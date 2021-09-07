Почему 11 знаменитых картин Казимира Малевича так важны для мира искусства

Этнический поляк, родившийся в Украине, в Российской империи, и ставший одним из самых знаменитых советских художников, Казимир Малевич использовал искусство, чтобы выразить своё множественное наследие, которое он унаследовал. Его биография и пересекающиеся личности, пожалуй, лучше всего отражены в его произведениях. Он не только менял стили и искал новые способы живописи, а экспериментировал с формами и веществами, дабы найти свой собственный, приведший его к славе.

Краткая биография

Слева направо: Автопортрет Казимира Малевича, 1910 год. \ Фото: rusmuseumvrm.ru. \ Автопортрет Малевича. \

За свою жизнь в качестве лица русского авангарда Казимир перепробовал множество стилей живописи: неопримитивизм, символизм, импрессионизм, футуризм, кубизм и это лишь некоторые из них. Тем не менее, ни один из этих стилей по-настоящему не отражал взгляд художника на реальность. Таким образом, он изобрёл своё собственное движение – супрематизм. Он не только применил принципы супрематизма к своей живописи, но и перенёс их в другие области искусства, включая архитектуру, кинематограф и дизайн.

Выросший в украинской сельской местности, Казимир провёл большую часть своего раннего детства в деревнях.

В юности он впитал в себя переплетающиеся народные традиции той местности, где православие смешалось с католицизмом и славянскими языками. Таким образом, неудивительно, что фольклор повлиял на путь художника в искусстве.

Супрематизм: Абстрактная геометрия, Казимир Малевич, 1917 год. \

Когда семья переехала в Курск, он осознал отсутствие у него формального художественного образования. Желая продолжить карьеру в живописи, молодой художник знал, что ему придётся переехать либо в Москву, либо в Санкт-Петербург. Позже Казимир напишет об этом, потому что в Москве были известные художники и возможности. Таким образом, именно туда вёл его путь. Он трижды пытался поступить в Московское училище живописи, скульптуры и архитектуры – всё безрезультатно. Прежде чем стать одним из самых популярных и влиятельных художников двадцатого века, будущий основатель супрематизма считался безнадёжным и бездарным профессорами этого престижного учебного заведения.

Женщина с граблями, Казимир Малевич. \

Столкнувшись с этим отказом, Казимир медленно превратился в своего собственного уникального мастера, чьи работы были гораздо более разнообразны, чем почти всё, созданное его сверстниками. Следующие произведения искусства демонстрируют изобретательность самого разностороннего художника ХХ века и многогранность его работ. В конце концов, Малевич и его искусство — это гораздо больше, чем сложная геометрия и авангардизм.

Торжество неба

Триумф небес, Казимир Малевич, 1907 год. \

«Триумф небес» (Торжество неба) - ранний пример творчества Казимира, отражающий начало его уникальной манеры живописи и художественные тенденции в Российской империи. В эту эпоху декаданс и символизм захватили культурную жизнь как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. В 1907 году художник посетил выставку символистской группы «Голубая роза». Это событие настолько вдохновило его, что он создал серию картин, глубоко проникнутых религиозной мистикой. «Триумф небес» стал одной из самых известных ранних работ Казимира, а также одним из самых знаковых произведений русской символики.



«Триумф небес» — это набросок фрески, в которой сочетаются народные традиции и православный мистицизм. Окружённые золотым сиянием, мирные небесные жители обитают на зелёном лугу, в то время как ряды фигур с конечностями возвышаются над ними только для того, чтобы их накрыло другое всемогущее существо.

На изучение художником религиозных тем повлияло его собственное католико-православное воспитание и интерес как к восточной философии, так и к крестьянскому искусству и фольклору Восточной Европы. «Благодаря иконописи мне удалось понять эмоциональное искусство крестьянства...которое я всегда любил», - написал однажды Казимир. В своих символических картинах он пытался оценить как высокую, так и популярную культуру, смешивая их воедино.

Пейзаж с жёлтым домом

Пейзаж с жёлтым домом (Зимний пейзаж), Казимир Малевич, 1906 год. \

Увлечение Казимира популярной культурой и его упрощённое представление форм вместе зажгли в нём желание экспериментировать. Его «Пейзаж с жёлтым домом» - пример интереса художника к импрессионизму. В 1908 году в художественном журнале «Золотое руно» состоялась выставка, на которой в Москву были привезены работы Матисса, Гогена и Ван Гога. Заинтригованный этими новыми стилями искусства, Казимир увидел их импрессионистские корни. Из-за этого он решил погрузиться в неясную и яркую дымку цветов, которая характеризовала одно из самых заметных мировых направлений в живописи.



Импрессионизм был не просто этапом в жизни художника, а повторяющимся лейтмотивом. Его пейзаж был одной из его первых попыток создать красочную мозаику точек, которая подчёркивала атмосферу сцены, а не точные формы объектов. Позже, во время своей персональной выставки, состоявшейся в 1928 году, знаменитый художник вернулся к импрессионизму. На этот раз он ссылался и переосмысливал картины Дега, Моне и Сезанна, которыми восхищался. Не случайно Казимир отсчитал начало своего личного художественного пути от первых эскизов импрессионистов, которые он написал в Курске.

Женщина на трамвайной остановке

Женщина на трамвайной остановке, Казимир Малевич, 1913 год. \

Кубофутуризм занимал особое место на творческом пути Казимира. Увлекаясь авангардными стилями, художник также обратил внимание на простую геометрию. То, что началось с геометрических изображений крестьян, закончилось полной деконструкцией форм, которые можно увидеть у «Женщины на трамвайной остановке» (Дама на остановке трамвая). Картина была создана, когда молодой художник едва мог позволить себе полотна. Хотя он был беден и едва выживал, Казимир всё ещё активно продвигал зарождающийся русский авангард.



«Женщина на трамвайной остановке» была одной из пятнадцати картин, которые он подготовил для первой выставки русских футуристов. Картинка представляет собой головоломку, которая сочетает в себе, казалось бы, несовместимые объекты. Лестницы, архитектурные виньетки, календарь – всё появляется на холсте, где эти фрагменты жизни не рассказывают связной истории, а скорее предполагают, что зритель должен её придумать. На самом деле на картине нет силуэта женщины. Вместо этого несколько искривлённых фигур напоминают одну из трамвайных остановок, календарь указывает на течение времени, и, возможно, части дороги ведут в неизвестном направлении.

Англичанин в Москве

Англичанин в Москве, Казимир Малевич, 1914 год. \

Одна из самых загадочных работ художника, наряду с «Женщиной на трамвайной остановке», «Англичанин в Москве» объединяет абстрактную геометрию, яркие цвета и нотки реализма. Зелёнолицый мужчина изображён на фоне рыбы, ложки, православной церкви и каллиграфических знаков на кириллице. Одна из них гласит «Конное общество», в то время как другая комбинация букв образует загадочные слова «Затмение» и «Частичное». Оживлённая сцена оставляет зрителям ещё одну загадку для решения, намекая на связь между, казалось бы, случайными объектами. Футуристическая по своей природе картина также является шуткой, которая отрывается от традиций. В конце концов, некоторым зрителям это может показаться странным и даже отвратительным, но никак не скучным, а тем более предсказуемым и знакомым.

Супрематизм № 56

Супрематизм № 56, Казимир Малевич, 1915 год. \

Он заложил основы супрематизма в 1915 году, когда опубликовал свой манифест под названием «От кубизма к супрематизму». В своём творчестве художник провозгласил создание пути, который приведёт к новому реализму. Новый реализм, предусмотренный Казимиром, означал беспредметное изображение реальности, свободное от всех ограничений. Прежде всего, супрематизм подчёркивал цвет и форму. Малевич был твёрдо убеждён, что мастер не должен копировать природу, а скорее создавать свои собственные новые миры. Одним из таких миров был его «Супремус 56» (Супрематизм № 56).



Картина является одной из типичных супрематических картин, созданных им. Как таковая, она скрывает несколько секретов. Во-первых, она был набросана карандашом от руки, оставив частично видимыми нижние рисунки. Во-вторых, чёткие края были достигнуты благодаря тому, что художник уверенно направлял свою кисть, ориентируясь на створку шкафа, тем самым создавая как бы окно в уникальный мир, запечатлённый на века.

Чёрный квадрат

Чёрный квадрат, Казимир Малевич, 1915 год. \

Среди всех картин Казимира есть одна, о которой слышали почти все. Она появляется в многочисленных репродукциях. Пресловутый «Чёрный квадрат» — это уже не картина, а социальное явление.



История «Чёрного квадрата» начинается с нетерпения художника. Казимир рисовал на поверхности своего мокрого холста, не дожидаясь, пока он высохнет. В результате в кромешной тьме из-за спешки появились так называемые кракелюры, трещины краски. Художник был известен своей небрежностью, которая позже превратила многие его супрематические картины в потрескавшиеся произведения искусства. «Чёрный квадрат», помещённый против солнца, впервые появился в сценических рисунках 1913 года для футуристической оперы «Победа над солнцем». Затем последовали два других чёрных квадрата, каждый из которых символически заканчивал реалистическое искусство.



В каком-то смысле все «Чёрные квадраты» художника должны были возвестить о новом начале и положить конец предыдущим векам художественного самовыражения. Преодолев пропасть между футуризмом и конструктивизмом, «Чёрный квадрат» стал нулевой точкой живописи, отражением всего революционного и нового. Это был предвестник политического порядка, установившегося после 1917 года, и заявление художника, который дожил до падения Российской империи и расцвета Советского Союза.

Белым на белом

Супрематическая композиция: Белое на белом, Казимир Малевич, 1918 год. \

Сколько оттенков белого может различить глаз? Это был один из вопросов, на которые Казимир попытался ответить своим «Белым на белом» – ещё одной супрематической картиной, которую многие сегодня ассоциируют с художником. Созданное в год после Октябрьской революции 1917 года, это произведение искусства является провокационным и новаторским. Монохромный квадрат появляется на белом холсте, передавая ощущение цвета, глубины и объёма. Критик-конструктивист, который видел картину во время выставки, якобы заявил, что это «абсолютно чистое белое полотно с очень хорошим грунтовочным покрытием и не более того».

Спортсмены

Спортсмены, Казимир Малевич, 1931 год. \

В 1930 году Казимир был арестован и провёл три месяца в тюрьме по сфабрикованным обвинениям в антисоветской пропаганде. Новый режим медленно отворачивался от его безудержного искусства, ставя под угрозу свободу художника. После освобождения он вернулся к живописи крестьян и рабочих, назвав свои новые начинания попыткой выразить супрематизм в виде человеческих фигур. Простота и народное искусство, которые вдохновляли художника на протяжении всей его жизни, нашли выход в его примитивистском изображении тех, кто его окружал. Таким образом, его «Спортсмены» стали одной из его самых знаковых супрематических картин.



В то время как супрематизм означал освобождение художника и его фигур, вырвавшихся из ограничений, спортсмены продемонстрировали триумф творчества и неподчинения в полной мере. Картина показывает только энергию и динамику и игнорирует пространство, время, реальность и несколько других правил. Казимир писал, что его последние супрематические картины были рождены отчаянием. Среди них протест «Спортсменов» так же ощутим, как и отчуждение «Крестьян».

Крестьяне

Крестьяне, Казимир Малевич, 1930 год. \





«Крестьяне» - ещё одна из знаменитых работ художника, знаменующая его переоценку супрематизма. Две фигуры в жёлтом и оранжевом стоят на фоне замысловатой парчи разноцветных полей, когда сталинские репрессии захватывают страну. Оба крестьянина безликие, их лица заменены тёмными белыми масками. Гениальный, как всегда, художник-нео-супрематист отразил безликий страх, который сам Казимир испытывал по отношению к растущему угнетению в Советском Союзе.



Эта работа была одним из последних исследований супрематизма Казимиром. После ареста и зная об ужесточении цензуры, он начал сочетать в своих произведениях супрематизм и неоклассицизм, сохраняя при этом своё увлечение народной культурой.

Работница

Работница, Казимир Малевич, 1933 год. \





В 1933 году он написал неоклассический портрет «Работницы». Эта пьеса до сих пор сбивает с толку критиков, которые не могут решить, что означает положение женских рук. С одной точки зрения, работница держит руки так, что это наводит на мысль о знакомом положении рук Мадонны. В то время как младенец Иисус отсутствует, выражение лица женщины ошеломленное, её щёки раскраснелись, а лицо побледнело. Работница ярко одета, у неё мозолистые пальцы, а её жесты и поза напоминают знакомую христианскую иконографию.



Приспосабливаясь к новым обстоятельствам, Казимир больше не обращался к религиозным темам, которые увлекали его в юности. Вместо этого он выбрал слияние традиций и идей, создавая портреты, отражающие новый стиль социалистического реализма, а также разрывы, возникшие в результате изменений в политике и искусстве. В углу картины всё ещё можно различить подпись художника – чёрный квадрат, та самая пресловутая форма, которая стала тёзкой Малевича и принесла ему всемирную известность.

Автопортрет

Автопортрет Казимира Малевича, 1933 год.

В тридцатые годы Казимир заново открыл для себя искусство эпохи Возрождения, наполнив его наследием византийской иконописи и своей собственной супрематической традицией. В одной из своих последних работ он изображает себя гордым венецианским дожем, смотрящим вдаль. Неореалистичный портрет представляет художника как патриарха, который остаётся верным своему супрематическому прошлому, оставляя маленький чёрный квадрат в углу в качестве своей подписи. Старомодный халат идёт вразрез с авангардным чёрным квадратом и характером новых советских вкусов, которые доминировали на культурной сцене России.



Через два года после того, как он закончил свой автопортрет в стиле Ренессанса, Казимир написал ещё один, напоминающий более поздние картины Веласкеса. В том же году Казимир умер в Ленинграде, оставив после себя одно из самых разнообразных наследий, которые когда-либо мог создать любой художник. Обилие стилей, к которым он обращался, и изобретательность его техники доказывают уникальную многогранность его искусства, отражающего многогранную индивидуальность и вездесущее увлечение восточноевропейским фольклором, а также наследие, которое окружало его при жизни.



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