«Щеточка»: почему Сталин разрешал советским генералам носить усы, как у Гитлера

Одной из отличительных черт вождя нацистской Германии Адольфа Гитлера были усы. Эта «щеточка», как называли её цирюльники, как и зачес челки в левую сторону, стали своеобразным "брендом" главного врага Советского Союза. Тем любопытнее тот факт, что в годы Великой Отечественной многие советские партийные деятели и военачальники тоже носили усы такого фасона. Сталин был крайне подозрителен к своим сподвижникам и находил причины для недоверия по гораздо меньшим признакам, однако, к такому, казалось бы, явному заимствованию оставался совершенно равнодушен.

Дело в том, что Гитлер не был изобретателем этой формы усов. В первой половине ХХ века она была очень модна, особенно у военных. Сложно сказать, с кого именно она началась. Но в Советском Союзе она распространилась задолго до того, как там узнали про Гитлера. И тут был свой кумир с такими усами.



Образцом ношения именно такой формы усов в Красной армии стал Климент Ефремович Ворошилов - человек-танк, один из первых советских маршалов, неполные 15 лет (1925-1940) бывший наркомом обороны. По сохранившимся фотографиям, Ворошилов так подбривал усы ещё во время Гражданской войны. Конечно, никому в СССР и в голову не могло прийти подозревать Ворошилова в тайных симпатиях к Гитлеру в связи с ношением таких усов. Всем было ясно, что усатый Ворошилов стал знаменит задолго до того, как даже в самой Германии, не говоря уже про Советский Союз, узнали, что есть такой Гитлер.

Так что такие усы были в СССР ворошиловскими. На их фоне именно Гитлер выглядел жалким подражателем. Гитлер всегда гораздо больше ассоциировался с длинной чёлкой, зачёсанной справа налево – только это воспринималось оригинальной чертой его облика.

Кто ещё носил усы под Ворошилова

К числу наиболее знаменитых советских военачальников, носивших такие же усы, как у сталинского наркома, следует отнести Кулика, Баграмяна, Говорова, Панфилова и Плиева. Григорий Кулик достиг пика карьеры после финской войны. В мае 1940 года ему было присвоено звание маршала.

В первые же дни Великой Отечественной войн он чуть было не попал в плен на Западном фронте в Белоруссии, но всё-таки вышел из окружения. Его подозрительное поведение приковало к себе внимание Сталина. В последующем Кулик крайне неудачно действовал на порученных ему постах. За оставление Керчи врагу в ноябре 1941 года он был разжалован из маршалов в генерал-майоры. Но Кулик в пьяном виде вёл политически опасные разговоры. В 1947 году его арестовали, а в 1950-м расстреляли.

«Гитлеровские» усы тут были ни при чём. Другие названные военачальники стали признанными героями Великой Отечественной войны. Леонид Говоров командовал Ленинградским фронтом во время прорыва блокады Ленинграда, в 1944 году ему было присвоено звание маршала. Иван Баграмян особенно прославился на посту командующего Первым Прибалтийским фронтом в 1944 году (маршалом стал только в 1955-м).

Про героя обороны Москвы, командира 316-й стрелковой дивизии генерал-майора Ивана Панфилова знают у нас все. Он пал смертью храбрых 18 ноября 1941 года. Осетин Исса Плиев командовал во время войны кавалерийскими частями, к концу её – Конно-механизированной группой. Больше всего он прославился уже после войны: в 1962 году во время знаменитого кризиса он был командующим Группой советских войск на Кубе.

После войны Баграмян и Плиев отрастили усы нормального фасона, но на фотографиях во время войны они запечатлены их с усами «под Ворошилова». Ещё один генерал с такими же усами – Никандр Чибисов – командовал 38-й армией во время форсирования Днепра осенью 1943 года и за неудачные действия был снят с должности. В литературе он стал прототипом генерала Кобрисова в романе Георгия Владимова (Волосевича) «Генерал и его армия».





Не столь знаменитые

Среди менее известных советских военачальников, чей образ запечатлелся именно с такими усами, можно назвать: Макса Рейтера, Николая Кирюхина, Ивана Захаркина, Алексея Данилова, Степана Акимова, Григория Соколова, Фёдора Ремезова, Ивана Федюнинского, Петра Малышева, Василия Морозова, Микаэла Парсегова и др.

Следует выделить ещё троих малоизвестных генералов с усами «под Ворошилова». Генерал Пётр Пшенников, командовавший во время контрнаступления под Москвой 3-й армией, погиб 28 декабря 1941 года под Ельцом – его машина подорвалась на оставленной немцами мине. Генерал Владимир Львов командовал 51-й армией во время Керченско-Феодосийской десантной операции в декабре 1941 – январе 1942 гг. 9 мая 1942 г. штаб армии вместе с ним был уничтожен немецкой авиацией. Генерал Кузьма Подлас командовал 57-й армией во время сражения за Харьков в мае 1942 года, попал в окружение и застрелился.

Таким образом, как видим, стиль «под Ворошилова» был очень распространён в Красной Армии перед Великой Отечественной войной и во время неё. Ни у кого он не отождествлялся с «бесноватым фюрером».





Усы и Сталин

Понятно, что Сталин, сам носивший усы, не порицал манеру носить их у других советских деятелей, а также придавать им различную форму. Ходит легенда, что, когда Семён Михайлович Будённый случайно опалил один из своих роскошных усов и хотел было их сбрить совсем, то Сталин ему сказал:

— Не трогай. Это теперь не твои усы, а народные.

Вот бородатых Сталин в своём окружении действительно не любил. Увидев однажды, что Лазарь Каганович стал отращивать бороду, пригрозил, что собственноручно сбреет ему её. Причём отпустил в адрес Кагановича довольно обидное сравнение.





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