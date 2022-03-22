Изобретения викторианской эпохи, которые до сих пор вызывают повышенный интерес

Викторианская эпоха, начавшаяся в 1837 году с приходим на трон королевы Виктории, продолжалась до 1901 года.

И именно в ту эпоху было сделано немало достаточно странных изобретений, которые вызывают интерес и сегодня.

Смотрим.

1. Безопасные гробы

Пробуждение в гробу.

Во время Викторианской эпохи нередкими бывали случаи, когда люди впадали в глубокую кому, а их хоронили, считая мертвыми. Те, кому повезло больше, просыпались во время своих похорон, а вот неудачники могли очнуться уже в могиле под землей. Волна паники по поводу подобных случаев привела к появлению «предварительных моргов», в которых трупы отлеживались до тех пор, пока не начинали гнить.

Это не помогло, поскольку в моргах начало скапливаться слишком много трупов. В итоге появились «безопасные гробы» которые выглядели как обычные, за исключением того, что в них были предусмотрены инструменты и аппараты, которые внезапно очнувшийся человек мог использовать, чтобы выбраться из могилы или чтобы проинформировать смотрителя кладбища о том, что под землей очнулся живой человек.

2. Ошейник для пениса

Половой акт считался безнравственным.

Половой акт считался безнравственным в викторианскую эпоху даже среди женатых пар. Единственный раз, когда люди могли свободно предаться утехам, это тогда, когда они собирались завести детей, что само по себе считалось неизбежным грехом.

3. Чашки и ложки, предохраняющие усы от смачивания

Самоудовлетворение также было грехом. Чтобы у мужчин не возникало возбуждение, им на пенисы часто одевали специальные «ошейники» с шипами, обращенными внутрь. При возбуждении эти шипы впивались в плоть.

Причудливые чашки.

Ухоженные усы являлись гордостью любого идеального джентльмена викторианской эпохи. Мужчины этой эпохи относились к усам с особым трепетом, поэтому приходили в ужас при попадании их в чай или суп. Это привело к изобретению причудливых чашек, со специальным местом, на которое нужно было класть усы при питье. Впервые такой «девайс» сделал человек по имени Адамс Харви. Вскоре появились ложки с защитой для усов. Эти хитроумные приспособления исчезли вскоре после Первой мировой войны, когда усы вышли из моды.

4. Моторизованный военный разведчик

Четырехколесный велосипед с мотором и пулеметом.

Первое в мире вооруженное транспортное средство было изобретено британским изобретателем Фредериком Ричардом Симмсом в 1888 - 1889 годах. Это был четырехколесный велосипед с мотором и… пулеметом калибра 0,303, установленным перед велосипедистом.

Броня у этого необычного агрегата была представлена разве что щитком пулемета, а с боков и сзади наездник был полностью открыт для вражеского обстрела. Хотя Motor Scout никогда не был использован в военных целях, он доказал, что четырехколесное транспортное средство также может быть использовано в качестве мобильного оружия.

5. Вращающиеся расчески / массажные щетки

Механическая расческа для массажа головы.

Вращающиеся расчески были изобретены исключительно по причине странного убеждения, что, использование машин является признаком прогресса. Эти расчески были прикреплены к системе колес и шкивов, а питались они от водяных турбин, паровых двигателей или газовых двигателей, хотя первоначальные версии приводились в движение людьми. Механическая расческа в основном использовалась для массажа головы, хотя в патенте на нее утверждалось, что щетку также можно было использовать для чистки тела во время купания.

6. Атмосферные и пневматические железные дороги

Пневматическая железная дорога.

Современные поезда работают на электроэнергии и дизельном топливе. В прошлом же они работали на паре и угле. В викторианской Англии были даже поезда, которые передвигались благодаря воздуху (т.е. атмосферные), использующиеся на открытом воздухе, и пневматические поезда, которые передвигались под землей. Первый в мире атмосферный вокзал был открыт в Ирландии в 1844 году и вскоре за ним появился еще один в Англии. Передвижение происходило благодаря нескольким «насосным станциям», размещенным в 3 км друг от друга, через которые накачивался воздух.

Эта железнодорожная система была позже закрыта из-за высокой стоимости обслуживания и потому, что крысы часто съедали кожаные чехлы, используемые для герметизации воздуховодов. Пневматические поезда были изобретены в Англии после того, как Лондонской Почте понадобились быстрые транспортные средства. Пневматические железные дороги также имели очень высокую стоимость обслуживания, и, что еще хуже, они могли работать только в течение короткого периода времени (максимум девяти минут).

7. Кривошип

Тюрьмы Викторианской эпохи были очень изобретательны по отношению к своим заключенным в плане их наказания. Одним из таких устройств для издевательства был «кривошип» - странная штуковина, сделанная из поворотного колеса с грузом и и ручки, подключенной к нему. Заключенный был обязан поворачивать ручку кривошипа, а, следовательно, и колесо с тяжелым грузом, чтобы получить еду и воду. Некоторые осужденные были вынуждены крутить рукоятку по целых 14000 раз за день.

8. Ремни от холеры

Холерный ремень.

Болезнь эпидемий, особенно брюшного тифа и холеры, была очень распространенной в викторианскую эпоху, когда личная гигиена находилась на ужасном уровне. Сточные воды сбрасывались в реки (те же самые, откуда люди брали воду для питья и приготовления пищи), а также люди испражнялись в обычные открытые ямы, которые чистились всего два раза в год.

Сегодня известно, что холера вызывалась зараженной пищей, но викторианцы этого не знали. Многие из них полагали, что болезнь вызывается плохим запахом. При этом они не знали, как нужно лечить холеру и придумали странную штуковину под названием «холерный ремень», который, по их мнению, нужно было одевать для защиты от заражения.

9. Электрофон

Electrophone.

Electrophone был медиа-сервисом в Лондоне, который позволял людям слушать новости, театральные представления и даже церковные службы прямо на своем домашнем телефоне. Для подключения абоненту нужно было позвонить своему оператору и попросить, чтобы его связали с Electrophone. Абонент также мог запросить у операторов центра Electrophone конкретную музыку. Подписка на эту услугу стоила £ 5 в год. Electrophone закрылся в 1925 году, когда появилось бесплатное радио.

10. Естественный гидромассаж

Супергидромассаж.

Многие викторианцы верили в то, что с помощью воды можно вылечить травмы и болезни, а также улучшить свое общее самочувствие. Это часто заставляло их ездить к ручьям и рекам, где они принимали специальные ванны. Эти реки и ручьи зачастую находились часто далеко, поэтому людям приходилось уезжать на целые недели, если не на месяцы.

Чтобы упростить водные процедуры, были придуманы специальные качающиеся ванны, у которых было изогнутое дно и высокие бортики. Это было сделано специально, чтобы человек мог раскачивать ванну для имитации движения водных потоков в реке.

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