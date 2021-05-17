Кто из этих красивых девушек всех милее и краше?

Уважаемые друзья!Сегодня хочу ознакомить вас с фотографиями профессионального фотохудожника Игоря Воронцова и выбрать фотографию самой привлекательной и суксуальной девушки.
Игорь настоящий профессионал своего дела, который занимается фотографией более 20 лет.Он занимается каталожной съёмкой и рекламой.Игорь участник фотовыставки «Парфюмер» и победитель проекта «Международная фотопремия 35AWARDS — 100 лучших фотографий 2015 года» .Его работы можно также увидеть на обложке романа Британской писательницы Brianna Hale » MIDNIGHT HUNTER»!
Друзья,конечно, о вкусах не спорят, однако хотелось бы вместе с вами выбрать самую лучшую фотографию, на которой изображена самая привлекательная и сексуальная девушка. Не скрою, что лично мне ,например, больше всех нравится фото (8).
И так – выбираем!
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С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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