С давних времён с особой любовью и надеждой возносят православные люди свои молитвы к Пресвятой Деве, Богородице, Царице Небесной. Во всех скорбях и печалях уповают на её всемилостивое заступничество. Много написано икон, прославляющих Её материнский подвиг, но наиболее чтимые между ними - это чудотворные.

Какие иконы называются чудотворными

Одним из таких образов является Козельщанская икона Божьей Матери. Где находится эта святыня и какие вообще иконы называются чудотворными? Прежде всего те, через которые Иисусом Христом, Богородицей или какими-либо святыми были явлены чудеса. Важно понимать, что не сама икона, не доска, на которой она написана, а именно Божественная сила творит чудеса, но через посредство отдельных, наиболее за это чтимых образов. Такие святыни - большая редкость. В их честь порой возводятся храмы, монастыри и устанавливаются особые дни праздников.

Особое место занимают чудотворные иконы Божьей Матери. В полной мере её почитание на Руси началось с XVI века. Это связано с особыми милостями, явленными тогда. Достаточно вспомнить целый ряд военных побед. Казанское и Крымское ханства, Ливонские земли ощутили силу русского оружия. И чаще всего свою милость Божья Матерь являла через иконы, которые и нареклись за это чудотворными.

Характерные особенности лика

Одной из них является Козельщанская икона Божьей Матери, о которой и пойдёт рассказ.

Чудотворная икона Божьей Матери, именуемая Козельщанской, имеет небольшие размеры, всего 30 х 40 см, и писана на дереве. По поводу её итальянского происхождения мнение искусствоведов совпадает с той версией, которая излагается в приведенном рассказе и является общепринятой. На коленях у Богоматери полулежа покоится Младенец Иисус. Звезды, украшающие мафорий Пресвятой Богородицы и Ее открытое чело, а также крест в руках Предвечного Дитя, характерны именно для западной иконописной школы.

Характерной деталью композиции являются изображённые чуть в стороне чаша и лжица (маленькая ложечка, используемая во время таинства Причащения). Смысл их символичен и имеет двоякое толкование. Прежде всего замысел художника можно увидеть в желании подчеркнуть величие Предвечного Младенца как Установителя таинства Причащения, открывающего путь к вечной жизни. В то же время эти символы наводят на мысль о жертвенности самого Христа, принесшего для вкушения людям свою плоть и кровь. Кроме того, образ сосуда фигурирует во многих текстах христианских молитв и песнопений, прославляющих Пречистую Деву. В частности, в широко известном акафисте его именуют «чашей, черпающей радость».

История святого образа

Козельщанская икона Божией Матери, фото которой перед вами, появилась в России в XVIII веке. В период царствования императрицы Елизаветы Петровны появилась при дворе молодая итальянка. Имя ее история не сохранила, но известно, что пришлась она по нраву матушке-императрице и была возведена в ранг придворной фрейлины. Именно она привезла из Италии образ Пресвятой Богородицы, которому впоследствии суждено было прославиться под именем Козельщанская икона Божьей Матери.

Вскоре к молодой фрейлине воспылал нежными чувствами один из приближенных гетмана Полуботка, Сиромах. Сыграли свадьбу. Свадебный подарок, полученный молодыми от Елизаветы Петровны, был поистине царским - обширные земельные угодья в Полтавской губернии. Отныне они стали родовым владением семейства Сиромахов, а икона, привезённая из Италии, - их семейной реликвией.

В следующем веке, точнее во второй его половине, по завещанию земли переходят во владение Павла Ивановича Козельского. В его честь главное село было названо Козельщиной. Все эти годы образ Богородицы оставался в имении.

Несчастье в семье графа

Следующий этап истории знаменитого образа относится к концу XIX века. Владельцем имения в это время был граф Владимир Иванович Капнист, к которому земли и усадьба перешли по дарственной от прежних владельцев. Семья Капнистов жила мирно и счастливо среди садов и полей Полтавщины, молясь образу Пречистой Божьей Матери и испрашивая её благословения. Но попустил им Господь испытание.

Однажды случилось несчастье. Дочь хозяина Мария, спускаясь по лестнице, случайно подвернула ногу. Этой, казалось бы, мелкой травме не придали значения. Когда же боль усилилась, обратились к местному врачу. Тот диагностировал вывих и наложил гипсовую повязку. Боль не утихала, и повреждённая нога заметно искривилась. Пришлось прибегнуть к помощи харьковского врача, более квалифицированного. Тот подтвердил диагноз и для лечения попытался использовать применявшийся в те годы башмак особой конструкции.

Однако, несмотря на принятые меры, состояние больной не улучшилось, но появились те же симптомы и в правой ноге. Такие же боли и сильное искривление. Харьковский врач распорядился надеть и на вторую ногу такой же башмак и везти Марию на Кавказ, надеясь на целебные свойства горного воздуха и минеральных вод.

Но кроме новых мучений, путешествие не принесло ничего. В скором времени болезнь перекинулась на руки девушки. Они потеряли чувствительность и перестали двигаться. В довершение бед появились сильные боли в позвоночнике. Мария стала полным инвалидом.

Поездка в Москву

Горю несчастных родителей не было конца. В 1880 году они повезли больную дочь в Москву, надеясь на помощь известных в то время врачей. С ними отправилась и Козельщанская икона Божьей Матери. О чем молятся в подобных случаях безутешные родители? О помощи. Но поездка принесла только новые мучения.

Последней надеждой был знаменитый профессор Шарко, но он практиковал в Париже и не предполагал скоро возвратиться в Россию. Владимир Иванович остался в Москве, а Маша с матерью вернулись домой, условившись, что им будет сообщено о возвращении доктора, и они сразу же приедут.

Свершившееся чудо

Но поездке не суждено было состояться. Когда телеграмма о приезде профессора была получена, мать и дочь приступили к сборам в дорогу. Вот тут и произошло чудо, изменившее жизнь семьи Капнистов. Перед самым отъездом Мария опустилась на колени перед их семейной реликвией, образом Божьей Матери, и начала молиться. В эту молитву она вложила всю силу своей веры и упование на помощь Пречистой Владычицы. И молитва её была услышана.

Свидетельства чуда

Остались воспоминания современников, написанные с её слов. Из них становится известно, что внезапно Маша почувствовала сильную боль в позвоночнике, настолько сильную, что в первый момент лишилась чувств. Когда сознание к ней вернулось, то девушку переполнило ощущение чего-то необычайного и сверхъестественного, происходящего с ней в те минуты. Она вдруг почувствовала тепло жизни в руках и ногах. Пропала боль в позвоночнике. Еще не веря себе, она радостно закричала, и на ее крик сбежались домочадцы.

Срочно привезли доктора, который снял с нее уже ненужные башмаки. Мгновение - и впервые за долгое время Мария сделала несколько неуверенных, но самостоятельных шагов.

Через несколько дней уже крепко стоящая на ногах девушка и её мать отправились в Москву, взяв с собой чудотворный образ. Московские врачи, повторно осмотрев девушку, констатировали полное выздоровление и заявили, что с научной точки зрения подобный феномен объяснения не имеет. Даже самые законченные скептики были вынуждены признать - произошло чудо.

Слава чудотворного образа

Москва и в те годы была большим городом, но слух о явлении новой чудотворной иконы облетел её с поразительной быстротой. Козельщанская икона Божьей Матери в Москве оказалась во второй раз, но теперь толпы паломников стали стекаться к гостинице, где проживала семья графа. Толпы заполнили окрестные улицы.

Когда Капнисты вернулись в свое имение, там уже знали о чудесном исцелении и о том, что семья графа везёт с собой святыню. По их возвращении село Козельщина стало местом массового паломничества.

От часовни до монастыря

Держать икону в доме оказалось совершенно невозможно. Получив благословение у Полтавского архиепископа Иоанна, граф Капнист перенёс чудотворный образ в специально выстроенную часовню. Произошло это событие 23 апреля 1881 года. С этих пор в народе почитается память Козельщанской иконы Божьей Матери. Через год в том же селе для чудотворной иконы был возведён храм, а 1 марта 1885 года указом Святейшего Синода была учреждена женская община, преобразованная в 1891 году в женский монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Главной его святыней стал чудотворный образ, известный ныне как Козельщанская икона Божьей Матери.

История монастыря

В наши дни святой образ хранится на Полтавщине, в женском Рождество-Богородичном монастыре. Круглый год не иссякает поток паломников, желающих поклониться святыне и получить исцеление. В день памяти Козельщанской иконы Божьей Матери, который отмечается 6 марта, их особенно много. Иногда их количество достигает 10 тысяч человек. Козельщанская икона Божьей Матери в Муроме представлена одним из списков, хранящихся в Дивееве.

История монастыря началась 17 февраля 1891 года, когда указом Святейшего Синода женская община стала монастырём. После революции он разделил участь многих святых обителей нашей страны. В 1929 году его закрыли. Начались репрессии. Многие из тех, кто ещё недавно посвящал свою жизнь молитвенным трудам, приняли мученический венец. Известно, что в те мрачные дни произошло одно из чудес. Это случилось 6 марта, в тот самый день, когда почитается память. Козельщанская икона Божьей Матери находилась над главными вратами монастыря. Вдруг на её лике выступили кровавые слёзы. Свидетелей было много, но власти потребовали, чтобы все они дали подписку в том, что на иконе проступила не кровь, а просто отслаивалась краска. Не пожелавших сделать это отправили в ссылку.

Возрождение обители

В 1941 году монастырь был открыт, но не в полном объёме. В 1949 году обитель вновь закрыли, и только в 1990 году, когда началось массовое возвращение верующим церквей и других зданий культового назначения, начались службы и в Рождество-Богородичном женском монастыре.

Весь период лихолетья Козельщанская икона Божьей Матери сохранялась на частной квартире у верных православию людей. В 1993 году чудотворный образ торжественно вернулся в стены обители, где находится и в настоящее время. В монастыре непрерывно ведутся работы по воссозданию первоначального облика всех его сооружений. Большую помощь оказывают прихожане храма и многочисленные паломники. Скоро обитель обретёт свой исторический вид.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2326304798580935179/

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