Как в 1953 амнистировали убийц и бандитов

Когда умирал Сталин, миллионы заключенных с затаенной радостью пытались узнать у лагерных врачей последние новости и радовались еще больше, когда слышали, что положение безнадежное.

Когда Сталин умер, миллионы заключенных ликовали: «Усатый надел деревянный бушлат!». Не за горами была амнистия.

А через некоторое время за дело взялся Берия, и амнистия действительно наступила.

Кадры из фильма "Холодное лето 53-го" (1987)

26 марта 1953 года Лаврентий Павлович обратился к Георгию Маленкову с секретной запиской. Берия сообщил: в лагерях содержится более 2,5 млн. заключенных, из которых особо опасными преступниками являются всего 200 тыс. Остальные же осуждены за мелкие преступления и опасности для общества не представляют. При этом глава МВД подчеркивал, что одной амнистии недостаточно, и нужно пересмотреть все действующие законы. В результате соответствующий указ коснулся лиц, осужденных за хозяйственные и должностные преступления, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 10 лет. Кроме того, под амнистию попали несовершеннолетние, мужчины старше 55 лет и женщины старше 50, а также неизлечимо больные. Многим сроки сократили наполовину. В общей сложности по состоянию на 16 ноября 1953 года на свободу вышли более 1,2 млн. чел. В общем, жест милосердия получился очень широкий. Да и освобождали вроде бы обоснованно, если бы не одно НО…

Зэки наконец-то покидают лагеря, но домой не спешат...

Среди условий освобождения было еще одно, благодаря которому тысячи уголовников теперь снова могли взяться за старое: грабить и убивать. Дело в том, что многим из них повезло загреметь в лагеря на недолгий срок, а такие преступники тоже подлежали амнистии. И все они двинулись в большие города – устанавливать свои порядки. А Улан-Удэ, как крупный перевалочный пункт, куда стремились все заключенные Колымы, Магадана и Внутренней Монголии, вообще на некоторое время перешел на казарменное положение. В Казань пришлось перебросить войска; местным жителям рекомендовалось забаррикадироваться в домах и ни в коем случае не выходить на улицы в темное время суток. Бандиты буквально озверели: врывались в магазины и кафе, захватывали крупные предприятия. В Казани курсантам военного училища пришлось усмирять целый грузовой поезд с амнистированными уголовниками, которые, почувствовав свободу, мгновенно разбежались по одному из поселков.

Такие ужасные последствия вызывали самые разные слухи. Все еще шла борьба за власть в высших кругах, поэтому простые граждане считали, что Берия таким образом стремится завоевать доверие электората: дескать, сейчас я их выпустил, а потом как возьмусь за власть жесткой рукой – от наказания никто не уйдет! Но никто не может сказать наверняка, действительно ли дела обстояли именно так. Однозначно одно: после амнистии повседневность и культурная жизнь в СССР коренным образом изменились: мирное интеллигентское и пролетарское существование вступило в гремучую смесь с воровским миром. Так сформировалась «блатная культура».

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