12 правил для укрепления отношений внутри семьи

Идеальных семей нет, и это, увы, аксиома, как бы нам ни хотелось переубедить себя в противоположном, находя примеры в своем ближайшем окружении. Другой вопрос, что внутрисемейные проблемы каждым воспринимаются по-своему в силу того же семейного воспитания, жизненного опыта, влияния социума. Кому-то они видятся обычным и привычным порядком вещей, потому что так было в семьях их родителей, дядь-теть, бабушек-дедушек. Например, властная мать, деспотичный отец, созависимый брат. Такие схемы поведения не вызывают отторжения, и члены семьи не видят смысла задумываться о каких-либо изменениях в своем поведении. Построить здоровые семейные отношения и не доводить ситуации до разрушительных моментов – целое искусство, которым владеют не все. Порой можно помочь себе, внимательно анализируя истоки проблем и принимая меры по их устранению. Все берет начало в нас.

1. Распорядок жизни

Хорошая практика – формировать привычки и традиции в семье. Например, можно заранее договориться о распорядке дня (когда кто ложится спать и встает утром), о бытовых вопросах (кто готовит еду, кто убирает в квартире, кто выгуливает собаку, ухаживает за рыбками), когда ходить в гости к родственникам или принимать их у себя.

2. Прошлое останется в прошлом

Многие правила вырабатываются по мере появления новых членов семьи или с учетом неудачного опыта. Их нужно обсуждать и приходить к удобному для всех варианту.

Не надо каждый раз за общим столом напоминать сестре или брату, дочке или сыну, как они в далеком детстве разбили мамину кружку, сломали любимую куклу, потеряли ключи от дома или ошиблись с выбором вуза. Все это осталось в прошлом, и незачем ворошить воспоминания, доставляя неприятные минуты.

3. Правы все и каждый

Быть всегда правым, требовать выполнения всех указаний и оставлять за собой последнее слово в споре – не лучший метод для построения хороших отношений с другими членами семьи. Они ведь тоже имеют свое мнение, которое стоит выслушать, а иногда и применить.

4. Усмирить перфекционизм

Не стоит требовать от членов семьи быть идеальными и соответствовать кем-то придуманными стандартами. Они могут оказаться слишком высокими для некоторых, а то и вовсе недосягаемыми. Зачем нервничать? Когда люди естественны, они веселы и добродушны — с ними легче жить.

5. Найдите общее дело

Любое совместное занятие, в котором будут задействованы члены семьи, пойдет на пользу. Это может быть совместное чтение книг вечером или просмотр доброго фильма с последующим ненавязчивым обсуждением. Даже если с первого раза не смогут собраться все, то услышанные разговоры привлекут внимание остальных домочадцев, и они захотят узнать, о чем идет речь. Только не надо торопить или надоедать с подобными предложениями — надо набраться терпения.

6. Принимать каждого

Даже члены одной семьи не могут быть абсолютно одинаковыми, иметь стопроцентное совпадение по общим увлечениям, слушать одну и ту же музыку, читать одинаковые книги. Это надо понимать и принимать, терпимо относиться к интересам другого. На этих различиях можно построить крепкие семейные отношения, когда каждый интересен всем.

7. Отказаться от сплетен

Внутри каждой семьи есть не только скелеты в шкафу, но и множество мелких привидений в виде сплетен. Всегда найдутся желающие почесать языки о других членов семьи, внося раздор между родственниками. Лучший вариант – пресекать такие разговоры, не давая распространяться им по дому, и уж тем более не вовлекаться в них.

8. Прощать мелкие и крупные проступки

Как часто человека прощают за крупную ошибку, но помнят и напоминают о его мелких проступках, стараясь при случае больнее укусить! Такая пустая трата энергии не идет на пользу никому и не укрепляет фундамент будущих отношений. Умение прощать – великий дар. Великодушие всем к лицу.

9. Забыть прозвища

Обидные клички и прозвища совершенно неуместны в семье. Они должны быть исключены из обихода еще в детской песочнице, чтобы не обижать человека, не доводить до белого каления. У каждого есть красивое имя, данное при рождении — им и следует пользоваться, добавляя уменьшительно-ласкательные суффиксы.

10. Виноватых нет

Бросая кому-то из членов семьи обвинения в неправомерных действиях, будьте готовы к тому, что нечто подобное скажут и в вашу сторону. Причем это тоже будет основано на слухах и сплетнях, не имеющих никаких оснований. Может, когда-нибудь истина и станет известна, но несколько дней с плохим настроением придется пережить.

11. Созависимость или помощь

Непросто различить тонкую грань между оказанием помощи члену семьи в трудный период и «подпиткой», переходящей из временного статуса в постоянный. Некоторые могут увидеть в этом желание «сесть на шею» и жить за счет других. Лучше внести ясность на начальном этапе.

12. Хороши советы в меру

У отдельных членов семьи очень хорошо получается раздавать советы. Даже когда о них не просят и не спрашивают. Конечно, хорошо, когда есть мысли, идеи, опыт, которыми хочется поделиться просто так. Но все же лучше дать членам семьи возможность самим пройти свой путь и получить свой опыт.

Если вы увидели себя и своих родных в этих ситуациях, попробуйте сделать первый шаг на пути их разрешения. Остальные члены семьи, увидев эти усилия, захотят поддержать вас. Вместе легче построить добрые взаимоотношения.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2551633447550716356/

А вы знали об этом?

Во время блокады Ленинграда, которая длилась 900 дней, в городе не хватало продовольствия. Жители умирали. Горожане съели все, даже домашних животных собак и кошек. Поначалу кошкоедов осуждали, потом оправданий уже не требовалось – люди пытались выжить. К началу 1942 года кошек в Ленинграде не осталось, и вскоре люди столкнулись с еще одной бедой – крысами. Из-за «полчищ» крыс в городе возникла угроза эпидемий. Но никакие «человеческие» методы борьбы с грызунами не помогали. Сразу после прорыва кольца блокады Ленсоветом было принято решение о необходимости «…выписать из Ярославской области и доставить в Ленинград четыре вагона дымчатых кошек…». Так как дымчатые кошки считались лучшими крысоловами. В ожидании «кошачьих» вагонов люди выстраивались в гигантские очереди и по прибытию поезда их разбирали моментально. Привезенные в Ленинград ярославские кошки достаточно быстро сумели отогнать грызунов от продовольственных складов. Именно поэтому в Петербурге на улицах города можно встретить много памятников кошкам. Это дань уважения тысячам животных, погибшим в страшные дни блокады Ленинграда.

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