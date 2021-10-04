Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!
СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !
— Как поживает твой тесть?
— Не спрашивай…
— Что, заболел?
— Хуже.
— Умер?
— Хуже. Он сменил пол, и теперь у меня две тещи!!!
Одесский дворик.
— Семочка, иди кушать!
— Я уже покушал у Павлика!
— Ой! Это не сын, а золото!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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Самые смешные "Анекдоты от Отари"
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