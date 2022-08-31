 А вы знали об этом?(Статья 35)

1.

Эдгар Кейси – один из самых почитаемых экстрасенсов в мире, «спящий пророк», как его называли, а кроме того многие люди считают его отцом холистической медицины. Входя по своему желанию в особое состояние сознания, подобное трансу, он мог извлекать информацию из каких-то скрытых слоев реальности, для своих пациентов или в ответ на конкретные просьбы аудитории. Он предсказал Первую и Вторую мировые войны, начало экономического кризиса в 1929 году, независимость Индии,образование государства Израиль и предсказал «смерть на посту» двух президентов. И удивил всех, заявив, что во второй половине XX века премьер-министром Великобритании станет женщина.

Многие его предсказания трагичны: страшные катаклизмы к началу третьего тысячелетия должны изменить облик Земли. По мнению Кейси, причиной катаклизмов станет изменение наклона земной оси и сдвиг магнитных полюсов. Эти процессы приведут к радикальным изменениям на всей планете, но больше всего пострадает Америка. Нью-Йорк, Коннектикут и другие районы на Восточном побережье будет трясти так, что они исчезнут с лица Земли. Воды Великих озер вольются в Мексиканский залив.

Проснутся вулканы на Гавайях, и прокатится такая сильная волна, что южное побережье Калифорнии через три месяца исчезнет под водой… Кейси также высказывался по поводу будущего нравственного упадка Америки.

Однако, еще до своей смерти в 1947-м году он успел увидеть, как сбылись многие из его пророчеств, включая предсказание краха фондового рынка 1929-го года и предвидение событий, связанных с обеими мировыми войнами, в том числе предостережение о безвременной кончине двух американских президентов. Кейси предвидел, что будущие мировые кризисы будут связаны с финансами и указал на Россию как на «бельмо в глазу» финансовых сил, объединившихся против благополучия человечества в послевоенном мире.Он предсказал преднамеренное разрушение Украины при помощи цветной революции, а также после выдачи десятков миллиардов долларов в виде кредитов МВФ для протвостояния России., которая оказалась единственной силой, способной разгадать кабальный замысел банков и не позволить Украине и Крыму оказаться в руках поддерживаемых Западом сил.

Кейси говорил о России как о будущей «надежде мира», в которой человек будет жить для своего «собрата-человека».Именно от России вновь будет исходить надежда для всего мира!

2.

Японские острова Itsukushima являются священным местом, и поддержание чистоты имеет первостепенное значение. В попытке сохранить чистоту острова, священники, убедили правительство издать закон, в котором на островах запрещается умирать. С 1878 года на островах запрещается не только смерть, но и рождение. Беременным женщинам и старикам, разрешается посещать острова при наличии справки о том, что первые не родят во время периода посещения острова, а вторые не умрут на острове.

На острове единственный раз пролилась кровь, это произошло во время битвы за Миядзима в 1555 году, после чего победивший приказал очистить острова от тел и всю «оскверненную» кровью землю выбросили в море.

3.

В СССР большинствоженщин - снайперов старались скрыть свое прошлое. Рассказывать о войне такие женщины не любили, а если и заходила речь о работе на фронте, то они скрывали, где именно были задействованы. Кстати, снайперов в ВОВ в плен не брали и расстреливали на месте! Награждались женщины точно так же, как и мужчины, но в отличие от советских солдат свои медали и ордена женщины предпочитали прятать, или демонстрировать только самым близким людям, причем преимущественно награды показывали матерям, и скрывали от отцов. Менталитет советского общества воспринимал женщину как источник света, добра и терпимости, а такая профессия как снайпер не соответствовала этим качествам.Уничтожение людей не имело ничего общего с добром и милосердием, и если для мужчин это считалось естественным, то для женщин такая деятельность воспринималась как противоречащая природе.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

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