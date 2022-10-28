10 заповедей христианства – это тот путь, о котором сказал Христос: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14, 6). Сын Божий является воплощением добродетелей, так как добродетель – вещь не сотворенная, но свойство Бога. Их соблюдение нужно каждому человеку, чтобы достичь своей меры, которая приближает к Богу.

Заповеди Божии даны на горе Синай евреям после того, как у человека стал ослабевать внутренний закон по причине греховности, и они перестал слышать голос своей совести.

Основные заповеди христианства

Десять ветхозаветных Заповедей (Декалог) человечество получило через Моисея – ему явился Господь в Огненной Купине – кусте, который горел и не сгорал. Этот образ стал пророчеством о деве Марии – которая приняла в себя Божество и не сгорела. Закон был дан на двух каменных скрижалях (плитах), перстом начертал на них заповеди Сам Бог.

Десять Заповедей христианства (Ветхий Завет, Исх.20:2-17, Второзаконие 5:6-21):

Я есть Господь Бог твой, и нет других богов, кроме Меня. Не сотвори себе кумира и никакого изображения; не поклоняйся им и не служи им. Не поминай имени Господа Бога твоего всуе. Шесть дней работай и делай всякие дела свои, а седьмой – суббота – есть день отдохновения, который посвяти Господу Богу твоему. Почитай отца твоего и мать, да будешь благословен на земле и долголетен. Не убий. Не прелюбодействуй. Не укради. Не лжесвидетельствуй. Не пожелай ничего чужого.

Многие думают, что главные заповеди христианства – это свод запретов. Господь сделал человека свободным и никогда не покушался на эту свободу. Но для желающих быть с Богом, есть правила, как провести свою жизнь в согласии с Законом. Следует помнить, что Господь – это источник благ для нас, и его закон – это как светильник на пути и способ не навредить себе, так как грех разрушает человека и его окружение.

Основные идеи христианства по заповедям

Рассмотрим подробнее, в чем заключаются основные идеи христианства по заповедям.

Я Господь, Бог твой. Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим

Бог – это Творец видимого и невидимого миров и источник всякой силы, могущества. Стихии движутся благодаря Богу, семя прорастает потому, что в нем живет сила Божия, любая жизнь возможна только в Боге и нет жизни вне ее Источника. Всякая сила – это собственность Божия, которую он отдает и забирает тогда, когда Ему это угодно. Следует просить только у Бога и ждать только от Него способностей, даров, различных благ, как у Источника животворящей силы.

Бог – это источник мудрости и знания. Он поделился Своим разумом не только с человеком – каждая тварь Божия наделена своей мудростью – от паучка до камня. Иная мудрость у пчелы, иная – у дерева. Животное чувствует опасность, благодаря мудрости Божией, птица прилетает на то самое гнездо, которое оставила осенью – по той же причине.

Всякая доброта возможна только в Боге. Во всем созданном Им есть эта доброта. Бог милосерден, терпелив, благ. Поэтому все, что сделано Им – бездонным Источником добродетели, — переполнено добротой. Желая добра себе и ближним, нужно молиться Богу об этом. Нельзя служить Богу, Создателю всего, и другому одновременно – в этом случае человек будет разорен. Нужно твердо решиться быть верным своему Господу, Ему одному молиться, служить, бояться. Его одного любить, боясь ослушаться, как своего Отца.

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли

Не обожествляй творение вместо Творца. Что бы, кто бы это ни был – никто не должен занимать это священное место в твоем сердце – поклонение Творцу. Грех ли, страх ли отвращает человека от его Бога – всегда нужно найти в себе силы и не искать себе бога другого.

Человек после грехопадения стал слаб и непостоянен, он часто забывает близость Божию и Его заботу о каждом своем чаде. В минуты душевной слабости, когда грех берет верх, человек отвращается от Бога и обращается к Его слугам – творению. Но Бог милосерднее Своих слуг и необходимо найти в себе силы вернуться к Нему и получить исцеление.

Человек может считать божеством свое богатство, на которое возложил все надежды и упование; даже семья может быть таким божеством – когда ради других людей, пусть и самых близких, попирается Божий закон. А Христос, как мы знаем из Евангелия, сказал:

«кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф.10:37).

То есть, необходимо смиряться перед обстоятельствами, которые кажутся нам жестокими, и не отрекаться от Создателя. Человек может из власти, славы сделать себе идола, если также отдает этому все свое сердце и мысли. Из всего можно создать кумира, даже из икон. Некоторые христиане поклоняются не самой иконе, не материалу, из которого сделан крест, а образу, который стал возможен благодаря воплощению Сына Божия.

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно

Нельзя произносить имя Божие небрежно, между делом, когда подвластен своим эмоциям, а не тоской по Богу. В повседневной жизни мы «замыливаем» имя Божие, произнося его неблагоговейно. Оно должно быть произносимо только в молитвенном напряжении, осознанно, ради высшего блага для себя и ближних.

Такое замыливание привело к тому, что сегодня люди смеются над верующими, когда те произносят фразу «хотите ли поговорить о Боге». Эта фраза была много раз произнесена всуе, и истинное величие имени Божьего обесценилось людьми как нечто банальное. А ведь эта фраза несет в себе огромное достоинство. Неминуемый вред ждет человека, для которого имя Божие стало банальным, а порой, и ругательным.

Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой — суббота Господу Богу твоему

Седьмой день создан для молитвы и Богообщения. Для древних иудеев эта была суббота, но с наступлением Нового Завета мы приобрели Воскресение.

Не верно, что, в подражание ветхим правилам, мы должны избегать всякого труда в этот день, но труд этот должен быть во славу Божию. Сходить в храм и помолиться в этот день для христианина – святая обязанность. В этот день следует отдохнуть, в подражание Создателю: шесть дней Он творил этот мир, а в седьмой почил — написано в Бытие. Значит, седьмой день освящен особо – он создан для размышления о вечности.

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле

Это первая заповедь с обещанием – исполни ее, и продлятся дни твои на земле. Необходимо уважать родителей. Какие бы ни были с ними отношения – они те, через кого Творец дал тебе жизнь.

Познавшие Бога еще до твоего появления на свет, они достойны почитания, как и всякие, что прежде тебя познал Вечную Истину. Заповедь о почитании родителей распространяется на всех старших по возрасту и далеких предков.

Не убивай

Жизнь – это бесценный дар, на который нельзя посягать. Родители не дают жизнь ребенку, но лишь материал для его тела. Вечная же жизнь заключена в духе, который неуничтожим и который вдыхает сам Бог.

Поэтому Господь всегда взыщет разбитый сосуд, если кто-то посягнет на чужую жизнь. Нельзя убивать детей в утробе, так как это новая жизнь, принадлежащая Богу. С другой стороны, никто не может убить жизнь полностью, так как тело – это лишь оболочка. Но истинная жизнь, как дар Божий, совершается в этой оболочке и ни родители, ни другие люди – никто не имеет права отнимать ее.

Не прелюбодействуй

Незаконные связи разрушают человека. Нельзя недооценивать вред, который причиняется телу и душе от нарушения этой заповеди. Необходимо со всей тщательностью хранить детей от разрушительного влияния, которое может оказать этот грех на их жизнь.

Потеря целомудрия – это потеря цельного разума, порядка в мыслях и жизни. Мысли людей, для которых блуд является нормой, становятся поверхностными, неспособными постичь глубину. Со временем появляются ненависть и отвращение ко всему святому, праведному, в человеке укореняются злые привычки и дурной навык. Это страшное зло сегодня нивелируется, но от этого прелюбодеяние, блуд не перестал быть смертным грехом.

Не укради

Глубокое заблуждение считать приобретением то, что добыто неправедно. Нас окружает невидимый мир, для которого ничего не будет сокрыто. Это ангелы Божии, которые следят за порядком и не оставят несправедливость как есть.

Поэтому украденное повлечет за собой только большие убытки для вора. Таков Закон этого мира, который всегда соблюдается.

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего

Что может быть страшнее и обиднее клеветы? Сколько судеб разрушено по ложному доносу? Достаточно одного навета, чтобы поставить крест на любой репутации, на любой карьере.

Переломанные таким образом судьбы не ускользают от карающего взгляда Божьего, и обличение последует на злой язык, так как у этого греха всегда есть минимум 3 свидетеля – кого оклеветали, кто оклеветал и Господь Бог.

Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего; ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего

Эта заповедь является переходом в новозаветные заповеди блаженства – более высокий моральный уровень. Здесь Господь смотрит в корень греха, его причину. Грех всегда рождается сперва в помысле. От зависти бывают кражи и другие грехи. Таким образом, научившись десятой заповеди, человек сможет соблюсти и остальные.

Краткое изложение 10 основных заповедей христианства позволит усвоить знание для здоровых отношений с Богом. Это тот минимум, который необходимо соблюдать любому человеку, чтобы жить в гармонии с собой, окружающими людьми и Богом. Если есть рецепт счастья, загадочная чаша Грааля, которая дает полноту бытия, то это 10 заповедей — как лекарство от всех болезней.