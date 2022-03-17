Медведь Войтек - польский герой Второй Мировой

В годы Второй Мировой войны против «Коричневой чумы» сражались не только миллионы людей, но и множество животных. Это были не только «противотанковые» собаки или почтовые голуби, но и звери, которых мы с вами привыкли считать дикими. Об одном из таких животных, медведе Войтеке, и пойдёт речь в данной статье.

Маленький Войтек с сослуживцем в 1942 году

Будущий герой Польши родился в Иране в 1942 году. Медвежонок был найден мальчиком вблизи города Хамадан, после чего они вместе направились по горной дороге в Кангавар. На пути туда им встретились польские солдаты, прибывшие в Иран из Советского Союза и направлявшиеся в Египет для участия в Итальянской кампании. Поляки купили медвежонка у мальчика за угощение и карманный нож, после чего отправились в дальнейший путь. Солдаты дали медвежонку польское имя - Войтек (от польских слов «Wojownik» - воин, и «Ciech» - улыбка, т.е. «Улыбающийся воин»).

За время пути в Египет Войтек вырос из медвежонка во взрослого медведя, а также был официально зачислен в 22-ю роту артиллерийского снабжения и стал её талисманом. Кроме того, за это время медведю удалось попробовать несвойственные ему угощения: мармелад, шоколад и пиво. По воспоминаниям одного из членов роты, Войтек даже научился курить! Солдаты воспринимали медведя не как домашнего любимца, а как настоящего боевого товарища, поэтому обучили его военному этикету: Войтек принимал стойки, а также отдавал честь старшим по званию.

Из Египта Войтек и его рота были направлены в Италию. Союзники успешно завершили Сицилийскую кампанию и начали боевые действия на Аппенинах. Им срочно была необходима дополнительная огневая поддержка, и поэтому подкрепление в виде 22-й польской роты пришлась им как нельзя кстати. Войтек и его рота впервые приняли участие в бою во время сражения при Монте-Кассино в середине мая 1944 года. Именно в этом сражении он совершил свой знаменитый подвиг. Солдаты рассказывали, что он подошёл к грузовику с боеприпасами, встал на задние лапы и вытянул вперёд передние. Офицер подал Войтеку ящик, тот взял его и понёс, после чего стал самостоятельно подходить к грузовику и брать всё новые ящики.

Войтек продолжал подносить ящики со снарядами и в других сражениях, чем удивлял сотни сражавшихся солдат, не веривших своим глазам. В итоге Войтек и его рота дошли до Рима, после чего участвовали в боях на севере Италии. После завершения Второй Мировой Войтеку за безупречную службу было присвоено воинское звание капрала, а новой эмблемой роты стал его силуэт. Затем он в составе своей роты отправился в Шотландию, на расформирование.

Войтек в грузовике своей роты (1945 год)

Некоторое время Войтек жил в селе Хаттон вместе с несколькими сослуживцами, а в 1947 году получил приют в Эдинбургском зоопарке. Там он и провёл остаток своей жизни. Его часто навещали бывшие сослуживцы, в эти дни обычно грустный Войтек становился активным и весёлым. Капрал Войтек умер от заболевания костей в 1963 году. В его честь установлено несколько мемориальных досок по всему миру.

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