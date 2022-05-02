Миф о «рабской сущности» русских

Российская верхушка – политическая, экономическая и культурная, особенно в Москве и Петербурге, мечтает стать частью Европы, «цивилизованного мира». Однако Запад никогда не примет Россию в своё сообщество. Почему? Достаточно проанализировать западные, голливудские фильмы, чтобы увидеть, что о нас думают западники. Именно такие «фабрики грёз», как Голливуд, формируют западное «коллективное бессознательное», определяя мировоззрение, миропонимание и общественное сознание.





«Русские варвары»



Русский в западных лентах – это примитивный, часто агрессивный «варвар». Причём, когда на Западе изображали русских времен СССР, ситуация была получше. Тогда русские «варвары» были угрозой, их представляли сильными, глуповатыми и опасными. Вроде боксёра Ивана Драго в фильме «Рокки 4» (1985). После развала СССР русские в западных лентах деградировали, утратили мощь. Их стали изображать бандитами, проститутками, идиотами, наркоманами, пьяницами и прочими дегенератами. Русских изображают агрессивными, асоциальными существами без моральных ценностей. «Недочеловеками», в лучших традициях Третьего рейха!



При этом на Западе закрывают глаза на некоторые факты истории.



Как ленивые и тупые пьяницы, якобы неспособные к труду и самоорганизации, создали величайшую державу в мире?



Создали её в самых сложных в мире природно-климатических условиях (по сложности климата только Монголия с нами на одном уровне, когда летом может быть плюс 40, а зимой – минус 50).



Как русские пережили несколько национальных катастроф и несколько раз возрождали великую державу буквально из пепла?



Русь – это Феникс-Финист, жар-птица, возрождающаяся и обновляющаяся после гибели. Русские несколько раз выдержали удары «коллективного Запада», устояли перед Наполеоном и Гитлером. Создали вторую в мире по протяженности железнодорожную сеть, открыли космическую эру человечества, первыми в мире построили атомную электростанцию. В эпоху Сталина предложили альтернативу западному рабовладельческому порядку – общество знания, служения и созидания.





Миф о крайней жестокости русских



Со времен Древнего Рима и Византии и до настоящего времени западные авторы рисуют практически один и тот же чёрный образ русов-русских. Создана стойкая информационная матрица. Гибнут и разваливаются западные державы и империи, возникают новые, а образ «русских варваров» сохраняется. Западники приписывают нам худшие человеческие черты и пороки, клеймят наше «рабское» общественно-политическое устройство. И совершенно не замечают таких же мерзостей и жестокостей в самой Европе или Америке! Более того, русские в силу своей «варварской» психологии даже и не поднимались до таких высот разложения и цинизма, как в «цивилизованном мире».



На Западе полностью забыли, что уничтожили целые другие цивилизации и культуры в самой Европе.



Римско-католический мир практически стёр с лица земли кельтскую цивилизацию, религию друидов. Нынешние кельтские традиции во французской Бретани, Уэльсе или Шотландии – это жалкие обломки древней цивилизации.



Запад сокрушил, поработил и почти полностью уничтожил славяно-русскую цивилизацию в Центральной Европе. В частности, нынешние восточные немцы – на 80–90 % генетические потомки русов-венедов (вандалов, венов, варягов-русов, пруссов-поруссов и т.д.). Как и австрийцы, даны-датчане, свеи-шведы.



Никакого «германского» мира в раннем Средневековье не было! Это миф, созданный в Риме! «Германцы» – это арии-ярии, русы. К примеру, об этом убедительно и с большим количеством фактического материала писал историк Юрий Петухов работах «Древности руссов» (2007) и «Норманны. Русы Севера» (2005).



Запад попытался пойти и далее на Восток, уничтожить русов Новгорода, Смоленска, Киева и Москвы, но получил жесткий отпор. Отсюда и жалобы, слёзы по поводу «жестокости», «агрессивности» русских.



Правда, европейцы забывают, как они уничтожили целые цивилизации, культуры и племена в Америке (Южной и Северной), в Африке и Азии. Охотились за неграми, как на животных, истребляли и обращали в рабство целые племена. Разрушили, ограбили и уничтожили индейские цивилизации. Истребили коренные народности Северной Америки.



«Хороший индеец – мертвый индеец» – этот людоедский афоризм генерала Шеридана стал лозунгом американской армии, «освобождавшей» Дикий Запад от коренных обитателей. Янки устроили беспощадный геноцид и террор, нарушение всех мирных соглашений, массовые убийства и скальпирование женщин и детей – нет такого преступления, которое не совершили бы американские «цивилизаторы».



Запад поработил Индию, истребив с помощью войн и голода десятки миллионов туземцев.



Запад трансформировал в полуколонию древний Китай, превратив китайцев в опиумных наркоманов. Устроил тотальный грабеж наследия древних цивилизации Востока.



На Западе не замечают рабства крестьян во Франции, Австрийской империи или Польше. В современном мире восхищаются французской кухней. Но почему люди ели улиток, лягушек, гнилой сыр? От голода! Это историческая, традиционная кухня французских крестьян-жаков. Им просто есть было нечего! Дворяне и чиновники обирали их подчистую.



Умалчивают о человеконенавистническом, людоедском развитии капитализма. О практически тотальном уничтожении крестьянства в Англии (так называемом «огораживании»). Крестьян превратили в нищих, бродяг, физически уничтожали, отправляли на каторгу и в рабство в работные дома, где люди работали за пустую похлебку-баланду. Шахтеры в Уэльсе работали с рабскими железными ошейниками. Людей обманом вербовали на корабли, в колонии, а затем продавали в рабство. Белых рабов в колониях было не меньше чёрных, цветных. Целые армии каторжников ссылали в Австралию, Новую Зеландию или Гвиану. В «свободной» Англии процветала жесточайшая эксплуатация детского труда.



Показывая жестокость и «кровавость» русских правителей, западники дружно молчат о зверстве, коварстве и терроре, которыми сопровождался процесс развития европейских государств. Закрывают глаза, как в той же Франции устраивали «крестовые походы» против своих же городов, пораженных ересью. Когда горожан поголовно уничтожали и цинично отмечали: «Убивайте всех, Господь распознает своих!» (папский легат Арнольд Амальрик). К примеру, при захвате города Безье в 1209 году крестоносцы вырезали до 20 тысяч человек, весь город был разграблен и сожжен. При этом в городе было только порядка 200–300 еретиков-катар.





О рабской сущности русских



Западники не замечают того, каким садизмом, жестокостью и зверскими массовыми убийствами сопровождались феодальные, крестьянские и религиозные войны во Франции, Нидерландах или Германии.



Чего стоит бойня, которую устроили религиозные фанатики во Франции. Война между католиками и гугенотами-протестантами. Только во время резни в Варфоломеевскую ночь в Париже (24 августа 1572 года) было вырезано несколько тысяч протестантов, а по всей Франции выбили порядка 30 тысяч гугенотов. Для сравнения: во время длительного правления «кровавого деспота» Ивана Грозного по подсчётам историков было репрессировано 5–6 тысяч человек. А он правил более полвека, с 1533 по 1584 год.



Гражданская война в Англии. Жесточайшие войны между англичанами и шотландцами, завоевание Ирландии, когда «зелёный остров» практически вырезали, а оставшихся туземцев обратили в рабов. Поэтому ирландцы поколение за поколением и бежали в Америку, надеясь на новую свободную жизнь (правда, многие попали в новое рабство).



На Западе забывают жестокость и разврат, который процветал при дворе римских пап, итальянских правителей и французских королей. Западные обличители русских не замечают, что именно французы породили кровавую революцию, массовый классовый террор с истреблением аристократии, дворянства и духовенства, с уничтожением населения целых областей и городов (Лион и Вандея). А англичане стали создателями первых концлагерей (война с бурами в Южной Африке), расовой сегрегации. Кстати, в гражданскую войну янки-северяне чинили террор против южан-дикси, сгоняли их с земель, устраивали концлагеря. Англичане и американцы создали резервации, куда загоняли остатки коренных жителей захваченных территорий.



Именно европейцы, а не русские, придумали позорную евгенику. Страсть к улучшению человеческого материала охватила Европу и Америку в 1890–1940-е годы. Не Россия, а запад внедрил технологии насильственной стерилизации «негодного человеческого материала», в число которых попали не только преступники и психически больные люди, но и просто нищие, бродяги и трудные подростки.



Интересно, что сейчас под лозунгами трансгуманизма, неолиберализма эти идеи снова процветают на Западе. Снова людей делят на «избранных» – экономически успешных, и «неудачников», которым нет места в «новом дивном мире».



Русские – взяточники, а западники – честные люди? Ложь!



Вся история Европы и Америки – это история грабежей, обмана, спекуляций и насилия. В королевской Франции коррупция пронизывала всю бюрократию и дворянство. Ничего не изменила и революция. Британские аристократы и лорды были настоящими торгашами, наживались на казённых подрядах, работорговле и наркотиках. Американский бюджет доили финансово-промышленные тузы Манхэттена. Вся история Польши – это воровство и грабеж польской шляхетской «элиты».



Многие считают, что это всё было в прошлом. Однако на Западе ничего не изменилось и в XX–XXI веках.



Австрийцы устроили геноцид русских-русинов в оккупированных областях Малороссии. Белые финны развязали террор против всех русских в «освобождённой» Финляндии. Поляки уморили тысячи пленных красноармейцев. Эстонцы загнали в концлагеря интернированных белогвардейцев, которые воевали за западные ценности, когда они утратили роль «пушечного мяса».



«Культурная» Германия попыталась полностью уничтожить и поработить славянский мир. «Цивилизованные» британцы и американцы с помощью стратегической авиации сожгли десятки исторических, культурных, экономических центров Германии, похоронили под их обломками сотни тысяч немцев, в основном женщин, детей и стариков.



Американцы, пытаясь подавить народное сопротивление во Вьетнаме, выжигали страну напалмом, травили биологическим и химическим оружием. «Гуманные и политкорректные» западники устроили геноцид сербов, руками хорватов, мусульман-боснийцев, мусульман-албанцев (косоваров) вырезали и расстреляли тысячи сербов.



Таким образом, на Западе шёл процесс жесточайшей селекции и шоковой дрессировки «человеческого материала» для будущего капиталистического, рыночного общества. Нынешнего общества потребления.



Поэтому сейчас в «свободном мире» Запада люди практически покорно и массово маршируют в «новый дивный мир» (новый этап рабовладельческого мира с господами и рабами).



А вот «русские рабы» всё ещё оказывают сопротивление и не желают жить в «электронно-цифровом концлагере».

Автор:Самсонов Александр

Источник : https://topwar.ru/184781-mif-o-rabskoj-suschnosti-russkih.ht...

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Открытое письмо Президенту Российской Федерации В. Путину https://otari.mirtesen.ru/blog/43740317011/

"Кровавая демократия западной цивилизации " https://otari.mirtesen.ru/blog/43182462085/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!