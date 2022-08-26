1.

Пожалуй, ни один напиток на Руси не имеет такой богатой истории, как квас . К началу XV века существовало свыше 500 разновидностей народного напитка: сладкий и кислый, мятный и с изюмом, густой и квас-щи, душистый и суточный, белый и окрошечный, с хреном (уральский) и боярский, ароматный и пшенный, с перцем и грушевый. Кстати, в конце XIX века именно квас из отварных груш лидировал среди прохладительных напитков у жителей первопрестольной. Известно, что квас непременно включали в паек заключенных. Петр Первый любил с утреца отведать кваску с хреном – живительный напиток готовили по собственному рецепту реформатора. Не отказывалась испить кваску и Анна Иоанновна. Крепость кваса, который готовили наши предки, не была столь уж безобидной: содержание алкоголя могло достигать 15%. Тех, кто чрезмерно увлекался дегустацией пенного напитка, называли «квасниками». Интересно, что над дизайном многоразовых стеклянных кружек, в которые разливался квас, потрудилась автор легендарных «Рабочего и колхозницы» Вера Мухина. В 1975 году на Международном конкурсе, проходившем в Югославии, отменные вкусовые качества «Московского кваса» оценили и члены жюри. В итоге «добротный» и «щекочущий» русский напиток набрал 18 баллов, в то время как «Coca-cola», которая, к слову, появится в России только в 1988 году, не смогла заработать и 10.

2.

Считается, что блондинки воспринимаются большинством мужчин сексуально привлекательными. И доля истины в этом присутствует, так как светловолосые женщины имеют более высокие уровни эстрогена, чем другие представительницы прекрасного пола. В то же время блондинки по сравнению с рыжеволосыми или брюнетками более восприимчивы к макулодистрофии, приводящей к поражению зрения. Именно поэтому они часто носят очки.В свою очередь рыжеволосые женщины менее чувствительны к обезболивающим препаратам. Так, исследования английских стоматологов, опубликованные в British Medical Journal, показывают, что анестезия для них требует на 20% больше медикаментозных средств. Что касается брюнеток, то те более склонны к опухолевому заболеванию – неходжкинской лимфоме. Кроме того, их печень более эффективно метаболизирует никотин, поэтому среди них чаще всего встречаются табакозависмые .

3.

Хрупкая Чин Ши на пике карьеры известна как гроза Южного Китая. Девушка, обладающая невиданной красотой, острым умом и деловой хваткой, работала путаной в родном Гуанчжоу, провинции Гуандун. Однажды попавшись на глаза небезызвестному пирату Чэн И (Чжэн И), пленила его сердце, выгодно вышла за него замуж. В обмен на замужество Чэн И уступил ей контроль над половиной своего пиратского флота и бизнесом.Несмотря на это она потерпела ряд поражений в боях с португальцами, была взята в плен, после чего помилована императорским правительством Цин. Чин Ши уговорила не только помиловать ее, но и сохранить богатство, нажитое от пиратских набегов, чтобы начать мирную жизнь.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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