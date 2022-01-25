«Деньги на билет» Как подавать милостыню и помощь с рассуждением

Одна из главных добродетелей, как учат святые отцы,?– рассуждение. Его можно применить ко всему, что мы делаем, в том числе и к делам милосердия. Всё: от помощи нищим на паперти до труда волонтера – требует разумного подхода, но порой очень трудно разобраться, как же следует поступать. О разумном милосердии рассуждает игумен Нектарий (Морозов).

Подавать или не подавать?

Очень часто ко мне, как священнику, обращаются с таким вопросом: всегда ли должно подавать просящим милостыню на паперти в храме или на улицах? Люди моего и более старшего поколения помнят время, когда нищих, то есть оказавшихся за последней чертой бедности, на наших улицах вообще не было. И когда они только-только начали появляться в начале 1990-х годов, то каждый воспринимался как явление, непременно врезающееся в сердце, вызывающее чувство сострадания и желание помочь.

Но прошли годы, и нищие, бездомные люди на наших улицах, тем более рядом с нашими храмами, стали явлением уже совершенно привычным – настолько, что многие проходят мимо них, даже не замечая, как не замечают дерево, скамейку, фонарный столб. Но если человек не хочет совершенно очерстветь сердцем, он должен обязательно этих людей замечать и стараться не игнорировать их нужды.

Даже если просящий милостыню состоит в «организованном преступном сообществе нищих», он всё равно голодный и бездомный

Да, безусловно, мы знаем, что среди тех, кто просит на улицах, у храмов, есть люди, входящие в некую «пирамиду», «организацию» нищих, и они отдают большую часть того, что зарабатывают в течение дня, какому-то своему боссу. Но, во-первых, так бывает далеко не всегда, и не всегда мы можем «на глаз» определить, просит ли человек самостоятельно или он просит, будучи членом какой-то структуры. Но даже если он находится в «организованном преступном сообществе нищих», он всё равно голодный и бездомный, и, кому бы он ни отдавал деньги, ему всё равно нужна хотя бы какая-то сумма, чтобы этот день прожить. Это всё очень сложно: если мы ему не дадим денег и он не принесет в общую кассу необходимого минимума, его, возможно, будут бить или издеваться над ним – такое тоже бывает. Поэтому совсем отказывать в помощи деньгами таким людям, мне кажется, не стоит. И не стоит заниматься особенно сложными вычислениями. Лучше задаться вопросом, как действеннее всего помочь.

Если человек пришел к нам

Вопрос «Как помочь?» постоянно встает перед настоятелями храмов, священниками, приходскими социальными работниками. Люди приходят и просят денег в непрерывном режиме. Зачастую просящий рассказывает уже всем знакомую историю: ехал из одного города в другой, его ограбили, отобрали паспорт, нужны деньги на билет. Такого рода вещи действительно порой происходят с людьми, которые живут не очень осмысленно и упорядоченно. И есть риск, что, оказавшись в другом городе, они в нем застрянут и превратятся в самых настоящих, как мы их сегодня называем, бомжей, с которыми в числе прочих изменений произойдет и выпадение из социума. И выпадение это может быть настолько фатальным, что человек уже сам не захочет возвращаться в социум, сколько его ни реабилитируй. Если же его отправить домой, то есть по крайней мере хоть какая-то надежда, что он не пропадет.

Просящим деньги на билет до дома лучше этот билет купить и проследить, чтобы они уехали

С опытом к нам пришло понимание, что деньги в руки таким людям давать нельзя, лучше купить билет и посадить на поезд. Правда, некоторые эти билеты умудрялись сдавать, выскочив в последний момент из поезда, и выручать за них хоть какие-то копейки. Сейчас мы, как правило, стараемся отправить человека на автобусе – в этом случае ему денег никто не вернет. Практика показывает, что если ему действительно надо ехать, то он едет, а если не надо, то он будет нам объяснять, что купит билет сам, что в данный момент уехать не может и прочее. На что мы отвечаем: «Когда сможешь, приходи».

И, конечно, такому человеку мы даем продукты, чтобы он мог пропитаться, и не важно, обманывает он нас или нет. Важно, что он в беде, раз пришел.

Что касается нищих на улице, им тоже можно посильно и разумно помогать. Во-первых, они чаще всего стоят в одних и тех же местах, и можно один день подать кому-то небольшую сумму, другой день так же, а потом просто взять конкретно для этого человека из дома продукты или одежду. Главное – понять, что, когда рядом с тобой находится человек, который нуждается в помощи, закономерно ему эту помощь оказывать. К этому естественному побуждению нужно свое сердце приучить.

Бывает так, что выходишь из дома, и тебе встречается один нищий, второй, третий, четвертый… и невольно возникает вопрос: «Неужели я должен дать всем деньги? У меня на всех не хватит!» Совершенно понятно, что человек должен соизмерять свое милосердие со своими возможностями. Если ты стеснен в средствах, то дай немного – сколько сможешь. И если кто-то в ответ на твою жертву кидает тебе деньги обратно и говорит, что мелкие не берет, не стоит обижаться или сокрушаться, просто конкретно этому нищему больше деньги давать не надо: они ему, видимо, не очень нужны.

В Евангелии сказано: «Просящему дай», и далее не следует указание: но сперва пойди разберись, выясни, не обманывает ли он тебя, действительно ли он нуждается. Однако не надо забывать и о здравом смысле. На мой взгляд, логичнее, например, дать деньги древней бабушке, которую даже ветер колеблет, нежели вполне крепкому и здоровому мужчине, без каких-то увечий и телесных недостатков, который может пойти работать хоть дворником, хоть грузчиком и заработать какие-то деньги.

Бывают ситуации, когда к нам в Саратов приезжают люди из других городов нашей области. Задаешь вопрос: почему человек не обратился в храм, который находится в его селе, а потратил деньги, в которых так нуждается, чтобы приехать сюда? И когда слышишь какие-то сложные объяснения этому, понимаешь, что здесь явно что-то не так. Нередко бывает, что людям вовсе не отказывают в помощи в родном селе, но они всё равно совершают такого рода объезды других храмов, потому что рассчитали, что это принесет им определенную прибыль.

Безусловно, мы не должны от людей отгораживаться территориальными или какими-то другими рамками: если человек пришел в наш храм, значит, именно нам надо постараться хотя бы в чем-то посильно ему помочь: нет денег – предложить одежду, еду. Но, тем не менее, естественно взывать к милосердию тех, кто находится рядом в повседневной жизни. Христианин же должен, прежде всего, тоже отзываться на просьбы тех, кто рядом. В каких-то ситуациях можно не просто дать деньги, а попытаться узнать, чем ты еще можешь помочь. Хотя тут очень важно быть разумным, чтобы не попасть в какую-то сложную ситуацию, – нужен определенный житейский опыт. Ведь иногда нищий на улице может оказаться и мошенником, и разбойником, и даже самым настоящим преступником, поэтому, безусловно, в свой дом его звать и там его прописывать не надо.

Мне задавали вопрос: правильно ли помочь личными средствами, если у какой-то организации или храма, куда обращается такой проситель, средств сейчас нет? и правильно ли в какой-то момент прекратить эту помощь, если проситель возвращается к тебе лично вновь и вновь? На мой взгляд, нужно действовать по силам: то есть твой избыток должен быть восполнением его недостатка (см.: 2 Кор. 8: 14). А если у тебя самого недостаток… В общем – по возможности.

Кстати, во всех храмах у нас висят кружки с надписью: «На социальную деятельность». Естественно, что какие-то деньги оттуда передаются в епархиальный отдел социального служения, а какие-то могли бы оставаться на приходе для того, чтобы оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Но, к сожалению, на социальную деятельность жертвуют очень и очень мало.

Пьяный на морозе

Если у вас машина, а лежащий на морозе пьяный не производит впечатления бездомного, отвезите его домой

Еще одна проблема, актуальная в основном для зимнего периода,?– это люди, лежащие на улице в состоянии алкогольного опьянения. Здесь опять-таки нужно поступать по здравому смыслу. Если кто-то располагает машиной, а лежащий человек не производит впечатления бездомного, то надо попытаться выяснить, где он живет и куда его лучше отвезти. У меня был случай: как-то очень холодной зимой я вместе с братом ехал по улице и увидел такого лежащего человека. Возле него стояли какие-то люди, не зная, что делать. По виду это был не бездомный, не опустившийся человек, он просто находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Я его поставил на ноги, как следует тряхнул и потребовал, чтобы он мне сообщил, где живет. У мужчины произошло некоторое пробуждение сознания, он мне вкратце ответил, а потом я просто достал из его кармана телефон, позвонил его маме, чтобы узнать адрес, затем мы погрузили этого человека в машину и отвезли домой – мама его была просто счастлива. Оказалось, что с мужчиной рассталась жена, он запил, потерял работу – это произошло буквально за несколько дней. Если бы мы его оставили лежать, он скорее всего замерз.

Если машины нет и нет возможности позвонить родственникам такого бедняги, то лучше всего вызвать «Скорую», не сообщая, что человек пьян, и по возможности дождаться ее. Часто бывает, к сожалению, что сотрудники «Скорой помощи» отказываются везти в больницу пьяных и уж тем более заядлых алкоголиков, наркоманов или бездомных, в таком случае можно снять и сотрудников «Скорой», и номер машины на мобильный телефон и отправить это видео в какое-нибудь интернет-издание, которое подобные свидетельства специально собирает и размещает у себя. Я уверен, что после нескольких таких публикаций с лицами, с номерами машин постепенно какое-то движение в сторону изменения отношения к пьяным начнется.

Замерзающим на улице человеком, кем бы он ни был, надо непременно заняться

В любом случае замерзающим на улице человеком надо непременно заняться. При этом никто не запрещает проявить элементарную изобретательность и здоровую практичность, чтобы задачу существенно упростить. Например, если вам надо бежать на срочную встречу и вы удостоверились, что остаются здесь те, кто не бросит человека в беде, то стоит этим воспользоваться.

Помощь бездомным порой напоминает борьбу с ветряными мельницами, потому что они подчас находятся в состоянии такого распада личности, что не хотят ни работать, ни жить в нормальных условиях обычной жизнью, но вновь и вновь возвращаются на улицу. Я не провожу здесь какого-то разделения между теми людьми, которых надо спасать, и теми, которых не надо. Но бывало, что и раз пытались помочь, и два, и три, а человек, которого с мороза куда-то доставляли, опять на том же самом месте оказывался лежащим пьяным. И в какой-то момент приходила мысль, что твоя деятельность лишена, к сожалению, смысла, как это ни страшно. Но всё равно, мне кажется, вначале нужно приобрести какой-то опыт помощи людям, невзирая на их состояние, а потом ты волей-неволей научишься различать, когда какую помощь можешь оказать и когда она будет продуктивной.

Вообще же, к сожалению, наша задача очень часто заключается только в том, чтобы дать таким людям возможность прожить чуть дольше: кардинально изменить их жизнь удается крайне редко. Многие уже перешли определенную черту и назад не вернутся. Они живут уже совершенно в другом мире и по другим законам. Бывает, что кто-то сетует: мы даем им деньги, а они пьют. Плохо, конечно… Но зимой это для них становится одним из способов выживания – едва ли не самым действенным для тех, кто лишен какого бы то ни было приюта.

Кормить голодных, посещать больницы и темницы?

В евангельском отрывке о Страшном суде мы видим, что осуждаются люди, которые не накормили голодных, не напоили жаждущих, не посетили страждущих в больницах и в тюрьмах. Как современному человеку можно такой вины избежать? Если у человека есть достаточные средства и достаточное время, он может идти туда, где нуждаются в помощи: в учреждения для детей-сирот или престарелых, в тюрьмы, в семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,?– и эту помощь оказывать.

Если же человек вынужден много работать и у него не так много средств, то ему, наверное, надо довольствоваться теми случаями, которые Сам Господь посылает. А они нашему взору предстоят практически каждый день. И совершенно естественно, когда всё начинается с помощи тем неимущим, которые есть в храме и вокруг храма, когда для этой помощи прихожане могут как-то объединиться и один сделает одно, другой сделает другое, третий сделает третье. Потому что, безусловно, благородное и важное дело – спасать от голодной и холодной смерти бездомного человека, который в таком положении оказался, но, наверное, еще более важное дело – это тому человеку, который может в таком положении тоже оказаться, не дать вниз скатиться. Тогда мы его действительно спасем. В любом случае, если человек ищет такой деятельности и сердце его болит об этом, то Господь непременно пошлет ему возможность и случаи кому-то помощь оказывать.

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