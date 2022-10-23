Самые известные иконы, их фото, описание и значение

Многие прихожане, когда переступают порог храма, целенаправленно подходят к нужной иконе и молятся святому образу. А вы знаете, что это за известные иконы, как они выглядят, кто на них изображен и какое имеют значение?

А также — какие молитвы с ними связаны? Перед тем, как пойти в церковь, необходимо изучить правила поведения, а еще, как минимум, знать о святых ликах.

Как правильно помолиться перед иконой

Большинство людей придерживаются мнения о том, что не важно какому святому молиться, главное, что вера идет от чистого сердца.

Ведь молитвенные слова, человек возносит не иконе, а тому, кто на ней изображен. Существуют определенные правила, связанные с молебным процессом:

Для привлечения Божьего благословения необходимо встать перед святыней. Нужно стоять максимально ровно. После молитвы нужно поцеловать образ. Таким образом человек выражает почтение Богу. Затем необходимо обязательно три раза перекреститься. Ну и возможно поставить свечи – по желанию.

Во время того, как будете просить у Господа помощи, ваши мысли должны быть светлыми. Простите всех людей, которые вас обидели.

Семистрельная

Икон в духовном мире очень много, и каждая из них связана с определенной молитвой. Давайте обратим внимание на значение самых известных святынь: «Семистрельная» является одной из самых мощных икон.

О ней следует знать:

Пресвятая Богородица при жизни пережила много мучений и страданий, символизирующие семь стрел. Если человек плохо себя чувствует, то он подходит просить защиты и помощи именно к этой иконе. Образ Богоматери защищает от завистливых людей, от порчи, сглаза и проклятий всех, кто носит цепочку с ее образком. Для примирения враждующих, а также для семейного взаимопонимания, покоя и мира в доме необходимо молиться данной реликвии.

Когда человеку нужно выполнить ответственное дело, то образ Девы Марии его поддержит.

В доме такую икону рекомендовано ставить напротив двери, так чтобы ей было «видно» глаза всех входящих в помещение людей. Перед тем, как установить святую реликвию выше половины стены, необходимо прочесть молебен. Через некоторое время можно заметить, что человек, у которого мысли злые, перестал приходить в дом.

Богоматерь является защитницей от преступного мира. Семья, которая молится такому святому лику, может быть уверена в том, что она защищена от плохих людей. Если у вас проблемы с начальством, то икона Девы Марии, которую вы возьмете с собой на работу сможет уберечь от ссор в коллективе.

Неупиваемая чаша