Типы людей, «съедающих» нашу энергию

«Энергетические вампиры» — такое определение довольно прочно обосновалось в нашем словаре.

Как правило, это понятие используется для обозначения людей, после общения и взаимодействия с которыми мы ощущаем резкий упадок сил, потерю интереса, подавленность.

Такое ощущение, как будто из нас «высосали» энергию. Каким же образом им это удается? И как отличить такого человека?

Самый распространенный способ «похищения» нашего ресурса – нарушение границ. Такое происходит, когда собеседник отказывается остановиться, когда его просят, навязывает свою точку зрения, вмешивается с непрошеными советами, игнорирует вежливые и не очень отказы. В результате – мы тратим силы на то, чтобы защититься, придумываем способы выхода из взаимодействия – неудивительно, что после такого общения наступает чувство опустошения.



Еще один часто встречающийся способ «похищения энергии» — это взаимодействие с недовольным человеком. Когда общение касается в основном того, как «все плохо», «кругом одни враги», «всюду обман», мир становится небезопасным и враждебным. Опять нужны ресурсы для того, чтобы переключиться с этой информацией, попытаться убедить человека и себя в обратном.

Неприятный, но существующий способ траты вашей энергии – общение с лжецами.

Когда кто-то искажает информацию, вам поневоле приходится тратить дополнительные силы на то, чтобы ему поверить. Иногда это происходит даже осознанно – мы начинаем придумывать оправдания и логику слов лжеца, снова трата наш энергетический ресурс.

Сюда же можно отнести и всех ненадежных людей: тех, кто часто опаздывает, нарушает данные обещания, исчезает без объяснения причин. Все дело в том, что такие люди создают неясность и тревожность, на них нельзя положиться и всегда ожидается какой-то подвох – и опять трата своих ресурсов на беспокойство, на неуверенность.

Узнаете по описанию кого-то из своих знакомых? Подумайте, быть может, пришло время сказать «нет» общению с таким человеком.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2521884654867319773/

А вы знали об этом?

Картофель родом из Южной Америки, где и сейчас растёт там в диком состоянии. После завоевания в 16 веке Южной Америки испанцами, культура картофеля не исчезла. Напротив, колонизаторы охотно покупали привычную для туземцев пищу для рабочих серебряных рудников Потоси. В России картофель распространялся по крайней мере с 30 годов восемнадцатого столетия. Популярная легенда приписывает распространение картофеля Петру I, но историки эту версию не подтверждают. Современные названия этого овоща в русском языке происходит от немецкого " die Kartoffel", в свою очередь немецкое слово происходит от итальянского "tartuffolo" - "земляной клубень". но большинство населения по-прежнему не знала как его правильно готовить. Крестьяне нередко ели ягоды картофеля, небольшие зеленые плоды, и недозрелые корнеплоды. Всё это, по итогу, приводило к многочисленным отравлениям. Крестьяне упорно не понимали, зачем вместо зерновых засаживают поля бесполезными корнеплодами. Активные действия правительства по увеличению площадей посева картошки привели к волне так называемых "картофельный бунтов", которые с грохотом прокатились по всем крупным губерниям и Поволжью.

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