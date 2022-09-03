Отто фон Бисмарк. Отношение «железного канцлера» к России

Выдающийся канцлер Германии, Отто фон Бисмарк, очень тепло относился к русскому народу и России. Об том говорят его многочисленные высказывания и цитаты по поводу Российской империи.

Железный канцлер

Нельзя не взять во внимание то, что Бисмарк с 1859 по 1862 год занимал должность прусского посла в России и, в течение 8 месяцев, брал уроки языка у студента Владимира Алексеева. Несмотря на то, что произношение некоторых слов ему давалось не легко, в частности в которых присутствовала буква «ы», он понимал русскую речь. Обладающий замечательной памятью, уже после четырех месяцев обучения он вполне мог общаться по-русски, однако тщательно это скрывал. Об этом ему пришлось признаться, во время его присутствия при переговорах Александра II с дипломатом князем Горчаковым.

Бисмарк и Горчаков

Кстати, после знакомства в 1854 году с Александром Михайловичем Горчаковым (который выступал в качестве министра иностранных дел с 1856 по 1882гг.) у «железного канцлера» сложились очень теплые дружеские отношения. В его присутствии Бисмарк высказывал и отстаивал свою точку зрения, а также вежливо мог указать на неправоту своего собеседника. Они вместе ездили на медвежью охоту, но после двух убитых медведей, канцлер высказался против таких забав.

Эта мысль не укладывалась у него в голове: как можно нападать на безоружных животных.

Стоить заметить, что Бисмарк продолжал изучение русского языка с помощью романа Тургенева "Дворянское гнездо", и полученный в обход цензуры "Колокол". Тем самым, он все больше и больше погружался в изучение культуры и позволяло быть в курсе политической и светской жизни России, что потом дало свои плоды в карьере дипломата.

Больше всего германского политика удивляло многозначность слова «ничего». Бисмарк заметил, что помимо основного его понятия, русские используют это слово абсолютно разных и не связанных между собой ситуациях. Впоследствии, он всегда тихо приговаривал в трудные моменты жизни: «Ничего...». Когда его упрекали в снисходительном отношении к России, в ответ он говорил лишь: «В Германии только я один говорю «ничего!», а в России – весь народ!»

Бисмарк с любимцами

После визита в Москву, в письмах своей жене он неоднократно повторял, как сильно он «обрусел»: «Если бы не дороговизна дров и не безумные чаевые лакеям, я желал бы оставаться в России послом короля до последних дней жизни».

Однако позднее, когда Бисмарку пришлось занимать должность рейхсканцлера, при Германской империи, предчувствуя конфликт, он как бы предупреждал: «Германия непобедима лишь до тех пор, пока она не трогает русского медведя в его берлоге».

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А вы знали об этом?

Канцлер Германии Отто фон Бисмарк ненавидел украинцев и однажды сказал:

«Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые «украинцы»!

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