6 вещей, которые нельзя передавать из рук в руки

Принято считать, что негативная энергетика может отрицательно отразится на самочувствии человека. Как правило, именно такие посылы могут посылаться через определённые предметы.



Именно по этой причине нельзя примерять личные вещи другого человека, а также их носить. Так можно забрать на себя все его беды, несчастья и негатив.

1. Деньги

Именно через деньги чаще всего передают порчу. Наши предки верили в то, что негатив с денег можно снять при помощи дерева.

Именно поэтому нельзя передавать деньги из рук в руки. Особенно внимательно стоит отнестись к тому случаю, когда вы в не очень хороших отношениях с человеком и он пытается вам предать деньги из рук в руки.



Даже, когда вы совершаете покупки в магазине, то старайтесь класть деньги в монетницу, и сдачу брать нужно также только оттуда.

2. Кольца

Никогда не берите драгоценности, которые вам не принадлежат. Старики считали, что именно при помощи украшений люди снимали с себя проблемы, неприятности. Если вас кто-то попросил примерить чужое кольцо, то нужно отказаться.

Сделайте это под любым предлогом. Бывают ситуации, что необходимо взять чужую драгоценность, чтобы передать её кому-то. В таком случае нужно попросить человека, чтобы тот положил её на стол.

3. Все режущие предметы

Наши предки считали, что нельзя передавать из рук в руки режущиеся предметы. Сюда относились не только ножи, вилки и ножницы, но и серпы. Была примета, что именно таким образом женщина может отрезать от себя свою вторую половинку.

Это суеверие также связано с тем, что представительницам прекрасного пола категорически нельзя брать оружие в руки.

Стоит отметить, что через серпы нельзя было переступать, а также наши предки старались не стучать одним серпом по другому. Это могло стать причиной сплетен.

4. Лук

С давних времён была примета о том, что лук нельзя передавать из рук в руки, ведь он вызывает слёзы. Если передавать лук из рук в руки, то, таким образом, можно передать другому человеку свои несчастья со слезами.

Если вы видите, что кто-то прям упрашивает взять лук в руки, то необходимо отказаться или попросить человека положить его на стол, а вы сами возьмите овощ с него.

5. Различные обереги и амулеты

Нельзя брать в руки охранные обереги и амулеты. Если вдруг понадобится передать чужой оберег или амулет, то просто оберните его платком или салфеткой.



6. Хлеб

Хлеб также вошёл в этот список. На Руси к нему относились с особенным уважением. Есть версия о том, что семена из колосков несут в себе жизнь.

Наши предки верили в то, что, когда печётся свежий хлеб или каравай, то на этот запах слетаются духи умерших людей.

Старики также считали, что именно через этот главный продукт можно навести порчу на человека.

Также есть примета о том, что хлеб нельзя передавать через порог и ещё заносить его домой после захода солнца.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2295779721815787959/

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