Святой Иоанн Шанхайский: аскет вселенского значения

Святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, первоиерарха РПЦЗ (а это он в тот теплый вечер шагал парижской улицей) действительно называли святым аскетом вселенского значения.

Человеческая простота в сочетании с духовной глубиной и прозорливостью делали его совершенно уникальным, в нашем понимании, подвижником – сродни тех, кто жил и верил в первые века христианства.

Будущий святитель, Михаил Максимович, родился в Харьковской губернии 4 июля 1896-го года и принадлежал к украинскому дворянскому роду Максимовичей-Васильковских, из которого в XVII веке уже просиял известный православный подвижник — святой Иоанн Тобольский, знаменитый миссионер и просветитель Сибири, прославленный Богом чудесами и нетлением мощей. Михаил рос болезненным мальчиком, к тому же страдал от косноязычия. Но насмешки и игры сверстников его интересовали мало: все равно игрушечные солдатики у него становились монахами, а замки- монастырями. К тому же семья Максимовичей была ктиторами расположенного поблизости Святогорского монастыря и, в силу частых визитов родителей в обитель, мальчик также бывал там часто. Монашеское уединение, вдумчивая молитва святогорских иноков располагала отрока к раздумьям над смыслом жизни.

Очевидно, мыслил он неординарно, поскольку известно, что под его влиянием инославная гувернантка Максимовичей приняла Православие. Учился Михаил превосходно, знания давались ему легко. В 1914 году он окончил Полтавский Кадетский Корпус и стал студентом юридического отделения Харьковского Императорского Университета. Между учебниками по юриспруденции юноша прятал массу духовной литературы и житий святых. Да и церковная жизнь Харькова располагала к богомыслию. В усыпальнице харьковского собора почивали мощи чудотворца архиепископа Мелетия (Леонтовича), который ночами бодрствовал и молился, воздевая руки горе. Михаил стал подражать любимому святому, а потом решил посвятить Господу всю свою жизнь.

Юноша был знаком с основателем Русской Зарубежной Церкви митрополитом Антонием (Храповицким). Блаженнейший владыка укрепил Михаила в его убеждениях, и, после эвакуации в Югославию, молодой человек поступил на богословский факультет Белградского университета. Его судьба уже была предопределена. В следующем после выпуска году состоялся монашеский постриг Михаила Максимовича. Юноша взял имя Иоанн, в честь своего славного прадеда митрополита Иоанна Тобольского. Вскоре последовало иеродиаконское, а на праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы – и иеромонашеское рукоположение. Молодой батюшка очень быстро завоевал доверие людей – верующие знали об его непосильном для большинства подвиге, хоть отец Иоанн и пытался скрывать свое строгое воздержание и всенощную молитву. Богослужение совершал часто, Литургию – ежедневно. Казалось, что только благодаря этому постоянному предстоянию перед престолом он и может так плодотворно и безустанно трудиться. Также, по просьбе местных греков и македонян, священник отправлял для них службы на греческом языке. Преподавательскую деятельность отец Иоанн совмещал из постоянным служением в больницах, приютах, причащал там всех нуждающихся.

Столь яркий светильник веры трудно долго укрывать под спудом – вскоре местное священноначалие обратило внимание на усердие скромного иеромонаха, желая возвести его в епископы. Тот всячески отговаривался от высокого звания, аргументируя свои отказы косноязычием и недостаточностью опыта. Но уже в мае 1934 года отец Иоанн был рукоположен и назначен управляющим Шанхайской епархией. В Китае владыка развернул кипучую деятельность: взялся за восстановление церковного единства, стал налаживать связи с земляками – украинцами, русскими, сербами, греками, начал возведение величественного храмового комплекса – собора во имя иконы Богородицы «Споручница грешных», колокольни и трехэтажного приходского дома. По всей епархии стараниями епископа стали строиться приюты, больницы, госпитали. Святитель был попечителем различных филантропических обществ и известным благотворителем. Только в Шанхае по его благословению и при личном участии появились госпиталь, гимназия, несколько домов для престарелых, общественная столовая, коммерческое училище, а приют для сирот и детей бедных родителей во имя святителя Тихона Задонского стал, фактически, единственным способом спасения от голодной смерти для местных беспризорников. Поначалу в нём было восемь воспитанников, а затем число детей увеличилось до 3,5 тысяч детей. Сложно представить, но владыка сам подбирал больных и голодающих детей среди шанхайских трущоб и приводил их в приют. Однажды он увидел, как нищий бродяга-китаец собирается выбросить в мусорный контейнер маленькую девочку и выкупил малыша за бутылку водки. «Его любимцами были дети, которых он так охотно держал при себе. Он всегда интересовался ими, экзаменовал их, посылал им открытки и приносил подарки. Он мог смотреть им в глаза по несколько минут тем тёплым лучистым светом, который проникал в глубину души, и это было как объятие матери для младенца. Этот взгляд был незабываем. Тело этого аскета было как высохшая кора дерева, но каждый, кто встречался с ним взглядом, ощущал себя самым любимым существом на земле», – сказано в жизнеописании владыки Иоанна, составленного братством преподобного Германа Аляскинского. И вправду – ради детей он был готов на все. Однажды во время войны в приюте не хватало продуктов для питания детей, воспитанникам грозил голод. Владыка молился всю ночь, а утром раздался звонок, мол, только что представитель какой-то организации прибыл с крупным пожертвованием для приюта.

При всем этом святитель умудрялся все время пребывать в молитве, отстраняясь от мира и суеты. Все также ежедневно служил Литургии, а если богослужения в храме не было, то весь суточный круг служб он прочитывал сам. Его юродство помогало ему оградить себя и от славы, и от похвал власть имущих. Владыка постоянно ходил босиком, питался скудно, а в постные дни его рацион составляла одна просфора. В любую погоду пешком он со Святыми Дарами обходил всех знакомых больных и причащал их, но больше всего поражает не это: множество свидетельств подтверждают, что святитель был прозорливым и знал, где может понадобиться его помощь в тот или иной миг.