Российские актрисы, вызывающие зависть в Голливуде

Не станем отрицать,что в западном кино полно симпатичных и стильных актрис. Однако и в российских фильмах полно красоток, готовых дать фору своим коллегам из Голливуда. Многие из них регулярно мелькают в модных журналах Европы и Америки, выступают в зарубежных телешоу и даже являются объектом сплетен и нападок со стороны западных знаменитостей, что косвенно свидетельствует о сильной зависти к нашим красавицам. О самых ярких, женственных, запоминающихся и фантастически красивых актрисах, блиставших в отечественном кино в 2018-2019 годах, мы и поведаем в этом материале.

Наталья Рудова

Эффектная блондинка Наталья Рудова уже давно покорила сердце отечественного зрителя своей внешностью и талантом, сыграв не одну запоминающуюся роль в российских сериалах, фильмах и даже музыкальных клипах. Последние громкие фильмы, в которых актриса принимала участие – комедия «Счастья! Здоровья!» 2018 года, сериал «Между нами, девочками» и мини-сериал «Без памяти», запущенный в 2019 году.

Анна Хилькевич

Обворожительная звезда отечественных сериалов, периодически мелькающая также и в большом кино. Например, в 2017 году она вместе с Гариком Харламовым и Гариком Мартиросяном снялась в оригинальной российской комедии «Zомбоящик». А в 2018 засветилась в еще одном отечественном проекте, свежесть и художественное достоинство которого трудно переоценить – комедийном сериале «Звоните ДиКаприо!».

Любовь Аксенова

Одна из самых красивых актрис современного российского кино, которая вдобавок к своей восхитительной внешности обладает еще и неординарным актерским умением. Своей игрой она украсила добрый десяток смешных фильмов производства РФ, среди которых «Русский Бес» (с элементами триллера и драмы), «Гуляй, Вася!» (одна из лучших российских комедий в 2016 году), «Селфи» (новый фильм 2018 года) и прочие.

Валерия Кудрявцева

Одна из самых известных красавиц отечественного шоу-бизнеса, которая является не только актрисой от Бога, но еще и ведущей, танцовщицей, певицей. В общем, девушка всесторонне развитая и одаренная. Даже снималась в эротических фотосессиях для западных развлекательных журналов, что говорит о многом.

Юлия Франц

Ее знает вся страна. Модель и актриса, снявшаяся в невероятно успешном отечественном фэнтези «Гоголь» - кинотрилогии, частично основанной на произведениях знаменитого писателя, а частично – на фантазиях целой когорты модных современных сценаристов, воплощенных смелым режиссером Егором Барановым.

Ксюша Бородина

Актриса, телеведущая и музыкант (диджей), чья фантастическая красота и столь же фантастический талант заставляют выть от восторга миллионы мужчин (и, не побоимся этого слова, женщин) по всему миру. Разве найдется хоть один человек, который бы не восхищался ею на телепроекте «Дом-2». А последующие ее сьемки в таких культовых фильмах, как «С Восьмым марта, мужчины!» или «Заза», которые считаются национальным достоянием. Одним словом, Ксюша Бородина – гордость отечественного кино и эстрады.

Оксана Акиньшина

Легендарная российская актриса, стильная, красивая и очень талантливая. Одна из немногих, что смогла сняться в фильме Сергея Бодрова-младшего и даже оказаться с ним на одном экране. Речь, конечно, идет о знаменитом российском боевике (с элементами драмы, понятное дело, другие наши люди не смотрят) «Сестры». После она снялась еще в десятке добротных фильмов, самым последним среди которых является фильм ужасов «Рассвет» 2019 года.

Мария Горбань

Звезда театра и кино, снимающаяся у самых именитых российских режиссеров. Вспомнить хотя бы ее участие в таких остросюжетных картинах, как «Опасный соблазн» или «Жена моего мужа». Ну а в 2019 году она порадовала нас своей игрой в комедии «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители». Гениальный фильм, и гениальный образ, который удался Мария Горбань на все 100%.

Настасья Самбурская

Кто не знает эту восхитительную красавицу родом из города Приозерска, снявшуюся в добром десятке фильмов, а также активно занимающуюся карьерой певицы и модели. Доказывая всему миру, что шикарная внешность, это далеко не все, что требуется для успеха, Настасья Самбурская много времени уделила обучению актерскому мастерству на различных театральных курсах, снималась в массовке, была лицом фитнес-проекта и даже снялась для обложки популярного журнала MAXIM.

Таисия Вилкова

Молодая актриса, умудрившаяся в свои 23 года сняться более чем в 2-х десятках российских фильмов и сериалов. Последняя ее большая роль – коварная соблазнительница Лиза Данишевская, сумевшая заманить в свои сети самого Гоголя в исполнении Александра Петрова. Но все это вы сможете уводить и оценить сами, если станете смотреть онлайн фильм «Гоголь. Начало» и его последующие два сиквела, признанные лучшими фильмами в российском прокате в 2018 году.

Карина Зверева

Эффектная российская актриса с шикарной спортивной фигурой, которая также известная как талантливая певица, танцовщица, ведущая, модель и еще много кто. Все ее выдающиеся работы и заслуги вспомнить и перечислить попросту невозможно, настолько она замечательная и всесторонне одаренная девушка. Из последних ее заметных ролей можно отметить участие в фильме «Стандарты красоты. Новая любовь», потрясшего отечественного зрителя в 2017 году.

Кристина Асмус

Ее вдохновленная и самоотверженная игра в сериале «Интерны» стало едва ли не главным украшением этого телепроекта. А ведь там было полно и других выдающихся артистов. Но никто из них не сумел создать образ, затмивший бы Варвару Черноус. Ну а после Кристина Асмус еще не раз радовала нас сьемками в российском кино категории AAA. Среди самых удачных ее работа – ремейк 2015 года «А зори здесь тихие…» и спортивная драма 2016 года «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Это был фурор.

Мария Берсенева

Российская актриса, а по совместительству модель и предприниматель. Именно благодаря этой целеустремленной девушке мир узнал о таких персонажах, как Елена Лопатина из фильма «Неизвестный» и провидица Елена Воробьяшкина из мистической картины «Майор и магия».

Елена Корикова

Ее также знает и любит вся страна, и очень уважают зарубежом, как профессионального актера мирового уровня. В качестве примера можно вспомнить хотя бы такие новые сериалы, как «Круговорот» или «Шелест 2», вышедшие на экраны в 2017 и 2018 годах соответственно.

Мария Кожевникова

Настоящая российская звезда, сумевшая из кино пробиться в политику, а после без проблем вернуться обратно. Человек, про которого можно смело сказать «он всегда на своем месте».

Источник : https://trambay.ru/101-rossijskie-aktrisy-vyzyvajuschie-zavi...

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