Какие болезни на Руси считались благородными?

Некоторые болезни на Руси считали благородными. Почему? Потому что они были в основном у знатных особ. С точки зрения современного человека никаким благородством тут и не пахнет, но другие времена, другие нравы.

Чёрные зубы

На Руси считалось модным ходить с чёрными зубами. Как ни странно, это являлось показателем финансового благополучия. Ведь только богатая семья могла позволить себе сахар и сладости, да ещё в таком количестве, что развивался кариес. Чёрные зубы никого не смущали, наоборот они придавали лицу белизны, чего и добивались девушки. Некоторые даже специально чернили зубы, чтобы стать краше.

Цинга

Ещё одной благородной болезнью считалась цинга. Простой народ практически не страдал этим заболеванием, ведь в их рационе была капуста, лук, которые насыщенны витамином С. Знатные же люди предпочитали еду по-лучше, хоть и не столь полезную. В то время и не знали о пользе овощей, и с чем связано заболевание. А наличие цинги свидетельствовало лишь о богатстве. Правда, выбивались из этого мнения моряки. Растительную пищу в плаванье не брали, уж слишком быстро портилась. Предпочтение отдавали мясу, солёностям да сухарям, отсюда и все беды.

Картина Р. Тома

Так, Пётр I велел для своих моряков поставлять лимоны и апельсины из Европы. Можно было обойтись более дешёвыми местными овощами той же капустой, или ягодами, например, клюквой. Но император не знал, что вся проблема кроется в недостатке витамина С, это открытие сделают лишь в 1932 году. Тогда же Пётр I просто проявил наблюдательность. Он обучался морскому делу в Голландии, там моряков кормили цитрусовыми, и не было таких проблем с цингой. Подагра "Болезнь богатых" — так раньше называли подагру. Оно и не мудрено, болезнь возникает в результате плохо метаболизма, спровоцированного перееданием и чрезмерным употреблением алкоголя. Характеризуется воспалением суставов, и сопровождается болевым синдромом. Гравюра конца XVIII. Ричард Ньютон Гравюра конца XVIII. Ричард Ньютон Подагра была популярна в высих слоях общества. О ней упоминали многие писатели: Чехов, Тургенев, Пушкин. Молюсь: «Оставь мне, господи, Болезнь мою почетную,

По ней я дворянин!»

Не вашей подлой хворостью,

Не хрипотой, не грыжею — Болезнью благородною,

Какая только водится

У первых лиц в империи,

Я болен, мужичье!

По-да-грой именуется!

Чтоб получить ее — Шампанское, бургонское, Токайское, венгерское

Лет тридцать надо пить... Н. А. Некрасов "Кому на Руси жить хорошо?"







Генри Уильям Банбери. «Происхождение подагры». Генри Уильям Банбери. «Происхождение подагры». Источник Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии! Рекомендую также прочесть: "Кровавая демократия западной цивилизации " https://otari.mirtesen.ru/blog/43182462085/ К чему приведет фактически уже начавшаяся Третья мировая война https://otari.mirtesen.ru/blog/43078709641/ Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!



