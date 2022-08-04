Веские причины для свадьбы, развода и отказа от него

Разводы, как и свадьбы, всегда разные. И у женящихся, и у расстающихся есть веские причины поступать именно так, а не иначе. Принято считать, что люди создают семью по любви, только ведь каждый под этим чувством понимает свой комплекс ощущений. Страсть, охватывающая порой двух малознакомых людей, кажется достаточно серьезным поводом связать себя узами Гименея, а когда она проходит, то часто выясняется, что у избранника (или избранницы) есть недостатки, и даже пороки, с которыми нужно или смириться, или… Человеческий опыт подсказывает, что взрослую личность переделать практически невозможно.

И все же, если бы при создании семьи главенствовал бесстрастный разум, то свадьбы происходили бы значительно реже. И разводы, наверное, тоже. Хотя кто знает...

Какую причину для свадьбы считать веской

На самом деле большинство браков заключаются по расчету как минимум с одной из сторон. Далеко не каждая пылкая влюбленность заканчивается свадьбой, для нее нужна веская причина. Что это такое и как понимать этот, в общем-то, юридический термин? Например, это может быть, беременность, особенно в том случае, когда будущий ребенок желанен и для мужчины, и для женщины. Перед таким аргументом отступают все возможные проблемы, конфликты или несходства характеров.

Что будет дальше – неизвестно, но пока все предельно ясно: будет дитя, а ему нужен отец. По крайней мере, так считают мужчины порядочные.

Для заключения брака бывают и другие веские причины. Это, к сожалению, и материальная заинтересованность, желание устроиться в жизни так, чтобы получать наибольшие удобства при наименьших затратах. Не всегда такой подход ведет к счастью, но иногда и он приносит удовлетворение. Деньги могут несколько украсить жизнь.

И, конечно же, самый лучший вариант - когда будущие супруги испытывают друг к другу совокупность физического влечения и уважения и способны стать настоящими друзьями. Вот это и есть любовь.

И все-таки…

Как бы оптимистично ни были настроены молодожены, но неумолимая статистика в достаточно грубой форме напоминает, что расстаются супружеские пары часто (до 70 случаев из ста). Регулирует этот процесс статья 34 Кодекса о браке и семье, а точнее, ее вторая часть, согласно которой для инициации процесса развода достаточно заявления жены или мужа. Совершенно ясно, что без веских причин нормальный человек ничего подобного делать не станет, и если уж он написал заявление, то неспроста. Наболело. И опять же, есть у такого поступка какие-то поводы. Их на самом деле не так уж и много.

Веские причины для развода

Их десять, как заповедей. Разводятся люди, если:

Один из супругов не желает или не может стать отцом (или, соответственно, матерью). Муж или жена совершили (или регулярно совершают) измену. Бывает, что достаточно и подозрения, вызывающего ревность. Кто-то из супругов – наркоман или алкоголик. В последние годы добавилась еще одна напасть – игромания. Существуют проблемы материального характера, неспособность (чаще всего мужа) обеспечить семью или отсутствие желания работать. Супруги проживают с родителями одного из них (в том случае, если они враждебно настроены по отношению ко второму) в сочетании с невозможностью жить отдельно. Имеет место проявление насилия. Оно может быть физическим (побои) или моральным (постоянные издевки и унижение, часто проявляемые прилюдно). То, что называется «разлюбить». Обычно эта ситуация возникает по причине недостаточной осведомленности о недостатках супруга и неожиданном их обнаружении («Так вот ты, оказывается, какой!»). Присутствует постоянная ругань, ссоры и склоки. Такое мало кто долго выдерживает. Бывает, что с человеком просто скучно, особенно если вдруг выясняется, что он глуп, а умным, многозначительно помалкивая, умело притворялся до свадьбы. Внезапно нахлынувшая новая страсть или пробудившаяся старая. В общем, любовь, которая нечаянно нагрянула.