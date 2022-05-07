Какие болезни на Руси считались благородными?
Некоторые болезни на Руси считали благородными. Почему? Потому что они были в основном у знатных особ. С точки зрения современного человека никаким благородством тут и не пахнет, но другие времена, другие нравы.
Чёрные зубы
На Руси считалось модным ходить с чёрными зубами. Как ни странно, это являлось показателем финансового благополучия. Ведь только богатая семья могла позволить себе сахар и сладости, да ещё в таком количестве, что развивался кариес. Чёрные зубы никого не смущали, наоборот они придавали лицу белизны, чего и добивались девушки. Некоторые даже специально чернили зубы, чтобы стать краше.
Цинга
Ещё одной благородной болезнью считалась цинга. Простой народ практически не страдал этим заболеванием, ведь в их рационе была капуста, лук, которые насыщенны витамином С. Знатные же люди предпочитали еду по-лучше, хоть и не столь полезную. В то время и не знали о пользе овощей, и с чем связано заболевание. А наличие цинги свидетельствовало лишь о богатстве. Правда, выбивались из этого мнения моряки. Растительную пищу в плаванье не брали, уж слишком быстро портилась. Предпочтение отдавали мясу, солёностям да сухарям, отсюда и все беды.
Картина Р. Тома
Так, Пётр I велел для своих моряков поставлять лимоны и апельсины из Европы. Можно было обойтись более дешёвыми местными овощами той же капустой, или ягодами, например, клюквой. Но император не знал, что вся проблема кроется в недостатке витамина С, это открытие сделают лишь в 1932 году. Тогда же Пётр I просто проявил наблюдательность. Он обучался морскому делу в Голландии, там моряков кормили цитрусовыми, и не было таких проблем с цингой.
Подагра
"Болезнь богатых" — так раньше называли подагру. Оно и не мудрено, болезнь возникает в результате плохо метаболизма, спровоцированного перееданием и чрезмерным употреблением алкоголя. Характеризуется воспалением суставов, и сопровождается болевым синдромом.Гравюра конца XVIII. Ричард Ньютон
Подагра была популярна в высих слоях общества. О ней упоминали многие писатели: Чехов, Тургенев, Пушкин.
Молюсь: «Оставь мне, господи, Болезнь мою почетную,Генри Уильям Банбери. «Происхождение подагры».
По ней я дворянин!»
Не вашей подлой хворостью,
Не хрипотой, не грыжею — Болезнью благородною,
Какая только водится
У первых лиц в империи,
Я болен, мужичье!
По-да-грой именуется!
Чтоб получить ее — Шампанское, бургонское, Токайское, венгерское
Лет тридцать надо пить... Н. А. Некрасов "Кому на Руси жить хорошо?"
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