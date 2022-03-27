Александра: страшная месть обманутой супруги

Встреча княгини Александры и князя Константина состоялась на свадьбе сестры князя Ольги. Молодой князь увидел Александру и просто потерял голову. Отец князя дал согласие на этот союз. Александра Иосифовна в 1847 г. прибыла в Россию. Девушке было всего 17 лет. Она была прекрасна и искренне, поэтому при дворе ее приняли радушно. Говорили, что она очень похожа на Марию Стюарт.

Год Александра занималась изучением языка, готовилась к будущей супружеской жизни. Венчание состоялось в конце лета 1848 г. В это же время князь стал контр-адмиралом. Ему приходилось часто отлучаться из дома, а Александра тосковала в одиночестве. Чтобы скрасить тоску, она начала увлекаться спиритическими сеансами. Но это привело к выкидышу. В итоге увлекательные занятия пришлось прервать.

Долгое время брак был счастливым. У супругов родилось 6 детей. Александра посвятила себя благотворительности. Свободное время посвящала музыке.

Но в 1874 г. все изменилось. Старшего сына обвинили в воровстве. Наследника со скандалом изгнали из Петербурга. В то время между супругами начала появляться “трещина”. Через 5 лет чету настиг новый удар: умер младший сын он менингита. А потом княгиня узнала, что у супруга есть вторая семья с танцовщицей. Князь не отрицал этого и не чувствовал вины.

В 1889 г. во время посещения законной жены у князя отнялись рука и нога, а также пропала речь. В этом же году его настигло еще 2 инсульта. Законная супруга постоянно была рядом с мужем. Угасающий князь хотел увидеть вторую семью, но законная жена препятствовала этому. Это явно было отмщение. Когда князь находился при смерти, княгиня велела всем слугам прийти и проститься с ним. И даже в этом состоянии княгиня не позволила супругу увидеться со второй семьей.

Увидеть отца на смертном одре не удалось ни изгнанному старшему сыну, ни детям от второй семьи. Константин Николаевич умер в начале 1882 г. Вдова его пережила на 20 лет. Под конец жизни она стала практически слепой.

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