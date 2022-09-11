 А вы знали об этом?(Статья 47)

Этот выпуск полностью посвящен памяти Елизаветы II

1.

Елизавета II была в России всего один раз, в 1994-м году. Визит прошёл вполне ровно и чаще всего вспоминают небольшой конфуз – Борис Ельцин нарушил принятый этикет, что потом многие пытались подать как бестактность с его стороны. На одной из встреч российский президент, находясь рядом с королевой, стал поддерживать её за локоть. Существует негласное правило, которое вообще-то всегда соблюдалось – британского монарха нельзя касаться. Знал об этом Борис Николаевич или нет, непонятно. Королева, понятное дело, отреагировала спокойно, а могла бы и пошутить, как это было во время визита Путина в Лондон.

Когда британская королева Елизавета II в 2003-м году давала обед в честь официального визита Владимира Путина, российские организаторы потребовали, чтобы все блюда были предварительно опробованы охраной. Рассказывают, что когда королеве передали это требование, она сказала: "Передайте г-ну Путину, что я лично буду тестировать все блюда, которые будут ему подаваться".Что интересно, Владимир Путин традиционно для себя немного опоздал тогда на встречу с королевой – но не по своей вине. Хотя сначала журналисты и писали о том, что российский президент нарушил все мыслимые протоколы, затем выяснилось, что опоздали они вместе с принцем Чарльзом, который встречал Путина в аэропорту.

Причиной опоздания стали пробки в Лондоне, хотя, опять же, это затем подали в стиле "не то, что у нас, когда все улицы перекрывают ради президентского кортежа".Кстати, как видно на фотографии ниже, Владимир Владимирович поступил так же, как Борис Николаевич – тоже поддерживал королеву, помогая ей выйти из транспорта. Видимо, для уже более пожилой женщины то старое правило было не так критично.

Впрочем, история о визите Путина в Великобританию заканчивается ещё одной байкой - говорят, Елизавета II опоздала ровно на те же 10 с небольшим минут на официальные проводы российского президента.Вряд ли это стоит воспринимать как месть со стороны королевы, скорей как символическую дань протоколу, когда между событиями должно было пройти точное количество времени. Хотя вышло забавно, конечно – всё же педантичное следование правилам является традицией королевского двора.

2.

В 1947 году 21-летняя Елизавета вышла замуж за человека, в которого была влюблена годами, — британского морского офицера греческого происхождения Филипа Маунтбеттена, дальнего родственника.По данным Вики Филипп был пятым ребёнком принца Андрея, сын короля Греции Георга первого. Отец принадлежал к царствовавшему в Греции датскому дому Глюксбургов. Бабушка со стороны отца — Ольга Константиновна Романова, внучка Николая I. Мать Филиппа принцесса Алиса — из гессенского рода Баттенбергов, племянница последней российской императрицы Александры Фёдоровны и троюродная сестра Николая II. А Николай II и дедушка Елизаветы II Георг V были двоюродными братьями. Правнук датского короля Кристиана IX (по прямой мужской линии), праправнук английской королевы Виктории (по прямой женской линии) и российского императора Николая I.Таким образом Елизавета и Филип были родственниками с переплетением разных кровей потомков.

3.

Немало конфузов во время встечь с королевой происходило из-за одежды. Например, дамы на королевских приемах непременно должны быть в головных уборах. Самой скандальной и комичной шляпкой в истории стала конструкция в форме ватрушки, которая с помощью обруча держалась на голове неотесанной деревеншины посла Украины Натальи Галибаренко.

Я у мамы дурочка!

Формально никакого нарушения протокола в этом не наблюдалось, но выглядела ярко-синяя «ватрушка» так, что ее моментально растащили на мемы.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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