Тайны русской косы: традиции и обряды

Столетиями на Руси женщины носили только одну прическу – косу. Длинная коса имела культовое значение для славян. Немыслимо было увидеть распущенные или остриженные волосы у русской женщины, с юных лет и до старости волосы заплетали в косы.

Для наших предков прическа была способом сбора информации. Если девушка не замужем, то у нее одна коса, замужняя женщина носила две косы, которые убирали под головной убор. Девушки вплетали в косу ленты, а сверху надевали кокошник.

«Девушка перед зеркалом» картина Филиппа Будкина

В день свадьбы косу расплетали, этот сакральный обряд означал прощание с девичеством и прежней жизнью. Невесте расчесывали волосы, заплетали две косы и убирали их под повойник или кичку (шапочки из полотна). При обряде присутствовали подружки, сестры невесты и свахи. В это время они пели грустные песни.

«Расплетите, подруженьки, вы мою девью красоту,

Не бывать-то мне, молоде, не бывать-то мне, зелене,

Со подружками-голубушками на веселых гуляньицах» Русская народная песня

«К венцу» картина А.В. Швецова

При выборе невесты сваты всегда смотрели на косу, если она длинная и густая, то девушка здоровая. На свадьбах был обычай выкупа косы невесты, торги проводили подружки или братья невесты.

Жених с дружками должен был предложить хороший выкуп за символ девичества.

С распущенными волосами женщина не могла находиться на людях, это считалось неприличным. Снять головной убор на улице или показать свои волосы посторонним, означало навлечь позор на себя. Отсюда появилось выражение «опростоволоситься».

Славяне считали, что через распущенные волосы можно было подвергнуться нападению злых сил. Не зря на Руси ведьм, русалок и бабу Ягу представляли как женщин с длинными распущенными волосами. Расплетали косы в бане, при родах, а также во время некоторых праздников, например, Ивана Купалы.

«За прялкой» картина Константина Маковского

Считалось, что в волосах женщины находится ее жизненная сила. Эти суеверия остались со времен язычества, когда думали, что с помощью отрезанных волос, можно отнять у человека здоровье. Поэтому, если косу и подстригали, то волосы сжигали.

Сорвать с женщины головной убор считалось настоящим оскорблением и каралось штрафом. Отрезать косу женщина могла в исключительных случаях: при уходе в монастырь, в знак скорби из-за смерти мужа или ребенка. Вот так жили наши предки.

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А вы знали об этом?

Согласно летописи, в 862 году на нашей исторической арене появились три родных брата – Рюрик, Синеус и Трувор. В их подчинении находились три городовые области: Синеусу принадлежало Белоозеро, Трувору – Изборск, а Рюрик по одним данным поселился на Ладоге, а по другим – осел в Новгороде. И снова вопрос: куда делись Трувор и Синеус? Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43897675681/)

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