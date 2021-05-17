Популярные статьи

Свежие комментарии

Кто из этих красивых девушек всех милее и краше?

Уважаемые друзья!Сегодня хочу ознакомить вас с фотографиями профессионального фотохудожника Игоря Воронцова и выбрать фотографию самой привлекательной и суксуальной девушки.

Игорь настоящий профессионал своего дела, который занимается фотографией более 20 лет.Он занимается каталожной съёмкой и рекламой.Игорь участник фотовыставки «Парфюмер» и победитель проекта «Международная фотопремия 35AWARDS — 100 лучших фотографий 2015 года» .Его работы можно также увидеть на обложке романа Британской писательницы Brianna Hale » MIDNIGHT HUNTER»!

Друзья,конечно, о вкусах не спорят, однако хотелось бы вместе с вами выбрать самую лучшую фотографию, на которой изображена самая привлекательная и сексуальная девушка. Не скрою, что лично мне ,например, больше всех нравится фото (8).

                                                   И так – выбираем!

 

Кто из этих красивых девушек всех милее и краше?

1

2

2

Кто из этих красивых девушек всех милее и краше?

3

4

4

Кто из этих красивых девушек всех милее и краше?

5

6

6

Кто из этих красивых девушек всех милее и краше?

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

https://otari.mirtesen.ru/blog/43588675749/                                                       

https://otari.

mirtesen.ru/blog/43712849990

Обсудить
15 забавных фото животных, которые поднимут настроение на весь день
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтересно для всех и обо всем

15 забавных фото животных, которые поднимут настроение на весь день

Читать
Фото дня: на Джамгаровском пруду загорала речная крачка
Материал, выбранный редакторами МиртесенНАША ЛОСИНКА

Фото дня: на Джамгаровском пруду загорала речная крачка

Фото дня: в Останкине расцвели тюльпаны
Материал, выбранный редакторами МиртесенОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Фото дня: в Останкине расцвели тюльпаны

Тайна пёстрой ленты: 160 лет назад была сделана первая цветная фотография
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Тайна пёстрой ленты: 160 лет назад была сделана первая цветная фотография

20 первых фото из истории фотографии
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

20 первых фото из истории фотографии

Тайна пестрой ленты: 160 лет назад была сделана первая цветная фотография
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

Тайна пестрой ленты: 160 лет назад была сделана первая цветная фотография

Кто из этих красивых девушек всех милее и краше?
Материал, выбранный редакторами МиртесенОчевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили

Кто из этих красивых девушек всех милее и краше?

Знакомство
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтерва & К°

Знакомство

1
Подборка прикольных фото №2682 (30 фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУГАГА - твое хорошее настроение!

Подборка прикольных фото №2682 (30 фото)

Ретро фотографии
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

Ретро фотографии

Комментарии и картинки из соцсетей
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

Комментарии и картинки из соцсетей

Новая подборка прикольных картинок (30 фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенНе всё так грустно

Новая подборка прикольных картинок (30 фото)

Демотиваторы
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭпиЦентр позитива

Демотиваторы

Инстаграм VS реальность: вот она какая правда
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Инстаграм VS реальность: вот она какая правда

Неадекватный юмор из социальных сетей. Подборка №chert-poberi-umor-21480812052021
Материал, выбранный редакторами МиртесенСмешной. Смешные фото, картинки, видео. Юмор. Интересные истории

Неадекватный юмор из социальных сетей. Подборка №chert-poberi-umor-21480812052021

Лучшие и очень смешные картинки за неделю
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУГАГА - твое хорошее настроение!

Лучшие и очень смешные картинки за неделю

Подборка прикольных картинок (53 фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенОбхохочешься

Подборка прикольных картинок (53 фото)

Уникальные фотографии: жизнь девочки до рождения
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Уникальные фотографии: жизнь девочки до рождения

Мы для них – вся жизнь: 20+ фото с собаками, которые греют душу
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Мы для них – вся жизнь: 20+ фото с собаками, которые греют душу

Фотография: 20+ забавных фотографий животных, не поддающихся рациональному объяснению
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультурология.рф

Фотография: 20+ забавных фотографий животных, не поддающихся рациональному объяснению

Девушки из Вконтакта
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе о нежности, любви и сексе

Девушки из Вконтакта

Горячая подборка фотографий девушек из социальных сетей
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе о нежности, любви и сексе

Горячая подборка фотографий девушек из социальных сетей

Голые женщины на работе
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе о нежности, любви и сексе

Голые женщины на работе

Красивые девушки без одежды для настроения
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе о нежности, любви и сексе

Красивые девушки без одежды для настроения

Визуальный ассистент в Инстаграм
Материал, выбранный редакторами МиртесенAWESOMETICA

Визуальный ассистент в Инстаграм

Смешные и познавательные картинки
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

Смешные и познавательные картинки

Комментарии и картинки из соцсетей.
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

Комментарии и картинки из соцсетей.

Интимные фотографии Кристины Романовой слиты в Сеть
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Интимные фотографии Кристины Романовой слиты в Сеть

37 смешных, милых и занимательных картинок для разгрузки мозга
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

37 смешных, милых и занимательных картинок для разгрузки мозга

Новые прикольные картинки (54 фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенОбхохочешься

Новые прикольные картинки (54 фото)

1
Большая подборка интересных и позитивных фотографий
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУГАГА - твое хорошее настроение!

Большая подборка интересных и позитивных фотографий

11 атмосферных фото Донбасса 90-х, на которых изображена жизнь шахтеров
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

11 атмосферных фото Донбасса 90-х, на которых изображена жизнь шахтеров

Фотограф, о котором забыли: Уильям Хелберн и его потрясающие снимки 50–60‑х годов
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Фотограф, о котором забыли: Уильям Хелберн и его потрясающие снимки 50–60‑х годов

Подборка смешных анекдотов и забавных историй в картинках
Материал, выбранный редакторами МиртесенТУТ ВЕСЕЛО :)

Подборка смешных анекдотов и забавных историй в картинках

Максим Траньков рассказала о главной победе в жизни
Материал, выбранный редакторами МиртесенNEW-MAGAZINE Интернет-издание о знаменитостях и стиле жизни

Максим Траньков рассказала о главной победе в жизни

Подборка забавных твитов обо всем
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮмор и радость

Подборка забавных твитов обо всем

Дарим суперское настроение! Получите порцию отбойного юмора
Материал, выбранный редакторами МиртесенНе всё так грустно

Дарим суперское настроение! Получите порцию отбойного юмора

Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенОбхохочешься

Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото)

Фотоподборка субботы (29 фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУГАГА - твое хорошее настроение!

Фотоподборка субботы (29 фото)

Повседневная жизнь в Ираке
Материал, выбранный редакторами Миртесен☺Ха-Ха.РУ - с юмором по жизни

Повседневная жизнь в Ираке

Фотографии горных пейзажей, которые похожи на человеческие профили
Материал, выбранный редакторами Миртесен☺Ха-Ха.РУ - с юмором по жизни

Фотографии горных пейзажей, которые похожи на человеческие профили

Картина дня

наверх