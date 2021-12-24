«В какую варварскую страну ты меня послал», — как дочь Ярослава Мудрого стала королевой Франции

История Анны Ярославны, русской княжны, которая стала королевой Франции, до сих пор окутана многими тайнами. Неизвестно, когда и где она родилась, хотела ли стать женой короля Франции, зачем после его смерти согласилась на ещё один скандальный брак, где прошли последние дни королевы. Но, несмотря на белые пятна в биографии Анны, её судьба стала поистине удивительной, а во Франции княжну до сих пор помнят и чтут.

М.-Ж. Блондель. Генрих I и Анна Ярославна

Мудрая политика

Анна родилась в семье Ярослава Мудрого, великого князя киевского, и его второй жены Ингегерды, шведской принцессы. Сведений о том, в каком году девочка появилась на свет, не сохранилось, известно лишь, что это произошло между 1024 и 1036 годом.

Ярослав активно укреплял династические связи — вот-вот должна была начаться война с Византией, поэтому киевский князь нуждался в союзниках.

Анну было решено выдать замуж за короля Германии, однако тот отказался. Впрочем, без жениха царевна не осталась. Прослышав о красоте Анны, её руку попросил Генрих I, король Франции из династии Капетингов.

Ярослав против этого кандидата не возражал — хотя Генрих был не молод и однажды женат, киевскому князю он представлялся перспективным зятем. Франция, хоть и раздробленная феодальными междоусобицами, на политической арене того времени играла не последнюю роль.

Мрачная страна

Договорившись о браке, французы прислали за Анной посольство и увезли княжну. Отец дал за ней богатейшее приданое — золото и драгоценности — которое значительно пополнило казну страны.

М. Клодт. Отъезд княжны Анны во Францию для венчания с королем Генрихом I

По легенде, прибыв во Францию, Анна была шокирована. Она писала отцу: «В какую варварскую страну ты меня послал. Здесь жилища мрачны, церкви безобразны и нравы ужасны». Однако дело было сделано, и в 1051 году Анна и Генрих вступили в брак.

Миниатюра. Свадьба Генриха и Анны

Короткий брак и новая попытка

Через год появился ребёнок, затем ещё трое, однако, судя по всему (Анну почти не упоминали в официальных документах того времени), брак счастливым не был. Королева, своими добродетелями вызывающая восхищение придворных и даже самого папы римского, собственному мужу была не интересна.

В 1060 году уже немолодой Генрих скончался, на трон взошел сын Анны Филипп I. Филиппу было всего восемь лет, поэтому страной управляла королева и опекун юного принца, граф Фландрский. Ещё через год, Анна вышла замуж повторно.

Жертвы ради любви

Второй брак дочери Ярослава Мудрого был весьма скандальным. Её новый муж, граф Рауль де Крепи, знатный французский дворянин, уже был женат. Впрочем, его стремление сочетаться браком с Анной было столь велико, что досадная помеха дворянина не остановила. С точки зрения закона он стал двоежёнцем. Королева также пожертвовала многим — ради нового мужа она бросила детей и больше не принимала участия в государственных делах.

Неизвестный художник. Анна, королева Франции

Молодожёны подверглись всеобщему порицанию, к тому же предыдущая жена графа де Крепи на поведение мужа пожаловалась церковникам. Те, после недолгого расследования, приняли меры — отлучили графа от церкви.

Анна и Рауль больше не могли появляться при дворе, королева не упоминалась в официальных актах, не видела своих детей. Чтобы искупить грех, Анна основала монастырь.

Последние дни

С графом де Крепи Анна Ярославна прожила 13 лет, до самой его смерти. Когда второй муж скончался, Анна, мешающая его многочисленным детям делить наследство, вернулась ко двору. Возможно, в те годы она совершила путешествие на родину или переехала на север Франции, в город Санлис.

Последние годы жизни королевы, как и её рождение, окутано тайной. Когда и где она умерла, доподлинно не известно. Скорее всего, она лишь на несколько лет пережила второго мужа и скончалась не позднее 1078 года.

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