Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !

— Как поживает твой тесть?

— Не спрашивай…

— Что, заболел?

— Хуже.

— Умер?

— Хуже. Он сменил пол, и теперь у меня две тещи!!!

Одесский дворик.

— Семочка, иди кушать!

— Я уже покушал у Павлика!

— Ой! Это не сын, а золото!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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