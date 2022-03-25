Истории людей с амнезией, которые буквально потеряли свой разум

Для большинства из нас память является краеугольным камнем того, кто мы есть. Наше прошлое определяет нас, оно формирует и то, кто мы сейчас, и то, кем мы станем. Многие из нас намеренно создают напоминания о тех моментах, которые доставили нам удовольствие, чтобы позднее пережить их ещё раз.





Общеизвестно, что с возрастом память частично угасает, а такие состояния, как слабоумие, могут лишить людей части их прежнего «Я». Но для людей с такими неврологическими заболеваниями, как амнезия, потеря памяти может оказаться крайне разрушительной и оставить их вообще безо всякого понятия о том, кто они есть.

1.

Генри Молисон





Родившийся в 1926 году Генри Молисон, или просто Г.М., как его называли в медицинских журналах, с десяти лет страдал эпилептическими припадками. Возможно, это было связано с тем, что в семь лет его сбил велосипед. Припадки становились всё чаще, и к тому времени, когда ему было 16 лет, он страдал от них уже ежедневно. Приступы продолжались до 1953 года, когда ему предложили экспериментальную операцию, при которой удалялась часть левой височной доли. В плане борьбы с эпилепсией операция оказалась успешной, но у Молисона появилась глубокая амнезия.

Молиcон мог вспомнить своё детство.

Он знал своё имя и имена членов своей семьи. Он даже вспомнил крах Уолл-стрит в 1929 году. Однако ему было трудно вспомнить всё, что касалось последнего десятилетия перед операцией. Он также потерял способность запоминать новое. Он каждый день просыпался, не помня о том, что было вчера.

Генри Молисон позволял неврологам изучать его мозг более 50 лет, вплоть до своей смерти в 2008 году. Это изучение привело к крупным открытиям в области того, как мы создаём и храним воспоминания. Молисон даже пожертвовал свой мозг науке после своей смерти.

2.

Ансель Борн





Ансель Борн был проповедником-евангелистом. В 1887 году он «проснулся» и обнаружил, что управляет универсальным магазином, не зная, как он туда попал. Последний момент, который он запомнил, был за два месяца до его прибытия в Норристаун, штат Пенсильвания.

Говорят, что Борн пострадал от диссоциативной фуги, которая заставила его забыть о своей личности. Страдающие от этого заболевания часто придумывают себе новое имя и биографию и путешествуют на большие расстояния. Состояние фуги чаще всего вызывается травмой, способы излечения её пока что не найдены. Однако состояние это часто носит временный характер. Борн, пожалуй – самый известный пример пострадавшего от диссоциативной фуги и, возможно, что именно в честь него Роберт Ладлум назвал своего главного персонажа в «Идентификации Борна».

Хотя многие сомневались в правдивости рассказа Борна о его «потерянных днях», кажется, он не сделал ничего постыдного, живя под другой личностью. Фактически большую часть своего времени он продавал сладости или проводил время в церкви. Особого капитала во время своего приключения он не нажил. Похоже, что в реальности его жизнь в состоянии фуги была невероятно скучной.

3.

W.O.





Пациент, идентифицированный только как «W.O.» или «Уильям», в марте 2005 года посетил стоматолога, чтобы сделать операцию на корневом канале. Вплоть до момента инъекции W.O. помнил свою жизнь так же, как и любой другой. Однако после инъекции он может хранить воспоминания только в течение 90 минут, после чего они уничтожаются. Нейробиологи находятся в полном недоумении относительно причин такого воздействия наркоза.

W.O., которому сейчас поставлен диагноз «антероградная амнезия», может вспомнить, как он садился в кресло и получал местную анестезию, но с того момента у него в памяти полный провал. Он просыпается каждое утро, полагая, что это всё ещё 2005 год. Его жена написала записку с перечислением самых важных для него событий и положила её в папку с пометкой «Прежде всего, прочитай это».

Нейробиологи озадачены тем, почему анестетик мог вызвать потерю памяти. С 2005 года W.O. удалось запомнить только одну новую вещь: смерть отца. Считается, что только сильное горе способно оставить след в его мозге, всё остальное просто затирается. Врачи, лечащие его, надеются, что опираясь на это знание, они смогут помочь ему создать новые, более счастливые воспоминания.

4.

Клайв Уэринг



Клайв Уэринг был профессиональным музыкантом-исполнителем классической музыки, который в 1985 году заболел герпетическим энцефалитом. Вирус атаковал его центральную нервную систему, лишив способности запоминать новую информацию. Его потеря памяти настолько глубока, что он может удерживать текущие воспоминания не более 30 секунд.

Это состояние заставляет его пребывать в постоянном недоумении. Он не может понять, что с ним произошло, а когда люди пытаются что-то объяснить, он забывает о своём вопросе задолго до того, как они успевают добраться до конца ответа. Уэринг также помнит некоторые события своей жизни до 1985 года, за исключением его любви к жене. Все эти годы он вёл дневник своих мыслей, который состоял из повторяющихся вариаций одного и того же предложения: «Сейчас я проснулся».

Однако, как это ни удивительно, способность Уэринга играть на пианино нисколько не пострадала. Он сохранил умение читать и играть музыку. Однако, когда ноты требуют, чтобы он повторил какую-то часть, он будет повторять её снова и снова, каждый раз забывая, что он уже сделал повтор.

5.

Антхельм Мангин





Антхельм Мангин был французским солдатом, сражавшимся на фронтах Первой мировой войны. В 1918 году его отправили домой с амнезией вместе с 65 другими больными, которые буквально сошли с ума. Однако, в отличие от большинства, Мангин не мог даже назвать своего имени. Его условно назвали «Антхельм Мангин» и с диагнозом «слабоумие» поместили в приют во Франции.

В 1920 году в газете была опубликована статья с фотографиями нескольких неопознанных пациентов. Около 300 семей, отчаянно ищущих пропавших без вести любимых, заявили, что Мангин является их родственником. Он встречался с членами каждой из семей, чтобы попытаться хоть кого-то узнать, но безуспешно.

В 1930 году его наконец-то опознали как Октава Монжона, который был взят в плен на Западном фронте в 1914 году. Никто не знает, что с ним произошло между моментом его пленения и его диагностированием в 1918 году. Мангин был доставлен в родной город. Его оставили на вокзале, и сопровождающие издали наблюдали за тем, как он пошёл от вокзала прямо к дому отца. Он узнал свой родной город, включая местное кафе и колокольню церкви, поражённую молнией, но не узнал своих отца и брата.

Хотя казалось, что тайна разгадана, другие претенденты на «человека-призрака» отказались признать, что Мангин был не их пропавшим сыном, и его держали в психиатрической больнице до тех пор, пока не были завершены многочисленные судебные процессы. После того как все суды были закончены, он был официально объявлен Октавой Монжоном. К тому времени его отец и брат уже были мертвы.

История неизвестного солдата Антхельма Мангина закончилась печально, он провёл остаток своей жизни в приюте и умер в 1942 году от недоедания и отсутствия надлежащего ухода.

6.

Майкл Ботрайт





В 2013 году в мотеле в Южной Калифорнии был найден мужчина без сознания, которого доставили в больницу. Согласно бывшим при нём документам, мужчину идентифицировали как Майкла Ботрайта, бывшего авиаинженера ВМС США, уроженца Флориды. Однако, когда мужчина наконец-то пришёл в себя, он ничего не смог вспомнить ни о своей жизни во Флориде, но о военной службе. Он не знал также своего имени, национальности и родного языка.

Майкл Ботрайт считал себя Йоханом Эком. И он верил, что он швед.

Несмотря на то, что ему показали фотографии из его прошлой жизни, он не чувствовал никакой связи с Майклом Ботрайтом. И действительно, его предыдущая жизнь оказалась довольно сложной. Когда осмотрели его жилище, у него в комнате нашли пять теннисных ракеток, но Майкл понятия не имел, зачем они ему понадобились. Следователи обнаружили, что в какие-то моменты своей жизни Ботрайт женился на японке и у них родился сын, он преподавал английский язык в Китае и управлял консалтинговой компанией со шведским названием.

Ботрайт оказался в состоянии фуги, причиной которого чаще всего является травма или несчастный случай. Он говорил только по-шведски и, похоже, забыл английский язык.

Он оставался в больнице пять месяцев, пока социальные работники пытались раскрыть его прошлое. Несмотря на то, что у Майкла нашлась сестра в Луизиане, Ботрайт переехал в Швецию, полагая, что это его настоящая родина. К несчастью, его жизнь приняла ещё один странный оборот, и вскоре после этого он был найден мёртвым в своей новой квартире. Считается, что это было самоубийством.

7.

Кент Кокрейн





В 1981 году Кент Кокрейн, или «пациент К.С.», как его называли, попал в аварию на мотоцикле, которая привела к частичной потере памяти. Кокрейн мог вспомнить факты, но не личные воспоминания.

Кокрейн также не мог запомнить новые события или вспомнить то, что было непосредственно перед аварией. Он знал факты о себе, но не мог генерировать воспоминания. То есть, он мог, например, посмотреть на фотографию и узнать людей на ней и даже сказать, по какому поводу был сделан снимок, но просмотр не вызывал никаких воспоминаний за пределами фотографии.

Однако интеллект Кокрейна, похоже, из-за потери памяти не пострадал, и он мог учиться, хотя для этого требовалось много повторений. Он научился, например, проверять, не появились ли на дверце холодильника записки от членов семьи, и как подавать книги в библиотеке, где он работал.

Кент Кокрейн был предметом более 30 научных работ, и его мозг изучали нейробиологи всего мира. Он умер в 2014 году.

8.

Мишель Филпотс





В 1994 году, после двух автомобильных аварий, каждая из которых вызвала травму головы, у Мишель Филпотс развилась эпилепсия. Припадки становились всё сильнее и чаще, и вскоре у Мишель стала пропадать память. В конце концов, её уволили с работы после того, как она снова и снова копировала один и тот же документ, забывая, что она уже сделала это.

Затем её память перестала работать вообще. Теперь Мишель Филпотс навсегда застряла в 1994 году. Каждый день она просыпается тем человеком, которым она была тогда. Её редкая форма антероградной амнезии означает, что она просыпается рядом с мужем, который, по её мнению, постарел на четверть века за одну ночь. Она даже не может вспомнить свою собственную свадьбу, полагаясь на фотографии в качестве доказательства, что она действительно была.

Чтобы напомнить себе, кто она, она оставляет записки по всему дома. Она редко выходит из дома одна, и ей приходится пользоваться спутниковым навигатором, чтобы дойти до ближайшего магазина. В 2005 году во время операции были удалены повреждённые клетки мозга, но, хотя операция помогла избавиться от эпилепсии, нет никакой возможности восстановить повреждённый мозг или память.

Мишель Филпотс обречена всю свою жизнь провести в 1994 году.

9.

Сьюзи Маккиннон





У Сьюзи Маккиннон нет амнезии, тем не менее, она не может вспомнить ни свои детские годы, ни вообще какой-либо период своей жизни, кроме того, в котором она сейчас.

Это состояние у Маккиннон с самого рождения, и ей потребовалось много времени, чтобы понять, что когда другие люди рассказывают о своих воспоминаниях, это не фантазии, а рассказы о действительно произошедших событиях. Только когда её подруга, которая изучала медицину, попросила Сьюзи принять участие в тесте на память, она поняла, что её память работает не так, как у всех остальных. Она могла вспомнить события из своего прошлого, но не видела никакой связи между этими событиями и своим сегодняшним существованием.

Заболевание Маккиннон называют дефицитом автобиографической памяти, или SDAM (от «Severely Deficient Autobiographical Memory»). Она не может вспомнить, что она чувствовала, когда она была в школе, или представить, что она будет чувствовать, когда уйдёт в отпуск в будущем. У неё отсутствуют какие-либо приятные воспоминания. Однако, с другой стороны, она никогда не страдает от неуверенности в себе и не в состоянии обижаться, в первую очередь, потому, что она забывает, почему она разозлилась. Её состояние также означает, что она не чувствует болезненные переживания так же глубоко, как другие люди.

Исследователи до сих пор не обнаружили каких-либо заболеваний или травм, которые могли вызвать её состояние. Тем не менее, Маккиннон также страдает от афатазии – неспособности что-либо мысленно представить. Учёные всё ещё исследуют, есть ли связь между её дефицитом автобиографической памяти и «слепым воображением».

10.

Джулио Канелла





В 1927 году миссис Джулия Кончитта Канелла увидела в газете фотографию человека, который был найден блуждающим ночью по кладбищу в Турине. Мужчина пытался украсть медную вазу, но когда его задержали, он заплакал, сказав, что понятия не имеет, кто он такой.

Миссис Канелла узнала своего мужа, профессора Джулио Канеллу, учёного-философа, который пропал без вести после Первой мировой войны. Она посетила больницу и, убедившись, что этот человек был её мужем, отвезла его домой. Всё было бы прекрасно, если бы через несколько дней не пришло анонимное письмо, в котором говорилось, что на самом деле этот мужчина был анархистом и мелким преступником по имени Марио Брунери.

Разыскали семью Брунери, и его жена, сын, брат, две сестры и любовница сразу же опознали его. Говорят, что когда Канелла/Брунери всех их увидел, он потерял сознание, возможно, от травмы, но возможно, и от смущения.

Миссис Канелла, после того как её любимый муж вернулся к ней из мёртвых, не стала легко сдаваться. В полицейских архивах разыскали отпечатки пальцев Брунери и установили, что они совпадают с отпечатками потерявшего память мужчины. После этого миссис Канелла обратилась в суд. После нескольких лет судебных заседаний и разбирательств суд пришёл к выводу, что этот мужчина был Брунери. Миссис Канелла вместе с мужчиной, которого она определённо считала своими мужем, и всеми тремя их совместными детьми переехали в Бразилию.

Профессор Канелла/Брунери умер в 1941 году в Бразилии, а его жена провела остаток своей жизни, пытаясь доказать, что её муж не был самозванцем.

Источник : https://test.temaretik.com/2442344093017442892

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