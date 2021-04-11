Самые опасные и кровавые революционеры в истории России

В последнее столетие своего существования Российская империя воевала практически со всеми ведущими мировыми державами. Но самым опасным врагом стал не внешний соперник, а внутренний - революционеры, которые и разрушили Великую российскую империю!

Всего несколько лет понадобилось революционерам во главе с Лениным , чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение .В первую очередь большевики во главе с Лениным и Сталиным парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации. Порой трудно понять, как так получилось, что кровожадные большевики так просто согнул в три погибели великую нацию? Почему русский народ так легко превратился в духовных рабов, а в среде этих рабов Ленин и Сталин стали Богами? Так или иначе, за все содеянные преступления тех лет и за сегодняшние беды россиян, нужно винить в первую очередь Запад и кровожадных большевиков !

К сожалению, до сих пор Россия после этого коммунистического эксперимента так и не пришла в себя и, имея богатейшей природные ресурсы и огромную территории, многие россияне все еще живут бедно, с ностальгией вспоминая виртуальный социализм. А ведь если бы не октябрьский переворот, уверен, сегодня русский народ был бы самым богатым, процветающим и одним из самых многочисленных в мире!

К сожалению, «ахиллесовой пятой» России всегда являлся глубочайший раскол русского народа на псевдорусскую, предельно европеизированную интеллигенцию и на национально неразвитое, оппозиционно настроенное русское большинство социальных низов. Так называемую русскую интеллигенцию всегда отличали абсолютная личная безответственность, дикая зависть к обитателям коридоров власти и приверженность к западным ценностям ! Именно поэтому она шумно рукоплескала каждой новой политической жертве кровожадных революционеров, называя их борцами за свободу и счастье трудового народа. Именно поэтому Ф.М. Достоевский в свое время заявил: «Наш либерал это прежде всего лакей, который только и смотрит кому бы сапоги вычистить». В этом смысле интеллигенция начала ХХ века ничем не отличалась от представителей таковой в конце столетия. К сожалению, и для этих нравственных уродов русофобия стала одной из форм национального патриотизма!

Вот некоторые их этих кровавых революционеров, которые отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации!

Михаил Бакунин (1814-1876)

На протяжении всего XIX века царская власть доказывала, что все преступно-революционные идеи в России исходят из Западной Европы. Наряду с Герценом важнейшее идейное влияние на российскую молодежь оказывал эмигрант с тридцатилетним стажем революционной борьбы - Михаил Бакунин, участвовавший в нескольких революционных восстаниях, дважды приговоренный к смертной казни, отсидевший 7 лет в Шлиссельбургской и Петропавловской крепостях и сосланный на вечное поселение в Сибирь. Бакунин, в отличие от других видных теоретиков русского революционного движения, основную часть своего времени уделял практической работе. Даже из сибирской ссылки он сбежал через Японию и Америку, чтобы снова вернуться в ставшую для него второй родиной Швейцарию. «Монах воинствующей церкви революции, он бродил по свету, проповедуя отрицание христианства, приближение страшного суда над этим феодальным и буржуазным миром, проповедуя социализм всем и примирение - русским и полякам», - писал Герцен о Бакунине. Любопытно, что теоретик мирового анархистского движения Михаил Бакунин не один раз, по его словам, хотел набить подлую бородатую морду Маркса, пересекаясь с ним на различных конгрессах. Но трусливый от природы Маркс всегда старался спрятаться подальше от известного анархиста-боевика. Своё трусливое поведение Маркс объяснял своим друзьям тем, что «не намерен отвечать на вызов какого-то презренного славянина»!

Дмитрий Каракозов ( 1840-1866)

Никто не ожидал, что после «Великих реформ» революционное движение только усилится. 4 апреля 1866 г. студент Дмитрий Каракозов у ворот Летнего сада стрелял в Александра II. Жизнь императора спас в тот день крестьянин Осип Комиссаров, успевший толкнуть руку революционеру вверх, получив за этот подвиг потомственное дворянство и фамилию Комиссаров-Костромской. А Дмитрия Каракозова, открывшего эпоху терроризма в России, повесили через полгода по приговору суда.





Сергей Нечаев (1847-1882)

Никто не ожидал, что этот «худенький, маленький, нервный, вечно кусающий свои изъеденные до крови ногти» молодой человек станет главным олицетворением русской революции начала 1870-х годов. Заручившись за границей поддержкой Бакунина и Огарева, Нечаев выдает себя за эмиссара международного революционного центра и организовывает «Общество народной расправы». Единственным революционным деянием, правда, стало убийство своего же товарища – студента Иванова. Нечаев бежит за границу, откуда его как уголовного преступника швейцарское правительство передает России, где он будет осужден на 20 лет каторги, но умрет после 9-летнего заточения в Петропавловской крепости.





Вера Засулич (1849-1919)

5 февраля 1878 года молодая женщина пришла на прием столичного градоначальника генерала Трепова и выстрелила в него упор. За это преступление к ней могли применить максимальное наказание, но суд присяжных спустя несколько месяцев оправдает Веру Засулич, что вызовет горячее одобрение общественности. Таким образом, в российском праве был создан опасный для царской власти судебный прецедент, когда преступное деяние в виде убийства или покушения на убийство по политическим мотивам могло быть оправданно судом присяжных. На следующий день после освобождения приговор был опротестован, а полиция издала циркуляр о новом аресте революционерки. Но Засулич была уже в безопасности, на пути в Швецию.





Степан Халтурин (1856-1882)

Рабочий из железнодорожных мастерских был устроен под чужим именем столяром в Зимний дворец. Несколько месяцев он носил и складывал в свою подушку динамит. В итоге, 5 февраля 1880 прогремел взрыв, унесший жизни одиннадцать солдат из караула, но царь по счастливой случайности избежал даже ранений. Такого дерзкого покушения в самом сердце империи никто не ожидал. Но Халтурин избежал тогда ареста, был пойман полицией и казнен лишь в 1882 году в Одессе.





Андрей Желябов (1851-1881)

Сын бывшего дворового, Андрей Желябов отказал от благополучной семейной жизни с женой и сыном ради социальной революции, в которую он искренне верил. Разочаровавшись в мирной пропаганде, Желябов стал одним из лидеров «Народной воли» и с осени 1879 года сосредоточился на организации покушений на Александра II. В последней попытке, окончившейся 1 марта гибелью императора, Желябов уже непосредственного участия не принимал, так как был арестован накануне. Царская власть не имела достаточных улик против него. Но Желябов сам потребовал, чтобы его привлекли к суду по делу цареубийц, подписав тем самым себе смертный приговор.





Софья Перовская (1853-1881)

Дочь Санкт-Петербургского губернатора, Софья Перовская в 17 лет ушла из дома и присоединилась к народническим кружкам. «Перовская была «народницей» до глубины души и в то же время революционеркой и бойцом чистейшего закала», - пишет о ней Петр Кропоткин. Когда царская власть, арестовав в конце февраля 1881 года Желябова, полагала, что с «Народной волей» будет покончено, именно Перовская взяла на себя руководство планируемым покушением. Её принципиальность и упрямство стали, в итоге, для императора роковыми в тот полдень 1 марта на набережной Екатерининского канала. 10 марта она была арестована, а уже 3 апреля казнена.





Александр Ульянов (1866-1887)

Через шесть лет после убийства Александра II молодые студенты Петр Шевырев и Александр Ульянов организовали «Террористическую фракцию» партии «Народной воли» для подготовки покушения на нового императора. Но 1 марта 1887 года Ульянова и его товарищей, ожидавших проезда царского экипажа по Невскому проспекту, арестовали, найдя при них три бомбы, приготовленные собственнолично Ульяновым. Два месяца продолжалось следствие, а потом пятерых студентов-народовольцев повесили в Шлиссельбургской крепости.





Владимир Ленин (1870-1924)

В случае с Ульяновым-Лениным имела место явная недооценка опасности его революционной доктрины со стороны руководства российскими правоохранительными органами. После отбывания ссылки в Енисейской губернии в 1900 году Ленину и его товарищам позволили провести необходимые совещания и летом 1900 года выехать за границу, выдав необходимый загранпаспорт. Ленин, не ожидавшей такого бездействия со стороны властей, сразу принялся за организацию в Германии социал-демократической газеты и теоретического журнала для нелегального распространения в России. Долгое время царская заграничная агентура даже не могла определить место и имена издателей нового революционного печатного органа. Ленин, получивший необходимую политическую свободу для своей революционной теоретической деятельности, стал во главе всего российского социал-демократического движения за границей и внутри империи, с которым уже не могла справиться царская полиция.





Лев Троцкий (1879-1940)

Впервые революционная звезда Троцкого взошла в 1905 году в революционном Петербурге, когда он стал одним из создателей и членом Исполкома столичного Совета рабочих депутатов. До этого он постоянно менял свои партийные приоритеты, сначала прославившись в качестве «ленинской дубинки», потом как защитник меньшевизма, а в конце концов сблизившись с Парвусом на идеях «перманентной революции» и немедленного объединения партии. Только революция 1905-1907 годов сделала из него самостоятельную революционную фигуру, «нефракционного социал-демократа», а революционный 1917 год позволил Троцкому проявить себя в качестве революционного лидера и стать одним из руководителей Октябрьского переворота. Царская власть в силу политических событий так и не успела ощутить всю революционную опасность, исходившую от Троцкого, зато полностью осознал всю угрозу Сталин, грамотно расправившейся с одним из лидеров партии.





Иосиф Сталин (1879 – 1953)

По сути, Сталин в молодости был обыкновенным насильником, вором и бандитом, значившийся в полицейской картотеке как криминальный лидер по кличке «Рябой», грабивший для партийного «большевистского общака» банки, рэкетировавший богатых предпринимателей и даже был уличен в пиратстве! В 1899 г. он был исключён из Тифлисской духовной семинарии за воровство. В 1902 г. был арестован в Батуме (в женском одеянии) за мужеложство, а позже завербован царской охранкой (документально подтверждено экс-президентом Грузии З.Гамсахурдия) ,став штатным агентом царской охраны, донося на своих же товарищей по партии. Именно поэтому Сталин, придя к власти, уничтожил всех свидетелей его темного и бандитского прошлого, как ,например, легендарного революционера Камо, вместе с которым грабил банки (он даже приказал снести памятник Камо, установленный в Тифлисе, а также репрессировал его сестру ).Кроме того , Сталин недолюбливал и мстил честному Камо за то, что тот не раз ругал и укорял будущего «вождя народов» за обыкновенное воровство денег из награбленного ими «большевистского общака» для личных целей!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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