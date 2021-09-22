Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Я читал библию. И должен сказать, что никакое просветление на меня не снизошло. Просто тяжелое чтение, скука. А еще- ...Сколько страниц в...
  • Отари Хидирбегишвили
    Еще более невероятным кажется, слух ,согласно которому упруга вождя Надежда Аллилуева на самом деле приходилась ему ...Надежда Аллилуева...
  • галина
    Полнейшая ерунда! Может быть у них и была такая задумка, но Сталин помешал их планаам.Зачем на самом де...

Тайны и секреты в повседневных вещах

Некоторые вещи, выглядящие вполне обыденно, на самом деле могут иметь секретную особенность, которая откроется далеко не каждому.

Тайны и секреты в повседневных вещах (15 фото)


1. "Этот кулон с секретной способностью проецировать отражённый солнечный свет в чёткое изображение — слово "любовь".

Тайны и секреты в повседневных вещах


2. "В моём обеденном столе есть потайная винтовая лестница"

Тайны и секреты в повседневных вещах

 

3. "Подарил своей девушке кулон на Рождество. В день святого Валентина открыл потайное отделение в кулоне, где лежало помолвочное кольцо, и сделал ей предложение. Она сказала: "Да".

Тайны и секреты в повседневных вещах


4. "Нашёл эту акулу спрятанной в бардачке"

Тайны и секреты в повседневных вещах


5. "Блокнот, который превращается в замок Хогвартс"



Тайны и секреты в повседневных вещах


6. "Спрятанная гладильная доска в доме, который мы арендовали"

Тайны и секреты в повседневных вещах


7."Я создаю скрытые картины на переднем обрезе страниц. Это моё последнее творение".

Тайны и секреты в повседневных вещах


8. "Ремень с защитой от кражи. Современная альтернатива потайному карману в нижнем белье"

Тайны и секреты в повседневных вещах


9. "Разобрал лампу 1970-х годов, которая у меня всегда была, а у неё была вторая лампочка, которая освещала нижнюю часть".

Тайны и секреты в повседневных вещах


10. "Единственный способ надеть этот кулон — вытащить этот меч из ножен. Но есть секрет. Нужно нажать на кнопку, спрятанную между двумя драконами".

Тайны и секреты в повседневных вещах


11. "Бьюсь об заклад, многие люди, сидевшие на нём, даже не знали о его секрете".



Тайны и секреты в повседневных вещах


12. "На этой горке в местном парке есть маленькие черепашки, которые под ней спрятаны".

Тайны и секреты в повседневных вещах


13. "На самом деле это не дерево, а вышка сотовой связи"

Тайны и секреты в повседневных вещах


14. "Я думала, что это обычная компактная пудра. А оказалось, что в ней было потайное отделение с зеркалом и спонжем".

Тайны и секреты в повседневных вещах


15. "Когда эта книга закрыта, видны звёзды. Но если вы согнёте передний край, то увидите спрятанный рисунок".

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2308933848896113240/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

ТОП-10: Увлекательные факты и истории об акулах https://otari.mirtesen.ru/blog/43555224175/

Христианские символы и знаки https://otari.mirtesen.ru/blog/43893131639/

Почему современные женщины хотят замуж? https://otari.mirtesen.ru/blog/43408178106/

Как менялся подход к женской полноте в России: От румяных толстушек до мускулистых спортсменок https://otari.mirtesen.ru/blog/43335569927/

Обсудить

Картина дня

наверх