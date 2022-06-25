7 головоломок для самых настойчивых

Разгадывание головоломок - не только веселое и интересное занятие, но еще и полезное. Мозг человека очень быстро привыкает к лени. Если ежедневно не давать ему хотя бы минимально сложных заданий, то он прекратит работать уверенно и интенсивно. А вот если обеспечить себе регулярные тренировки для мозга, то вы даже не заметите, как будете с легкостью справляться с любыми жизненными ситуациями, где потребуется логический и рациональный подход. Не пренебрегайте этим!

Предлагаем 7 условий, с которыми нужно справиться. Все ответы увидите ниже, поэтому не спешите листать страничку, пока не убедитесь, что на 100% уверены в своих вариантах.

1. Какое число нужно поставить вместо знака вопроса?

2. Нужно найти двух одинаковых чудиков.

3. Добавьте одну спичку, чтобы решить пример.

4. Разделите фигуру на равные части с помощью двух линий (не обязательно прямых).

5. Выберите три бильярдных шара и разместите их на белых отметках так, чтобы получилось 30.

6. Выберите правильную тень, которую отбрасывает птичка.

7. Сколько мячиков на картинке?

Определились?

Уверены в своих ответах?

Точно?

Тогда пришло время узнать правильные:

1. 18.

2. 2 и 11; 4 и 12.

3.

4.

5. 13 + 11 + 6 = 30, потому что шар под номером "9" можно повернуть в положение "6".

6. №5.

7. 30 мячиков. Первый уровень - 1. Второй уровень - 2*2 = 4. Третий уровень - 3*3 = 9. Четвёртый уровень - 4*4 =16 1+4+9+16 = 30.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2506568090797214363/

А вы знали об этом?

В исламе это правило касалось больше мужчин. По шариату мужчине было достаточно сказать при свидетелях "талак" (таляк) — развод. Причины могли не объясняться, достаточно было желания отпустить жену. Однако, если муж развелся со своей женой в порыве гнева, то раскаявшись он в течении трёх месяцев вполне мог вернуть жену домой. Если за три месяца муж не чувствовал угрызения совести и не желал возобновлять супружеские отношения, то его жена была отныне свободна. Куда сложнее ситуация обстояла, если муж говорил "трижды талак". То есть — трижды развод. Отныне мужчина не мог в течении трёх месяцев вернуть жену обратно, он должен был дождаться, пока жена выйдет замуж за другого мужчину, а после разведется с ним. Для такого сложного церемониала существовали "временные мужья". Женщина тоже могла подать на развод, если муж пренебрежительно относился к жене или плохо с ней обращался. Это называлось «мухалаа», и решалось через суд. После развода женщина получала часть своего приданного обратно, свадебные подарки и часть имущества мужа согласно брачному договору. Бывший муж обязан был содержать свою бывшую жену следующие три месяца, а детей — вплоть до совершеннолетия. Если семья жены была богата, то могла нанять хорошего адвоката и получить при разводе целое состояние.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43533945334)

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