и деградация. Это все устарело. Цивилизованный мир ушел далеко вперед. Неужели ты веришь в Бога?

И африканец сказал в ответ:

– То, над чем ты смеешься, является причиной, по которой мы сейчас не зарезали и не съели тебя. Появись ты здесь годами, десятилетиями, веками раньше – был бы съеден, потому что мы были каннибалами. А сейчас, благодаря Тому, Кого ты не знаешь и презираешь, над Кем насмехаешься – благодаря Ему ты жив, ты существуешь. Эта книга научила меня уважать тебя и не рвать на кусочки. Понимаешь?

У нас в Греции почти все больницы (где лечатся и атеисты!) названы в честь святых. А главная афинская больница так вообще – Эвангелизмос. Эти учреждения были построены людьми, любившими Бога, почитавшими святых. И сейчас туда приходит множество атеистов, не понимающих, что именно Господь вдохновил в свое время кого-то построить эту больницу, чтобы и ты лечился здесь – ты, говорящий: «Я ни во что не верю, Бога нет». Однако именно Бог изменил мир настолько, что люди стали добрее, смиреннее и милосерднее по отношению друг к другу. И это мы еще мало знаем.

В жизни вечной, говорит Господь, нам откроются все Его благодеяния, и мы станем восхвалять Его непрестанно. Бог скажет нам тогда: «Вот это событие в такой-то день было вовсе не случайным. За ним стоял Я, Я сделал то-то и то-то». «Значит, Ты думал обо мне тогда?» – спросишь ты. – «Я думал о тебе постоянно. И постоянно присутствовал в твоей жизни – каждый день, при каждой проблеме». Случайностей не бывает. Ничто не случайно.

Исцеленный паралитик не знал, Кто исцелил его: Господь поспешил скрыться, чтобы Ему не начали возносить хвалу или, напротив, завидовать. Он не желал ни того, ни другого, потому что все это неполезно для человеческой души. Господу не нужна была земная слава – Он смиренно ходил в толпе, незаметно помогая, а затем исчезая. Но в случае с расслабленным Он рассудил так: «Исцелив его тело, исцелю и душу. Пойду, найду его». Исцеленный находился в Храме – Господь знал это и пришел туда.

Обратите внимание: человек, исцелившись, отправился в Храм. Он ведь мог пойти куда угодно – например, домой, к родственникам, или развлекаться… Как один человек сказал мне: «Я так долго болею! Сто лет не был на футболе. Вот бы поправиться и пойти на футбол!» Он не сказал: «Вот бы мне пойти в церковь!»

А расслабленный, исцелившись, отправился в Храм, чтобы поблагодарить Бога.

Богу очень нужна наша благодарность – Ему хочется этого, Ему нравится слушать, как мы благодарим Его. И придя в Храм, ты Его там находишь.

Итак, «Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин.5:14).

Думай над тем, как живешь

Греховность свойственна всем нам, каждой душе. И совсем не всегда она проявляется в каких-то поступках. Бывают и дурные мысли, греховные желания и фантазии, эгоизм, ненависть, зависть… Все это наносит вред нашему телу – и губит его, как губит и душу. Потому Господь и сказал расслабленному: «Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже».

Секрет здоровья – в чистой, святой жизни. Например, если человек завидует, или ревнует, или ненавидит, – это разъедает его изнутри, разъедает душу, а затем и внутренности, и он начинает болеть – как душой, так и телом. Иными словами, многие болезни начинаются с греха. Я читал, что, к примеру, тревожность и внутреннее напряжение часто являются причиной повышенного давления, а также могут вызывать некоторые виды рака . «Но разве это – грех?» – спросишь ты. Да. «Почему грех? Я делаю столько дел, я не могу не волноваться!»

Да, но это говорит о неверии. Если человек постоянно внутренне напряжен – значит, у него нет доверия к Богу. В этом его грех.

И вот, получается, ты выталкиваешь Бога из своей жизни, говоришь, что хочешь свободы – свободы от Него, Того, на Кого можно опереться. Ты говоришь, что не веришь в Бога – и тем самым признаешь, что у тебя нет никого, кому можно довериться, рассказать о трудностях; никого, Кто обнимет, приласкает тебя – потому что в таком случае люди тоже не могут тебя утешить по-настоящему, им ты тоже не доверяешь. И все это заставляет тебя чувствовать такую неуверенность во всем, что душа начинает болеть. А болезнь души передается телу – и вот, ты начинаешь курить, пить, употреблять наркотики, чтобы найти что-то, а на самом деле не что-то, а Кого-то. Ты мечтаешь найти Господа нашего Иисуса Христа, могущего войти в тебя и взять на Себя твои проблемы, очистить твою душу – так, чтобы ты успокоился, а твоя жизнь изменилась.

«Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус» (Ин.5:15).

Признать, что тебя исцелил Христос, говорить об этом – значит всегда бодрствовать, сохранять осторожность и успешно вести борьбу, что отражается на состоянии как души, так и тела. Многие врачи говорят, что скорейшему выздоровлению лучше всего способствует душевное равновесие и покой. А постоянный страх, стресс, напряжение активизируют гормоны, наполняющие организм токсинами, которые, в свою очередь, вызывают болезни. Вспомним апостолов: находясь в темнице, они пели молитвы и на другой день шли на пытки и допросы спокойно, с умиротворением. Так и сейчас: один человек спокоен, и тебе передается его спокойствие; а другой живет в постоянном страхе, потому что нет веры, и это грех. Самый большой грех, с которого начинаются все другие грехи, – когда мы выталкиваем Бога из нашей жизни, меняя Его на житейские наслаждения, где Ему нет места.

Думай над тем, как живешь, потому что это отражается на состоянии и души, и тела. Одно влияет на другое. Пойми это. И когда ты здоров, говори: «Господь сделал это».

Господь исцеляет, ставит на ноги; но даже если ты болен, парализован, Этот же Господь, Иисус Христос, дает тебе силы. Всем мы обязаны Ему.

У тебя прекрасная семья, хорошие дети – это Господь сделал тебя многодетным, это Он дал тебе такое благословение, дал сил на большую семью, дал профессию, благодаря которой ты можешь всех обеспечивать.

Господь Иисус Христос – Источник и Первопричина всякого счастья в жизни. И важный показатель духовной жизни – когда люди хвалят тебя и говорят с восхищением: «Как у тебя так получается? Ты потрясающе талантлив! Талантливый спортсмен, бизнесмен, поэт, певец и т.д.» – в ответ всегда быть готовым сказать, не с усилием, а совершенно естественно: «Это все благодаря Христу». Все это сделал Господь, не я.

И верить. Верить в то, что Господь – Источник жизни истинной, Которому мы обязаны всем.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2283586223742126526/

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