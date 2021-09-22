Тайны и секреты в повседневных вещах

Некоторые вещи, выглядящие вполне обыденно, на самом деле могут иметь секретную особенность, которая откроется далеко не каждому.







1. "Этот кулон с секретной способностью проецировать отражённый солнечный свет в чёткое изображение — слово "любовь".







2. "В моём обеденном столе есть потайная винтовая лестница"



