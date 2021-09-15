Молитва Матери Божьей Семистрельной от одиночества

В традиции православия существует очень много различных иконописных изображений Богоматери. Большая часть из них мало известна, будучи сугубо локальной святыней. Однако есть и образцы, отмеченные общецерковным почитанием. Среди них своей необычностью выделяется образ, называемый Семистрельным. Об этой иконе, а также о молитвах, которые перед ней возносятся, пойдет речь в данной статье.

Значение образа

Семистрельная икона Богородицы имеет и другое название – «Умягчение злых сердец». Реже ее также называют Симеоновым проречением. По своей сути эта икона является иллюстрацией к событию праздника Сретения, то есть праздника Встречи Господа, описанного в Евангелии. Когда Иисус Христос был совсем еще младенцем, его мать, то есть Богородица, принесла его первый раз в Иерусалимский храм. Там их встретил праведник по имени Симеон. По преданию, этот человек был одним из переводчиков священного писания на греческий язык, что имело место быть в Египте за триста лет до рождения Спасителя. Когда Симеон переводил книгу пророка Исаии, он засомневался, верно ли там написано, что девственница зачнет и родит сына. Поколебавшись, он все же решил, что это ошибка, и написал в переводе слово «женщина».

В этот же миг перед ним предстал ангел, который сообщил ему, что первоначальное пророчество о зачатии девственницей верно, а чтобы рассеять его сомнения, ему будет дана возможность увидеть этого чудесного младенца. И вот Симеон триста лет ждал этой встречи (сретения – по-славянски) при храме. И наконец, дождался. Когда Мария передала ему младенца на руки, на него сошел пророческий дух, и он изрек пророчество о новорожденном Иисусе, заметив, что и его матери «оружие пройдет душу». Это-то оружие, то есть страдания Богоматери, символически изображаются на иконе «Семистрельная» в виде семи мечей, пронзающих ее сердце. Мечей изображено именно семь, поскольку в библейской традиции это число означает полноту и завершенность.

Эта легенда, без сомнения, апокрифична по отношению к изначальному христианскому преданию. Но это не умаляет ее нравственного значения, которое дало рождение второй, более практичной интерпретации. Поскольку Мария почитается в православии, как небесная царица и духовная мать всех христиан, то оружие, которое ее пронзает, это не только скорбь от мук, принятых Иисусом Христом на кресте, но и грехи человеческие, ради которых он это распятие и претерпел. Семь мечей в этом контексте означают семь смертных грехов, которыми пронзается любящее и скорбящее сердце Богоматери.

Происхождение образа

Откуда взялась эта икона, никому не известно. Согласно благочестивой легенде, ее обнаружил крестьянин из Вологды, который тяжело болел хромотой и частичным параличом. Никакие врачи не могли его вылечить. Однажды во сне ему было дано указание подняться на колокольню местной церкви Иоанна Богослова и взять оттуда икону. Разумеется, духовенство собора не приняло всерьез это откровение и дважды отказывало старику в просьбе, прекрасно зная, что никаких икон там нет. Но крестьянин был настойчив, и в конце концов ему разрешили подняться на звонницу, чтобы удостовериться самому в бессмысленности собственных слов. Однако он, едва поднявшись наверх, распознал икону в одной из досок, которая служила ступенькой на лестнице. Образ тут же спустили вниз, почистили и отслужили молебен. Тогда и была произнесена первая молитва матери Божьей Семистрельной, в результате которой крестьянин полностью исцелился. С тех пор от иконы стали происходить чудеса. А это, в свою очередь, привело к распространению славы о чудотворном образе. С него стали делать списки, которых сейчас существует огромное количество в нескольких разновидностях. Оригинальный образ после репрессий 1930 годов, к сожалению, пропал, он до сих пор не найден.

О чем молятся перед Семистрельным образом Богоматери

Как и перед любой иконой, молитва матери Божьей Семистрельной может быть посвящена любому поводу. Однако специфика образа сформировала особую сферу потребностей, преимущественно в которых обращаются к Марии перед этой иконой. В первую очередь это просьбы о мире и о преодолении злобы, ненависти и мстительности со стороны кого-либо. Собственно, именно поэтому ее прозвали «Умягчение злых сердец». Обиженные люди, суровые начальники, строгие родители и учителя – во всех этих случаях может быть обращена молитва иконе Семистрельной. Как молиться Богородице, не имеет особого значения. Ниже будут даны примеры молитв, но вообще можно обращаться к Марии собственными словами, лишь бы они были искренними. Важность имеет не красота молитвы, а горячее верующее сердце. Если это условие соблюдено, то без сомнения, будет услышана молитва иконе Семистрельной. Когда молиться, как, сколько – это все не имеет значения.

Текст молитвы перед Семистрельной иконой

Для примера мы все-таки приведем несколько общепринятых текстов, которые читают в храмах на общественных богослужениях и по домам верующие люди. Основная молитва матери Божьей Семистрельной в русском переводе звучит так:

"О, много пострадавшая Божия матерь, превосходящая всех дочерей земли чистотой своей и своими страданиями, которые ты на земле перенесла! Прими скорбные молитвы наши и сохрани нас под защитой твоей милости. Потому что мы не имеем другого пристанища и столь горячего заступника как ты – не знаем. Ты имеешь дерзновение в молитвах рожденному тобой, так помоги же и спаси нас своими молитвами, чтобы нам беспрепятственно достичь небесного царства и там со всеми святыми воспевать единую Троицу – Бога, ныне и присно и во веки веков. Аминь!"

Такова обычная молитва матери Божьей Семистрельной. Всецарица христианской веры в ней представлена заступницей, каковой она и является, согласно представлениям православных христиан. Есть также и более краткие молитвы, посвященные этому образу. Они имеют особое богослужебное назначение и называются тропарем и кондаком.

Тропарь, глас 5

Смягчи злые сердца наши, Богородица, и нападки ненавидящих нас уничтожь, и от стеснения душу нашу избавь, на твой святой образ взирающих. Твоим состраданием и милосердием к нам мы приводимся к умилению и раны твои целуем, стрел же наших, тебя терзающих, страшимся. Не дай нам, благая матерь погибнуть в нашем жестокосердии от жестокости ближних, так как ты воистину злых сердец умягчение.

Кондак, глас 2

Благодатью твоей, владычица, смягчи злые сердца, ниспошли благодетелей, оберегая их от всякого зла, о добром молящимся тебе усердно перед святыми иконами твоими.

Кондак, тропарь и официальная молитва матери Божьей Семистрельной отображают ее основную идею – преодоление зла в сердцах. Однако эта икона также служит символом сердечной скорби, поэтому любое страдание души может быть излито перед этим образом. Например, это может быть просьба о помощи в устроении счастливой личной жизни.

Молитва иконе Семистрельной Божьей матери от одиночества

О госпожа-владычица Богородица, излей великую милость твою на меня, дав мне силу избавиться от тяжкой ноши одиночества души. Освободи меня от всякого злого проклятья, от воздействия нечистых духов, от зла, наведенного на мою жизнь. Аминь!

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