Как русские переселенцы на «Аляске» справлялись, когда не хватало женщин?

Возьмите слово «колонизатор». Кто это? Оно мужского рода, стало быть, это представитель сильного пола. И, действительно, ведь было так. Покорять новые земли шли мужчины. Сильные. Отважные. Такие, что всем врагам сразу становилось страшно. А женщины, если и подтягивались, то позже.

При этом суровым мужчинам очень нужны были женщины. И не только для близости. Еще и для бытовых нужд. Казаки на Сечи как-то с этим делом справлялись. На русской Аляске мужчины сильно тосковали без женщин.

Перекос там был серьезным.

Можно опереться на данные, изложенные историком Светланой Фёдоровой. Она утверждает, что в Ново-Архангельске женщин было всего лишь 14% от всего населения из числа переселенцев. Это на 1820-й год. А в Кадьяке – вообще, 1,4%. И, чем дальше в лес, тем… Тем суровее условия и еще меньше женщин.

К 1860-му году на Аляске было почти шесть сотен мужчин и всего 20 женщин. Здесь уже не о девяти ребятах нужно петь на десять девчонок. Всё серьезнее.

Можно догадаться, как обходились русские мужчины-переселенцы. Весь смак в деталях. О них и расскажу.

Христианские запреты

Понятно, что на Аляске и на калифорнийских территориях было много местных женщин: индианок, алеуток и остальных. Другое дело, что церковь запрещала заключать браки с некрещенными.

Выглядит это с сегодняшней колокольни, как, простите, «отмазка»:

«Мне вера не позволяет на тебе жениться, поэтому будем сожительствовать». «Я б с удовольствием женился. Но священников почти нет. Некому нас венчать».

Удобная мужская позиция. А всё потому, что переселенцам не особо-то нужны были законные жены. Достаточно было завести сожительницу. И именно это делали.

В принципе, привычная практика для подобных историй. Удивляться нечему. Или есть?

Как минимум, есть любопытные вещи.

Возмущения Хлебникова

Был такой этнограф – Кирилл Хлебников. Он жил какое-то время на Аляске и возмущался, потому что появилась одна практика. Индейцы-тлинкиты приводили женщин из числа своих. Русские переселенцы пользовались услугами дам, давали им ценные вещи. Мужчины-индейцы потом это всё отбирали у «девок».

Хлебников указывал, что многие промышленники разорились, потому что спустили всё ценное на индианок.

Сам этнограф услугами местных женщин не пользовался. Он только лишь возмущался, что русские это делают. А индианки только за. Еще Хлебников возмущался, что у женщин всё отбирают местные мужчины.

Еще Хлебников удивлялся, что русские соглашаются на близость с женщинами, которые, согласно своим обычаям, носили в нижней губе деревянные планки.

При всем этом этнограф отмечал, что ход вещей, в принципе, вполне объяснимый и необходимый. Если бы девушек не было, то неизвестно еще, как бы развивались события. Мужчины-переселенцы зверели бы и совершали какие-нибудь преступления.

Правитель Аляски Александр Баранов пытался со всеми этими вещами бороться. Но не всегда у него это получалось.

Форт-Росс

На калифорнийской части русских владений индейцы-мужчины тоже поставляли дам для русских. И не только для них. Комендант Форта-Росс Александр Кусков отмечал, что в 1820 году на территории проживало 57 индейских женщин, которые сожительствовали с русскими. Некоторые позже принимали православие и официально становились женами. В браках появлялись на свет дети – «креолы». Они воспитывались в русских традициях.

Далеко не у всех всё так хорошо складывалось. Зачастую, мужчины уезжали далеко на север. Женщин туда не брали, поэтому индианкам приходилось возвращаться в свои племена или искать новых мужчин.

Мешало еще и то обстоятельство, что русские часто осознавали: «Аляска – это временно», «Форт-Росс – это не навсегда». Поэтому они старались не связываться серьезно с местными дамами.

Альтернативный вариант

В 1827 году Пётр Чистяков, правивший Аляской, задумал решить проблемы нехватки женщин своим способом. Он обратился к российскому правительству в Петербурге с просьбой выписать дам оттуда – из России, с материка.

С одной стороны, просьба была довольно логичная, понятная. Чистяков хотел, чтобы русские не путались с индианками, а имели возможность строить отношения с русскими же женщинами.

С другой стороны, сложно было удовлетворить просьбу Чистякова. Ему ответили так, как я напишу далее. Цитировать не буду, а передам лишь смысл.

«На материке» ответили, что не знают, как поступить. Посчитали, что просьбу Чистякова удовлетворить нельзя. Ведь порядочные русские женщины одни не поедут на Аляску. Понятно, с какой целью они там нужны. А непорядочных посчитали невозможным направить в Америку, потому что не было веры в их исправление.

Кажется, стоило все же отправить непорядочных. В Австралию вон долгое время ссылали каторжан. И ничего. Сформировалась нация. Нормально существует. Рождаются там и выдающиеся люди. Актеры, музыканты, спортсмены и так далее.

Может быть, если бы все же прислали на Аляску русских женщин, не пришлось бы отдавать Америке территории.

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А вы знали об этом?

Самым дорогим на сегодняшний день остается торт, стоимость которого превысила 75 миллионов долларов. Необычный торт стал подарком на день рождения дочке арабского шейха. Дизайнер Дебби Вингхэм решила изобразить подиум для показа мод. Вес торта 450 килограммов, длина 1,8 метров, и на его изготовление у команды кондитеров ушло 1100 часов. На торте был установлен экран, по которому в момент подачи на стол шла трансляция настоящего модного шоу, но не это составило его основную стоимость. Фигурки приглашенных гостей были выполнены из шоколада и украшены, разумеется, настоящими бриллиантами, ими же усыпан подиум. Всего 4 тысячи драгоценных камней понадобилось для украшения этого странного шедевра.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43948669411).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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