Отпечаток руки Фрэнсиса Ливая

Фрэнсис Ливай (Francis Leavy) в 1920-х гг. был отличным пожарным, он любил свою работу, и его коллеги любили его. Он был приятным человеком, часто улыбался и всегда был готов протянуть руку помощи. 18 апреля 1924 года коллеги Фрэнсиса заметили перемену в его поведении. Внезапно он превратился в неулыбчивого ворчливого парня, который мыл большое окно в Чикагской пожарной части, ни на кого не глядя и не разговаривая. Через несколько минут Ливай вдруг объявил, что у него появилось странное чувство, что в этот день он умрет. В этот самый момент зазвонил телефон и нарушил тяжелую атмосферу, вызванную словами пожарного. Довольно далеко от пожарной части бушевал пожар, и нельзя было терять ни минуты.



Всего через несколько минут Фрэнсис Ливай и его товарищи пожарные были на месте происшествия, они оценивали ситуацию и помогали тем, кто оказался в огненной ловушке на верхних этажах. Все, казалось бы, шло к тому, что все, находившиеся в здании, будут спасены. Но внезапно, пламя охватило нижнюю часть здания, и крыша обвалилась. Как только это произошло, стены рухнули, придавив многих людей под обломками—в том числе и Ливая. Мрачное предчувствие Ливая сбылось. В тот день он лишился жизни, спасая других людей.

Уже на следующий день, пытаясь примириться с потерей Ливая, его коллеги сидели в пожарной части, вспоминая события прошедшего дня. Вдруг в одном из окон они заметили нечто странное. Это было похоже на смазанный отпечаток руки на стекле. Как ни странно, это было то самое окно, которое Фрэнсис Ливай мыл накануне.Пожарные снова вымыли окно, но отпечаток упрямо не желал исчезать. В течение многих лет отпечаток руки оставался на окне, несмотря на то, что его пытались удалить с помощью бытовой химии. Странную тайну так и не разгадали до того, как все закончилось в 1944 году, когда газетчик бросил в окно газету, отчего стекло разбилось на осколки.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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