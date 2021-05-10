Любимый маршал Наполеона

По утверждению историка Тарле, Наполеон прилюдно позволил себе слезы дважды. Первый раз это случилось, когда ему донесли о гибели Луи Дезе, благодаря которому оказалась выиграна уже проигранная битва при Маренго. Второй раз подобное произошло девять лет спустя, когда умер маршал Жан Ланн, прозванный в армии Роландом – за личное мужество и честность. Маршал Ланн вообще был примечателен и как командир – его искренно любили и офицеры, и простые солдаты. Хотя, казалось бы, с признанием в высших кругах у Ланна могли возникнуть проблемы – герой плоховато знал правила этикета, слыл грубоватым простаком и происходил из самой обычной крестьянской семьи, жившей в Гаскони.

Семья, где родился будущий маршал, кормилась с участка, который глава семейства получил в пользование как приданое за женой. Участок разделили надвое и половина его сдавалась арендаторам как ферма, а вторая служила личным огородом. Вот только габариты этих наделов были таковы, что ни о каком достатке речи не шло, поскольку в семье росло 8 детей – сестер и братьев пополам.

По странной семейной традиции всех мальчиков в семействе Ланнов звали или Бернарами, или Жанами. Именно в такой последовательности. Получалось, что среди братьев имелось два Жана и два Бернара.

Но они не путались и как-то выходили из положения.

Маршал Жан Ланн. Художник: François Pascal Simon

Самый старший Бернар мечтал о карьере священника. Местный клирик, видя подобные стремления, стал обучать того бесплатно грамоте. А Бернар, в свою очередь, научил читать и писать второго по старшинству брата (и первого среди Жанов). Пожалуй, это и стоит считать единственным светским умением будущего маршала.

Когда второй сын, с детства работавший деревенским подпаском, вырос, его отдали в обучение красильщику. Что парню не оказалось в тягость – при относительно небольшом росте (около 167 см) тот отличался огромной физической силой. Вообще, современники, говоря о маршале Ланне, отмечали его неимоверно широкую грудную клетку, нечеловеческую выносливость и выдающуюся силу. Собственно, обязанности ученика красильщика Жан Ланн исполнял легко и без лишних усилий. Вот только душа его к этой профессии так и не прикипела, хотя все свои обязанности ученик выполнял точно и качественно. Видя такое равнодушие к ремеслу, хозяин лавки посоветовал Жану пойти в армию. Что тот и сделал, мечтая, в конечном счете, о карьере капитана – на большее он и не рассчитывал.

Военная служба, в целом оказавшаяся по нраву, как-то не задалась. Благодаря храбрости, силе и веселости Ланн быстро очутился в дуэлянтах – пока не очень счастливо для себя, поскольку в одном из поединков получил удар шпагой, после которого пришлось уволиться – обратно к красильным чанам. Возможно, именно этот случай и послужил причиной его непримиримой позиции республиканца – храбрец компромиссов не признавал.

Ланн. Художник: Jean-Charles Nicaise Perrin

В красильне он пробыл недолго. Тут случилась революция, и Жан Ланн вновь ушел в армию, просто на этот раз революционную, обновленную. В ее составе он и прошел испанскую кампанию, в самом начале которой его избрали младшим лейтенантом – карьерный лифт наконец-то заработал.

В одном из боев младший лейтенант Ланн предотвратил разгром, подавив панику и организовав контратаку. За что получил звание лейтенанта, а через месяц – капитана. Немного позднее он получил и первую свою пулю – всего ранений у маршала будет ровно двадцать, так что по этому счету он уступал только маршалу Удино. Но у того имелось 37 ранений (за что прозвали "дуршлагом"), так что угнаться за ним было крайне сложно. Вообще, Жан Ланн за карьеру получит такие раны, что врачи станут только разводить руками и удивляться, как же тому удалось выжить. Кстати, запомнив урок первых дуэлей, Ланн стал брать уроки сразу у нескольких учителей фехтования, отчего вскоре оказался просто непобедим – по этой причине задираться на него смельчаков не находилось. За исключением, вероятно, Мюрата. Но тому сам черт был не брат. Кстати, Мюрат даже отбил у Ланна невесту – сестру Наполеона, чего гасконец уж точно не забыл. Но то произойдет много позднее, когда герой Жан пробьется в маркизы и получит серьезные земельные владения. Которые, кстати, битком забьет ослами и лошадьми – в память о прежней деревенской жизни.

Ранение маршала Ланна. Художник: J. Wolff

После испанской войны Ланна отправят в итальянский поход, где он и познакомится с Бонапартом. И мало того – дважды спасет тому жизнь и попадет в круг ближайших друзей будущего императора. Будучи с Наполеоном на ты, Ланн эту привычку не оставит и потом, когда такое панибратство станет недопустимым. Что и окажется причиной охлаждения их личных отношений. К тому же, ярый республиканец Ланн не одобрит массы монархических отступлений Бонапарта. Кстати, Ланн славился как знаток матерной ругани. Говорят, бывалые солдаты при ознакомлении с талантом маршала краснели как девицы. Хотя больше от восхищения, чем от смущения. В армии Франции таких знатоков имелось два – Ланн и Ожеро. Второй, правда, свободно матерился на пяти языках, а потому и выходил традиционно в лидеры по этой части, зато первый превосходил его в экспрессии и накале. Что, впрочем, не помешало Ланну влюбить в себя сначала дочь банкира (брак расторгли по причине бездетности пары), а потом и сенаторскую дочку (по итогам брака – пять сыновей и одна дочь).

Будучи "Аяксом Франции", Жан Ланн все же имел грешки, вызванные, по всей вероятности, не самым сытым детством – он регулярно запускал лапу в армейскую кассу, да и вообще оказался слаб к денежным подношениям и дорогим подаркам. Правда, оставаясь эталоном благородства в других вопросах. И когда его как-то поймали на нецелевом использовании средств, то особо и не наказали – отлучили от армии и отправили послом в Португалию. Где, между прочим, Ланн достиг определенных успехов и умудрился выполнить большинство наказов Бонапарта – это при общем неумении плести интриги.

По завершении дипломатической карьеры снова пошел в армию. И несколько лет подряд успешно громил испанцев и австрийцев, умудряясь выигрывать безнадежные сражения и захватывать неприступные крепости. Вообще, Наполеон афористично утверждал, что Ланн в бою "проявляет более мужества, чем разума, но каждый раз разум просыпается в нем и восстанавливает равновесие".

Наполеон и умирающий маршал Ланн. Художник: Albert Paul Bourgeois

Карьера Ланна прервалась в 1809 году в сражении при Эсслинге, во время вечернего затишья. Основное сражение прекратилось и Ланн отправился обходить поле битвы со своим старинным другом генералом Пузе, которого случайная пуля поразила прямо в лоб. Расстроившись, Ланн присел на пригорок рядом с телом генерала, и одно из последних ядер, выпущенных австрийцами в тот день, раздробило маршалу обе ноги.

Правую ногу пришлось ампутировать. Наполеон сразу после операции стал ежедневно навещать своего раненого друга и дал указание заказать протез у лучшего механика Вены. Увы, у маршала начался жар. Потом он спал и на какое-то время появилась надежда на выздоровление, которого так и не наступило – Жан Ланн тихо скончался на девятый день после своего ранения и был похоронен в следующем году в Парижском Пантеоне. Жена же Ланна больше не выходила замуж, храня верность мужу до самой своей смерти в 1856 год. И французы, в память об этой женщине, вскоре после ее ухода, создали необычный сорт садовых роз "Герцогиня Монтебелло", культивируемые и сегодня. Ну а в честь самого Ланна вывели сорт сирени, отличной от всех особым ярким голубым окрасом соцветий.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/lyubimyj-marshal-napoleona-369...

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