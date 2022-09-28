Давно отмечается, что есть дни вещих снов, другими словами дни, когда сны сбываются чаще, а предсказания являются более точными.

И напротив, в некоторые дни вещих снов не следует беспокоится из-за дурного сна и придавать сновидениям большого значения. По лунному календарю, что предписано в этот день, то и сбудется по вещему сну.

Дни вещих снов по лунному календарю.

1 Болезнь в этот день сулит быть долгой. Появившийся на свет в первый день лунного месяца ребенок проживет долгую жизнь.

2 Болезни непродолжительны. День идеален для зачатия детей.

3 Неудачный день для любой работы. Болезни этого дня длительны и опасны.

4 Работа этого дня обычно заканчивается успешно, а пропажу находят. Сны благоприятны, сбываются.

5 Неудачливый день. Совершивший проступок будет наказан, пропажу не найти.

6 Удачен для многого. Заболевший быстро поправится или избежит возможных осложнений. Сны этого дня необходимо сохранять в тайне. Родившиеся в этот день дети будут долгожителями.

7 День удачен для дел. Болезни непродолжительны.

8 День удачен для дороги, но неудачен для заболевшего. Сновидения пророческие.

9 День может принести удачу в одном и неудачу в другом. Успех будет сочетаться с проигрышем. Болезнь может протекать тяжело.

10 День счастлив во всех делах. Дети, родившиеся в этот лунный день, склонны к путешествиям.11 Удачен для перемены жительства, переезда.12 День неудачен, лучше всего в этот день не работать, дать себе отдохнуть. Болезни опасны.13 День несчастлив. Знамения в основном те же, что и в 12-й лунный день Если сон знаменует любовные победы или интимные наслаждения, то сбывается в течение 15 дней.14 День счастливый для работы. Человек, заболевший в этот день, обязательно поправится, родившиеся дети будут расти здоровыми и вырастут умными людьми. Сны сомнительны.15 День «не рыба, не мясо», хорош в одном, но обязательно для уравновешивания произойдет и что-то плохое. Болезни не опасны.16 День счастливый. Дети будут расти здоровыми и жить долго. Сны конкретны и правдивы.17 День злополучен, лучше в этот день не работать. Болезни опасны. Но ребенок, родившийся в этот день, будет высокого роста и со счастливой судьбой.18 День довольно удачен. Родившиеся в этот день трудолюбивы и будут богаты.19 День неблагоприятен для находящихся в дороге людей, родившиеся в этот день живут долго.20 День благоприятен для любых видов деятельности. Сновидения пустые. Дети этого дня трудолюбивы.

21 Хорош как для хозяйственной деятельности, так и для развлечений. Болезни не опасны.

22 День плохой. Работа не ладится, не рекомендуется начинать новое дело. Болезни опасны. Сны могут сбываться.

23 День счастлив для достижения планов об успехе и славе. Болезни продолжительны и опасны. Сны пустые.

24 День ни плохой и не хороший. В этот день опасно заболеть. Дети, родившиеся в этот день, станут добрыми людьми, но будут любить погулять. Сны этого дня пустые.

25 День неудачный. Болезни серьезны. Сны сбываются.

26 День плохой. Новые дела начинать не стоит. Заболеть опасно. Сны сбываются. Сны сбываются очень быстро.

27 День удачен во всех делах. Дети хорошие, послушные, здоровые. Сны вещие.

28 Такой же, как и 27-й день лунного календаря.

29 Неудачен для всего, кроме здоровья: занемогший выздоравливает. Сны этого дня сбываются через три дня.

30 Счастлив для всего. Заболевший выздоровеет. Рожденный в этот день младенец будет счастлив. Сновидения сбываются очень скоро

31 Сны предсказывают новые повороты в жизни.

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А вы знали об этом?

Сразу после Октябрьской революции правительство Норвегии выступило с инициативой присвоить Ленину Нобелевскую премию мира, с формулировкой «За торжество идей мира». В инициативе указывалось, что Ленин должен быть удостоен этой премии на основании того, что вывел Россию из Первой Мировой войны. Однако Нобелевский комитет данную инициативу отклонил, так как она была подана позже положенного срока. Хотя они и признавали, что не высказывались против присвоения данной премии Ульянову. Возможно, что Нобель мог достаться Ленину, если бы не вскрывшаяся информация о том, что ещё в 1915 году в своей работе «Социализм и война», он призывал превратить империалистическую войну в войну гражданскую!

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