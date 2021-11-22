Как советский чемпион стал главным мошенником в истории Олимпийских игр: Борис Онищенко

В 2001-м The Guardian опубликовала подборку о величайших обманщиках в истории спорта. В топе значимых фигур, наряду с забившим гол рукой Марадоной и уличенном в допинге Джонсоном, оказался и советский спортсмен. У талантливого пятиборца Бориса Онищенко для лидерства было всё – скорость, техника, хладнокровие и интеллект. По мнению международных экспертов, он легко мог остаться в летописи мирового спорта великим чемпионом, каким, впрочем, и являлся. Но погоня за золотом затмила разум, и сегодня Онищенко известен, как беспрецедентный мошенник в истории Олимпийских игр.

Пятиборец-фаворит и нечестная потеря золота

Советская команда, Борис Онищенко - слева.

Лучший советский пятиборец Борис Онищенко к Олимпиаде-76 подошел с солидным послужным багажом. Кроме победы на предыдущей Олимпиаде, спортсмен имел в своем арсенале два серебра с Игр, а также с десяток пьедестальных результатов уровня чемпионатов мира. Борис Онищенко пользовался уважением и авторитетом не только в профессиональных спортивных кругах, но и был любимцем всего Советского Союза. Родом спортсмен из украинского села Березняки в Полтавской области. Представлял Онищенко киевский спортклуб «Динамо».

Громкая слава настигла Бориса на первенстве мира в 1967-м, где в составе команды он стал третьим.

Неполадки с техникой и подозрения соперников

Спустя два года Онищенко утвердил себя уже лидером сборной, выиграв чемпионат СССР и став главной надеждой советского спорта на перспективу Олимпиады-1972. В Мюнхене советская сборная (Онищенко, Леднев, Шмелев) действительно бескомпромиссно победила. Но в личном зачете шедший в авангарде Онищенко уступил венгерскому сопернику Бальцо. Последний превзошел украинца в кроссе, однако перед этим, в ходе стрелковых соревнований, Бальцо выстрелил в одну и ту же мишень дважды. Правила пятиборья такие действия запрещают, наказывая нарушителей дисквалификацией. Но международные судьи оставили тот эпизод без внимания. Андраш Бальцо стал чемпионом и завершил спортивную карьеру сразу после Олимпиады. Онищенко же остался вторым, считая, что победу у него отобрали. Личная обида заставила его оставаться в большом спорте до следующей Олимпиады, чтобы уйти на покой золотым лидером.

Результаты уже немолодого капитана милиции Бориса Онищенко несколько упали.

Результаты уже немолодого капитана милиции Бориса Онищенко несколько упали. В союзном рейтинге от 1976-го он шёл четвёртым, уступая молодым кадрам. На Олимпиаду в Монреаль Борис мог ехать лишь запасным. Вперед вышли Владимир Шмелёв, Павел Леднёв и Борис Мосолов. Но на предолимпийском чемпионате в Москве 38-летний Онищенко неожиданно обошел всех и, завоевав золотую медаль, попал в основной состав олимпийской сборной.

На Олимпиаду-76 советский пятиборец приехал за двумя золотыми наградами – в группе и персональной. И все шло по этому плану. В состязаниях безоговорочно лидировала советская команда. Перед встречей шпажистов сборная Союза была восьмой. Но все знали, что в фехтовании русским нет равных, и Онищенко обязательно поправит положение всей команды. Когда киевлянин с легкостью прошел Найтингейла, последний не особо удивился. Все же Борис слыл потрясающим фехтовальщиком. Вторым был сражен Паркер. Правда он уже заподозрил неладное. Британец не понимал, как мог не заметить попадание Онищенко, которое зафиксировалось на табло. Точно тем же озадачился и третий соперник – опытный спортсмен и приятель Бориса Фокс. На старте поединка Онищенко бросился на британца, тот отпрыгнул, избежав касания - шпага замерла в десятке сантиметров от его груди. Но система необъяснимо засчитала укол. Команда из Великобритании запротестовала, главный тренер потребовал изучить ситуацию. Не обнаружив на первый взгляд ничего подозрительного и списав все на неполадки с оборудованием, судьи предложили Онищенко продолжить турнир с новым оружием, а шпагу унесли на экспертизу. Борис продолжал безоговорочно побеждать, но вскоре на турнир пожаловала спецкомиссия, разбиравшаяся с проверкой магической шпаги.

Взаимные уколы фехтовальщиков на шпагах, как известно, регистрировала электросхема, зажигающая лампочку на табло. Провода были спрятаны в оружии спортсмена и его одежде. Укол засчитывался при касании соперника с необходимой силой, которая фиксировалась встроенным в наконечник шпаги датчиком. Инженер по образованию Борис Онищенко прекрасно знал, как это устроено. При осмотре его оружия члены комиссии обнаружили замаскированную лоскутом замши кнопку, нажатие которой замыкало электрическую цепь и фиксировало укол в обход датчика.

Пожизненная дисквалификация и неоправданный риск

Попавшись на обмане, Онищенко бросил тень на всю советскую сборную.

Фокс тесно общался с Онищенко на протяжении двух десятков лет. Он назвал тот случай трагедией, не ожидая такого подвоха от давнего приятеля. После разоблачения британец заявил, что уверен в непричастности остальных членов советской команды к махинации. Ища хоть какие-то оправдания коллеге, он предположил, что от Онищенко слишком настойчиво требовали победы. «Я страдаю вместе с русскими», - такими были слова Фокса.

Разумеется, успешная карьера Онищенко закончилась пожизненной дисквалификацией. Обратил он на себя и общественный гнев, опозорив всю страну. Ходили даже слухи, что команда волейболистов едва не выбросила Бориса из гостиничного окна. Во избежание дальнейших конфликтов Онищенко ночью вывезли из олимпийской деревни, а дома его ждала аудиенция у Леонида Брежнева. Вместо почестей и премий олимпийский чимпион справедливо заслужил увольнение из органов, исключение из партии, лишение предыдущих наград и званий, а также 5-тысячный штраф.

После этого элитный советский пятиборец исчез. В иностранных СМИ писали, что Онищенко работает в Киеве таксистом, позже всплывала информация о должности директора учебно-спортивной базы. Все это время Борис ни разу не высказался публично о том скандальном случае. Десятилетиями он отказывал в интервью журналистам всех рангов. Его коллеги до сих пор уверены, что победить на той Олимпиаде Онищенко мог честно, без махинаций. Но слепая погоня за мечтой лишила его уверенности в себе.

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