Иоанну Милостивому молитва, молитва Иоанну Милостивому (патриарху Александрийскому) о деньгах

Возможно, и существуют такие люди, которые никогда не испытывали финансовых трудностей в своей жизни. Однако это большая редкость. Конечно же, можно встретить людей с возвышенными ценностями, которые довольствуются тем, что им послал Господь, но и это скорее исключительные случаи. Чаще всего люди боятся бедности и всячески стараются ее избежать. Практически все задумываются о своем будущем и безбедном существовании своих детей. Конечно, можно полагаться на свои силы и тяжело трудиться в расчете на скорое обогащение. Но можно попробовать попросить помощи у Святых угодников, одним из которых является Святой Иоанн Милостивый. Молитвы, обращенные к нему, избавят от нищеты и придадут уверенности.

История о Святителе Иоанне Милостивом, патриархе Александрийском

Таинство рождения Иоанна Милостивого произошло в городе Амафунте, на Кипре. Детство его можно было назвать счастливым и безбедным. Семья его была знатной и благочестивой. В возрасте пятнадцати лет Иоанн встретился с самим провидением Господним, после чего он понял, что следует щедро раздавать пожертвования всем нуждающемся. На себе он постоянно испытывал силу высшего Милосердия. Как только Иоанн что-то отдавал, ему сразу же приходила милость во сто крат большая.

Со временем Иоанна назначили патриархом Александрийским. И первое, что он сделал – созвал всех церковных приставов, которые отвечали за ведение хозяйства и распоряжение деньгами, и попросил их переписать всех бедных и нищих людей, которые находились под его покровительством. Оказалось их около семи с половиной тысячи. Святитель Иоанн велел всем им выдавать ежедневную сумму денег на пропитание.

Сегодня молитва Иоанну Милостивому избавляет от бедности множество людей.

История об Иоанне Милостивом и купце

Жил в Александрии купец, который был полностью разорен. Поскольку к Святому приходили все нуждающиеся, и всем он беспристрастно подавал милостыню, то и купец решил обратиться за помощью к Святителю. Иоанн пожертвовал купцу целых пять килограмм золота. Торговец на радостях заполнил свой корабль новым товаром и отправился в путь. Но его ждали потери. И он опять обратился к Иоанну.

Патриарх рассудил, что у купца было еще и золото, заработанное нечестным путем. Оно смешалось с церковным, и поэтому торговец вновь потерпел неудачу. Иоанн выдал ему вдвое больше денег. Но и на этот раз купец все потерял. Он больше не хотел обращаться к Святителю и даже пытался лишить себя жизни. Но Иоанн, узнав об этом, позвал его к себе, выдал ему церковный корабль, полностью загруженный зерном, и смиренно попросил всегда доверяться Богу. После этого купец отправился в путь. Его ждали новые неприятности, но он искреннее начал молиться Господу и на корме своего корабля увидел самого Иоанна Святителя. На этот раз корабль не потерпел крушение, а купец очень выгодно продал весь товар. Более того, олово, которое он получил в качестве оплаты, превратилось в золото. И все это по милости Святого Иоанна.

Таких удивительных историй, рассказывающих о великой милости Святого, невероятное множество. Даже сейчас Святой проливает свою милость на всех, кто к нему искренне обращается. Молитва Иоанну Милостивому, приведенная ниже, поможет любому нуждающемуся избавиться от бедности.

Обитель Иоанна Милостивого

После смерти Иоанна церковь причислила его к лику Святых. Леонтий Неополитанский первый описал житие Святителя Иоанна в VII веке. Также есть истории о чудесах, которые происходили благодаря его мощам уже после смерти Святителя. Его мощи сначала находились в Константинополе, затем в 1249 году их перевезли в Венецию. Часть мощей находится в Братиславе. Оставшиеся мощи можно встретить в афонских монастырях. Молитва Иоанну Милостивому всемогуща. Она помогает даже тем, у кого нет возможности прикоснуться к мощам Святого.

Молитва патриарху Александрийскому, Святителю Иоанну Милостивому

Это наиболее распространенная и могущественная молитва Иоанну Милостивому. Икона Святого, его образ помогают с большей проникновенностью прославить все удивительные деяния Святого.

"О, Божий угодник, святитель Христов, избранный Господом, Иоанне! Услышь нас, детей твоих, смиренно припадающих к твоим стопам, пошли нам милость твоего заступления перед Богом нашим. Слезно просим тебя, пролей милость свою на нас грешных. Беззакония наши, не ведающие границ, отягощают нас скорбью и болезнями, отвращают сердца наши от Господа, влекут нас в самую преисподнюю. Ты же наш милосердный заступник, не имеющий за собой никакого греха. Просим милости твоей всесильной. Вознеси молитвы наши ко Господу. Да будет милостив Господь ко грехам нашим, да ниспошлет нам здравие, исцеление от всех скорбей, подаст крепость душам и телам нашим да избавление от всех печалей. Ниспошли на всю страну нашу все блага, спасение от врагов, помышляющих о зле. Пусть по твоей великой милости все житие наше миром оградится. Моли Господа о даровании терпения и смирения по благодати. Милостивый Святитель, не лишай нас помощи твоей небесной, предстательством своим приведи нас, недостойных, во Царствие Христово. Славим и поем все щедроты Господа нашего, Отца и Сына и Святаго Духа и во веки веков. Аминь."

Есть еще одна сильная молитва Иоанну Милостивому, ниспосылающая всю благодать Святителя.

Молитва преподобному патриарху Александрийскому

"Заступник Божий, Святителе Иоанн, защитник сирот и всех нуждающихся. К тебе смиренно обращаемся, припадаем к стопам твоим и молимся, как к скорому покровителю всех вопрошающих у Господа утешения в печалях и скорби. Не переставай молиться о нас ко Христу, Богу нашему! Ты, наделенный Господнею любовью и благостью, явился в этот мир как образец милосердия, как река, текущая и щедро утоляющая жажду всех нуждающихся. Верим в то, что по пришествии с земли на небеса сосуд благости твоей стал неисчерпаемым. Даруй всем, прибегающим к тебе, утешение в печалях, мир и безмятежность. Одари своей милостью в житейских нуждах и всели в нас надежду на вечный мир и покой в Царствие Господнем. При жизни своей ты был пристанищем всем во всякой беде и нужде, к тебе одному приходили все за милостью. И теперь, царствуя с Господом нашим, яви нам, неустанно молящимся перед иконою твоею, свою помощь и заступление. Да прибудет с нами мир и радость во Славу Господа нашего, Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь."

Огромную силу имеет Иоанну Милостивому молитва. Главное – произносить ее искренне.

Иоанн Милостивый: молитва. Отзывы страждущих

Люди, искренне вопрошавшие у Святого Иоанна любого благословения, всегда его обретали. Об этом свидетельствует множество отзывов. Иоанн избавлял не только от бедности и нищеты – он одаривал многие семьи рождением детей, исцелял от болезней, помогал в тяжелые моменты жизни. Некоторые утверждают, что прикоснувшись к мощам Святого, они навсегда утратили стремление к нечестным заработкам и легкой наживе и тем не менее никогда не оставались без гроша в кармане. Молитва Святителю Иоанну Милостивому способна творить настоящие чудеса.

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