Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Саакакашка... тьфу!Саакашвили – гомо...
  • Хамдан Джабер
    Предполагаю, что таких саакашвили очень много где расставили пиндосы на постсоветском пространстве.Саакашвили – гомо...
  • Андрей Баканин
    А нам точно надо изучать весь этот бред?Римлянка доказала...

Какие болезни на Руси считались благородными?

Какие болезни на Руси считались благородными?
Некоторые болезни на Руси считали благородными. Почему? Потому что они были в основном у знатных особ. С точки зрения современного человека никаким благородством тут и не пахнет, но другие времена, другие нравы.

Чёрные зубы

На Руси считалось модным ходить с чёрными зубами. Как ни странно, это являлось показателем финансового благополучия. Ведь только богатая семья могла позволить себе сахар и сладости, да ещё в таком количестве, что развивался кариес. Чёрные зубы никого не смущали, наоборот они придавали лицу белизны, чего и добивались девушки. Некоторые даже специально чернили зубы, чтобы стать краше.

Цинга

Ещё одной благородной болезнью считалась цинга. Простой народ практически не страдал этим заболеванием, ведь в их рационе была капуста, лук, которые насыщенны витамином С. Знатные же люди предпочитали еду по-лучше, хоть и не столь полезную. В то время и не знали о пользе овощей, и с чем связано заболевание. А наличие цинги свидетельствовало лишь о богатстве. Правда, выбивались из этого мнения моряки. Растительную пищу в плаванье не брали, уж слишком быстро портилась. Предпочтение отдавали мясу, солёностям да сухарям, отсюда и все беды.

Картина Р. ТомаКартина Р. Тома

 

Так, Пётр I велел для своих моряков поставлять лимоны и апельсины из Европы. Можно было обойтись более дешёвыми местными овощами той же капустой, или ягодами, например, клюквой. Но император не знал, что вся проблема кроется в недостатке витамина С, это открытие сделают лишь в 1932 году. Тогда же Пётр I просто проявил наблюдательность. Он обучался морскому делу в Голландии, там моряков кормили цитрусовыми, и не было таких проблем с цингой.

Подагра

"Болезнь богатых" — так раньше называли подагру. Оно и не мудрено, болезнь возникает в результате плохо метаболизма, спровоцированного перееданием и чрезмерным употреблением алкоголя. Характеризуется воспалением суставов, и сопровождается болевым синдромом. 

Гравюра конца XVIII. Ричард НьютонГравюра конца XVIII. Ричард Ньютон

Подагра была популярна в высих слоях общества. О ней упоминали многие писатели: Чехов, Тургенев, Пушкин.

Молюсь: «Оставь мне, господи, Болезнь мою почетную, 
По ней я дворянин!» 
Не вашей подлой хворостью, 
Не хрипотой, не грыжею — Болезнью благородною, 
Какая только водится 
У первых лиц в империи,
 Я болен, мужичье! 
По-да-грой именуется! 
Чтоб получить ее — Шампанское, бургонское, Токайское, венгерское
 Лет тридцать надо пить... Н. А. Некрасов "Кому на Руси жить хорошо?"



Генри Уильям Банбери. «Происхождение подагры».Генри Уильям Банбери. «Происхождение подагры».

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!                                                 

Рекомендую также прочесть:

"Кровавая демократия западной цивилизации " https://otari.mirtesen.ru/blog/43182462085/

К чему приведет фактически уже начавшаяся Третья мировая война https://otari.mirtesen.ru/blog/43078709641/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!


Обсудить

Картина дня

наверх