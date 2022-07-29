Почему в русской армии всегда носили портянки вместо обычных носков

Портянкой в России и некоторых других странах бывшего СССР называют универсальный эквивалент носков, представляющий собой кусок ткани прямоугольной формы, обматываемый вокруг ступни по определённой установленной технологии.

Наиболее популярными они были во время повсеместного распространения в армии и народном хозяйстве обычных кирзовых или резиновых сапог.

Портянка имела в сочетании с сапогом несколько неоспоримых преимуществ перед носком, потому, несмотря на моральное устаревание, в украинской армии применялась вплоть до 2004 года, а в российской – до конца 2010-х гг.

Коротко об истории

Точно неизвестно, когда люди додумались обматывать кусок ткани вокруг ноги, чтобы препятствовать появлению мозолей, стиранию кожи. Вероятно, что-то подобное применяли ещё жители древности, с той лишь разницей, что тканей как таковых ещё не существовало, но были шкуры убитых животных.

Достоверно известно по археологическим данным, что на территории современной России применялись онучи – обмотки, которые носились вместе с лаптями. Применяли их славянские и финно-угорские племена.

С распространением в армиях всего мира высоких сапог, портянка получила мировое распространение. Когда же сапоги стали изыматься из армии в пользу высоких ботиков, дни портянок были сочтены.

Тем не менее, они до сих пор пользуются любовью в среде охотников, рыболовов, так как имеют ощутимые преимущества перед носками.

В советской армии по нормативу боец должен был уметь наматывать портянки за 20 секунд на обе ноги. Размер уставной портянки под сапог – 35*90 см.

Чем же хороша портянка?

Поклонников традиционных портянок немало и в современном обществе, что объясняется отнюдь не только чувством острой ностальгии.

1. Портянку легко сушить. Заводские изделия делаются из лёгких тканей. Постирать портянку легко в рукомойнике, а амбре солдатских ног она впитывает несомненно хуже, чем носки.

2. Портянкой можно компенсировать большой размер обуви. В армии нередко бывает такое, что выданная обувь не подходит по размеру. Выход – взять портянки потолще или намотать сразу две. Конечно, ходить будет трудновато, но обувь болтаться не будет. Так можно ходить, пока не удастся достать у прапорщика нормальную пару.

3. Портянки сочетаются с сапогами. Да, сапог в армии почти не осталось, но они всё ещё используются в органах рыбного надзора, лесничествах и других службах, где требуется полная водонепроницаемость обуви. Носить носки с сапогами – плохая идея, так как они быстро сотрутся.

4. Портянки можно хранить на теле. Это важно на переходах в зимний период, когда возникает потребность на морозе заменить одну пару на другую.

5. Портянки можно перевязать на сухую сторону. Носки после долгого марша необходимо сушить, портянки – просто перевязать. Сохнут они кстати тоже быстрее.

А есть ли минусы?

Портянки в армии уже не используются, и тому есть объективные причины, которые сводят плюсы на нет.

1. Для наматывания портянок нужен навык. Приобрести его нетрудно, но на то, чтобы солдат для себя нашел оптимальное положение, уходит время.

2. Портянки могут быть опасны. Неправильная намотка приведёт к стиранию кожи, появлению мозолей и даже повреждению ступней.

3. Портянки имеют свойство разматываться. На маршах нужно постоянно останавливаться, чтобы их перемотать.

4. Надевать портянки дольше, чем носки. К тому же, в сочетании с ботинками они себя не оправдывают.

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А вы знали об этом?

Почему советские воины не одевали в лютые морозы валенки со швом сзади, когда на войне валенки ,вообще,были на вес золота?А все дело в том, что из--за дефицита валенок, палач народов Сталин приказал снимать их с погибших воинов! На морозе же снимать валенки было сложно. И по инструкции нужно было разрезать из сзади ножом вертикально, со стороны пятки.Именно поэтому многие солдаты наотрез отказывались брать такие отремонтированные валенки ,снятые с погибшего: кто-то из суеверия, а кто-то их собственных представлений о морали!Как не парадоксально, но больше 20 млн валенок подверглось такому ремонту во время войны.Исходя только из этой зловещей цифры,становится абсурдным лживый миф о якобы 20 миллионов потерь в ВОВ (не могли же все эти потери произойти только зимой ?)!

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