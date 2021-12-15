Под Бермудским треугольником были обнаружены стеклянные подводные пирамиды

В Саргассовом море есть знаменитый на весь мир район, в котором якобы происходят таинственные исчезновения самолетов и кораблей. Также многие очевидцы утверждают об аномальной активности НЛО над Бермудским треугольником. Но в 1991 году было найдено то, что хоть как-то может объяснить подобные явления. Это подводные пирамиды, которые по своим размерам в несколько раз превышают пирамиду Хеопса в Египте.

Стеклянные подводные пирамиды под Бермудским треугольником

Вообще район Бермудского треугольника сам по себе очень неспокойной и считается сложным для навигации. Здесь часто зарождаются циклоны и штормы, имеется большое количество отмелей. Но не все склонны видеть происходящие здесь аномалии только лишь погодными и природными явлениями. Открытие подводных пирамид стало не только всемирной сенсацией, но и возможностью узнать тайны Бермудского треугольника.

Первооткрывателем бермудских пирамид стал океанолог доктор Мейер. Он решил обследовать территорию гидролокаторами и примерно на глубине в 2000 футов (600 метров) обнаружил огромные сооружения, по форме напоминающие пирамиды. Высота одной такой подводной пирамиды была в три раза больше пирамиды Хеопса – самой высокой наземной пирамиды.

Стеклянные подводные пирамиды под Бермудским треугольником

Дальнейшие исследования ученого позволили ему предположить, что поверхность найденного подводного сооружения является удивительно гладкой и выполненной без единого шва. Мейер предположил, что материалом древних построек может являться толстостенное стекло. Но он также уточнил, что технология возведения этих необычных строений является неизвестной для современной науки.

Новость, естественно, тут же стала активно обсуждаться другими учеными и исследователями. Нашлись и последователи доктора Мейера, которые вознамерились непременно найти пирамиды Бермудского треугольника. Ведь ученый предоставил точные координаты обнаруженных сооружений, фотографии, эхограммы и полные отчеты своих исследовательских работ. Ему даже удалось получить изображение пирамид, сделанное гидролокатором и компьютерными анализаторами.

Стеклянные подводные пирамиды под Бермудским треугольником

Несмотря на грандиозность этой новости и имеющимся фактам, уже очень скоро про пирамиды Бермудского треугольника как будто стали забывать. О них почти не писали в газетах, не снимали фильмы, все исследования прекратились. Некоторые научные эксперты начали говорить, что аномалии, происходящие в треугольнике, как раз и объясняются огромным количеством энергии, производимом подводными пирамидами. Также не исключено, что бермудские пирамиды – это одна из частей комплекса всех пирамид, расположенных в разных частях света. Есть предположения о некой связи между этими строениями и аналогичными в Египте, Китае, Бразилии, Австралии и других странах.

Стеклянные подводные пирамиды под Бермудским треугольником

Есть также еще одна полуфантастическая легенда о том, что пирамиды Бермудского треугольника – это часть затонувшей Атлантиды. Якобы кроме пирамид там имеются и сфинксы, и камни, расположенные в последовательности как Стоунхендж с выгравированными надписями, символами и рисунками. Но пока все это – только предположения и догадки. Несмотря на то, что в дальнейшем исследовании подводных пирамид заинтересованы такие знаменитые компании как National Geografic и Media Production, контракт на проведение работ так и не был заключен.

Стеклянные подводные пирамиды под Бермудским треугольником

Поэтому пока остается только предполагать – кто построил эти удивительные подводные строения, для чего они предназначались и почему кто-то не дает возможности современным ученым исследовать стеклянные пирамиды под Бермудским треугольником.

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