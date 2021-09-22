Тайны и секреты в повседневных вещах

Некоторые вещи, выглядящие вполне обыденно, на самом деле могут иметь секретную особенность, которая откроется далеко не каждому.
1. "Этот кулон с секретной способностью проецировать отражённый солнечный свет в чёткое изображение — слово "любовь".
2. "В моём обеденном столе есть потайная винтовая лестница"
3. "Подарил своей девушке кулон на Рождество. В день святого Валентина открыл потайное отделение в кулоне, где лежало помолвочное кольцо, и сделал ей предложение. Она сказала: "Да".
4. "Нашёл эту акулу спрятанной в бардачке"
5. "Блокнот, который превращается в замок Хогвартс"
6. "Спрятанная гладильная доска в доме, который мы арендовали"
7."Я создаю скрытые картины на переднем обрезе страниц. Это моё последнее творение".
8. "Ремень с защитой от кражи. Современная альтернатива потайному карману в нижнем белье"
9. "Разобрал лампу 1970-х годов, которая у меня всегда была, а у неё была вторая лампочка, которая освещала нижнюю часть".
10. "Единственный способ надеть этот кулон — вытащить этот меч из ножен. Но есть секрет. Нужно нажать на кнопку, спрятанную между двумя драконами".
11. "Бьюсь об заклад, многие люди, сидевшие на нём, даже не знали о его секрете".
12. "На этой горке в местном парке есть маленькие черепашки, которые под ней спрятаны".
13. "На самом деле это не дерево, а вышка сотовой связи"
14. "Я думала, что это обычная компактная пудра. А оказалось, что в ней было потайное отделение с зеркалом и спонжем".
15. "Когда эта книга закрыта, видны звёзды. Но если вы согнёте передний край, то увидите спрятанный рисунок".
Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2308933848896113240/
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