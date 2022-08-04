Веские причины для свадьбы, развода и отказа от него

Разводы, как и свадьбы, всегда разные. И у женящихся, и у расстающихся есть веские причины поступать именно так, а не иначе. Принято считать, что люди создают семью по любви, только ведь каждый под этим чувством понимает свой комплекс ощущений. Страсть, охватывающая порой двух малознакомых людей, кажется достаточно серьезным поводом связать себя узами Гименея, а когда она проходит, то часто выясняется, что у избранника (или избранницы) есть недостатки, и даже пороки, с которыми нужно или смириться, или… Человеческий опыт подсказывает, что взрослую личность переделать практически невозможно.
И все же, если бы при создании семьи главенствовал бесстрастный разум, то свадьбы происходили бы значительно реже. И разводы, наверное, тоже. Хотя кто знает...
Какую причину для свадьбы считать веской
На самом деле большинство браков заключаются по расчету как минимум с одной из сторон. Далеко не каждая пылкая влюбленность заканчивается свадьбой, для нее нужна веская причина. Что это такое и как понимать этот, в общем-то, юридический термин? Например, это может быть, беременность, особенно в том случае, когда будущий ребенок желанен и для мужчины, и для женщины. Перед таким аргументом отступают все возможные проблемы, конфликты или несходства характеров.Что будет дальше – неизвестно, но пока все предельно ясно: будет дитя, а ему нужен отец. По крайней мере, так считают мужчины порядочные.
Для заключения брака бывают и другие веские причины. Это, к сожалению, и материальная заинтересованность, желание устроиться в жизни так, чтобы получать наибольшие удобства при наименьших затратах. Не всегда такой подход ведет к счастью, но иногда и он приносит удовлетворение. Деньги могут несколько украсить жизнь.
И, конечно же, самый лучший вариант - когда будущие супруги испытывают друг к другу совокупность физического влечения и уважения и способны стать настоящими друзьями. Вот это и есть любовь.
И все-таки…
Как бы оптимистично ни были настроены молодожены, но неумолимая статистика в достаточно грубой форме напоминает, что расстаются супружеские пары часто (до 70 случаев из ста). Регулирует этот процесс статья 34 Кодекса о браке и семье, а точнее, ее вторая часть, согласно которой для инициации процесса развода достаточно заявления жены или мужа. Совершенно ясно, что без веских причин нормальный человек ничего подобного делать не станет, и если уж он написал заявление, то неспроста. Наболело. И опять же, есть у такого поступка какие-то поводы. Их на самом деле не так уж и много.
Веские причины для развода
Их десять, как заповедей. Разводятся люди, если:
- Один из супругов не желает или не может стать отцом (или, соответственно, матерью).
- Муж или жена совершили (или регулярно совершают) измену. Бывает, что достаточно и подозрения, вызывающего ревность.
- Кто-то из супругов – наркоман или
- алкоголик. В последние годы добавилась еще одна напасть – игромания.
- Существуют проблемы материального характера, неспособность (чаще всего мужа) обеспечить семью или отсутствие желания работать.
- Супруги проживают с родителями одного из них (в том случае, если они враждебно настроены по отношению ко второму) в сочетании с невозможностью жить отдельно.
- Имеет место проявление насилия. Оно может быть физическим (побои) или моральным (постоянные издевки и унижение, часто проявляемые прилюдно).
- То, что называется «разлюбить». Обычно эта ситуация возникает по причине недостаточной осведомленности о недостатках супруга и неожиданном их обнаружении («Так вот ты, оказывается, какой!»).
- Присутствует постоянная ругань, ссоры и склоки. Такое мало кто долго выдерживает.
- Бывает, что с человеком просто скучно, особенно если вдруг выясняется, что он глуп, а умным, многозначительно помалкивая, умело притворялся до свадьбы.
- Внезапно нахлынувшая новая страсть или пробудившаяся старая. В общем, любовь, которая нечаянно нагрянула.
Что мешает развестись
Бывает, что брак со стороны кажется обреченным. Супруги ругаются, дерутся, заводят сторонние связи и еще делают множество вещей, описанных выше. И все равно не разводятся. Значит, для сохранения семьи у них есть веские причины, которые окружающим неведомы. Они различны, но, как правило, любая из них укладывается в одну из самых распространенных шести схем:
- Жилищные проблемы. Порой квартира есть, но такая, что разменять ее практически невозможно, а денег на доплату нет и не предвидится.
- Привычка. Эта штука посильнее любви. Особенно склонны к этому мужчины, они привыкают, что придя с работы, получают обед, выстиранные вещи. В квартире убрано, а если поведение удовлетворительное, то и секс ночью обломится, бесплатный и безопасный.
- Для женщины брак служит статусным признаком. Считается, что если она не замужем, значит, и не нужна никому.
- Опять деньги. Если они есть у одного из супругов, то часто играют роль центростремительной силы.
- «Так трусами нас делает сомненье…» - обычный страх перед неведомым удерживает многих в постылом, но известном круге обыденности. Опять же, а где гарантия, что новый супруг будет лучше? А если наоборот?
- Страх одиночества.
Дети
Этот фактор стоит особняком, любые другие веские причины «нервно курят в сторонке» по сравнению с такой на вид маленькой проблемой. Бывает, что именно ребенок в конце концов заставляет помириться родителей, казавшихся друг другу совершенно неподходящими. Более того, та любовь, которую наследник испытывает и к папе и к маме, «мирно принуждает их к миру», а то и к чему-то большему.
Если же такого не происходит, то развод неизбежен. Нездоровая атмосфера, скандалы, крик, драки, сцены ревности в семье опаснее для психики ребенка, чем простое отсутствие одного из родителей. Какие еще веские причины нужны?
Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2535730231399680983/
А вы знали об этом?
Кампаспа, юная девушка из фессалийского города Ларисса, по утверждению одних античных историков стала первой женщиной Александра Македонского , по мнению других — второй (после Калликсены, куртизанки, которую нашёл для сына Филипп).С Кампаспой Александр познакомился во время осады Фив: чествуя победителя, знатные фивяне устроили роскошный пир, украшением которого стали несколько гетер. Одной из них была Кампаспа.Учителю Александра, знаменитому Аристотелю, Кампаспа не приглянулась. Он был категорически против этой связи и предупредил Александра, что подобные отношения до добра не доведут. Наставник решил поговорить и с девушкой, дабы убедить её покинуть Македонского. Кампаспа согласилась, но при одном условии. Она захотела проехаться на Аристотеле верхом. В самый разгар это сцены в комнату вошёл изумлённый Александр. Философ, указывая на девушку, сказал царю: «Видишь, что она вытворяет со мной, а с тобой поступит ещё хуже». Возможно, как утверждает легенда, после этого поступка Кампаспы Александр её оставил, подарив своему художнику Апеллесу, который был безумно влюблен в нее!
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