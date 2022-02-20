Что исторически в бою делали только русские солдаты

Сражаться со славянами противникам не нравилось с незапамятных времён. Ещё арабские путешественники в средние века отмечали, что русские постоянно ходят с оружием и при необходимости, не задумываясь пускают его в ход, не зная страха в битвах. Впрочем, храбрецов хватало и в других народах, но только наши предки выработали и массово использовали специфические боевые приёмы, которые позволяли запугать врага ещё до прямого столкновения.

«Штыковая атака»

В русской армии штыки появились в 1709 году, причём позаимствованы были в Европе. Однако наши «западные партнёры» использовали их как оружие оборонительного боя, а мы уже в XVIII веке вовсю практиковались в штыковых атаках. Суворов в своей «Науке побеждать» приводит сразу несколько «солдатских заповедей», смысл которых сводится к тому, что хорошее владение штыком – кратчайший путь к победе.

Штыковая атака

Казалось бы, такое внимание к холодному оружию должно было остаться в прошлом, когда на смену гладкоствольным ружьям пришли нарезные, отличающиеся увеличением прицельной дальности стрельбы. Действительно, огонь теперь вёлся с двухсот метров, однако при наступлении расстояние между рядами противников резко сокращалось.

И в Отечественную войну 1812 года, и в обеих мировых у врага был всего один шанс избежать штыковой атаки русских – бежать. Однако трусость не поощрялась и по ту сторону линии фронта, поэтому немцам и французам приходилось обороняться. Выжившие солдаты вермахта ещё долгие годы вспоминали именно штыковой бой, как самое страшное, что им довелось пережить на восточном фронте.

Неудивительно, ведь если на Западе от штыка давно отказались и старались добиваться успеха стрелковой подготовкой, то устав пехотных войск Красной Армии напрямую ориентировал: «Конечная боевая задача – разбить противника в рукопашной схватке».

«Рвануть тельняшку на груди»

Сильнее штыковой атаки немцы в Великую Отечественную войну боялись только бойцов в тельняшках. Традиция бросаться на врага с голой грудью или в нательном белье тоже шла ещё от славян и пришедших на Русь варягов. Такое «обмундирование» сразу демонстрировало противнику бесстрашие и решимость умереть на поле боя.

Дополнением к этой психологической атаке служила улыбка, с которой на врага, порой, надвигались советские солдаты. Герой Советского Союза Виктор Леонов вспоминал, что такие удары его моряков производили на немцев буквально гипнотическое воздействие. Преимущество бывало обеспечено ещё до прямого столкновения. Это было что-то сродни знаменитой «атаке мертвецов» под Осовцом в первую мировую.

Виктор Леонов

Тельняшек немцы боялись больше чем огня, потому что знали — этих солдат нельзя остановить, им даже нельзя сдаться, ведь во время штыкового удара брать в плен попросту некогда. Бойца, наступающего на тебя в одной нательной рубахе, можно либо убить, либо умереть самому!

Легендарный генерал Чуйков вспоминал, как в Сталинграде, где позиции немцев и Красной Армии проходили максимально близко друг к другу, почти каждое столкновение переходило в штыковую. Бросавшиеся на врага советские солдаты и матросы орудовали штыками точно вилами, насаживая противника поглубже, а потом перебрасывая себе за спину. Никакие хвалёные немецкие егеря с их подготовкой и владением единоборствами не выдерживали такого натиска.

«Последняя граната»

Впрочем, даже отчаянная храбрость не может гарантировать успеха в любом бою. Но проигрывали наши солдаты тоже по-особому. Одной из нестандартных традиций русской армии было оставлять на крайний случай последний патрон, чтобы не сдаваться в плен.

Для войн, которые традиционно велись в Европе, попасть к врагам было, конечно, не почётной, но вполне обыденной ситуацией. Рыцари в Средневековье оказывались в плену регулярно, а потом выкупались на деньги своих крестьян и продолжали жить, как ни в чём не бывало.

На Руси же попасть к монголам, половцам или крымским татарам означало стать рабом и угодить куда-нибудь на турецкие галеры, так что у нас как-то исторически не принято сдаваться. Ещё вождь народного восстания Кондратий Булавин, не желая оказаться в руках правительственных войск, умудрился застрелиться, хотя в реалиях начала XVIII века это было совсем не просто!

Памятник Кондратию Булавину в Бахмуте

Вот и в войнах прошлого столетия русские солдаты чаще оставляли последний патрон себе, чтобы не попадать в плен. Впрочем, довольно быстро на смену пуле пришла граната, и бойцы не только сами отправлялись на тот свет, но и напоследок уносили с собой ещё двух-трёх врагов. Так что, порой, к раненому советскому солдату просто боялись приближаться, пока он находился в сознании.

Последний подобный эпизод произошёл совсем недавно. В 2018 году в Сирии российский лётчик Роман Филиппов, катапультировавшись из сбитого самолёта, попал в окружение боевиков. Подпустив их к себе поближе, он взорвал в руках гранату. Последними словами героя России были: «Это вам за пацанов!».