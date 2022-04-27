История неожиданной любви: как придворная карлица стала княгиней

Императрица Анна Иоанновна правила 10 лет. Об этом времени нет ни одного лестного слова. Все дело в том, что она, компенсирую годы забвения, посвятила всю себя забавам и увеселениям, бросив управление страной на самотек.

Императрица Анна Иоанновна.

Императрица обладала извращенным чувством юмора, все её развлечения и шутки были за гранью разумного. Но одна из них, хоть и начиналась крайне жестоко, в итоге обернулось большой любовью и крепкой привязанностью.

Князь

Михаил Алексеевич Голицын. Внук великого фаворита царевны Софьи Алексеевны Романовой, Василия Голицына. Михаил родился за год до опалы своего деда. До 25 лет прожил с ним в Каргополе. Получил отличное (почти европейское) домашнее образование. В 1714 году Василия Васильевича его семью возвращают из ссылки и Михаила посылают учиться в Сорбонну. После он посвящает себя военной службе. Блестящих талантов не проявил и вышел в отставку майором.

В 1729 году, после смерти первой жены Голицын уезжает в Италию. Там, без памяти, влюбляется в дочь трактирщика и женится на ней. Потеряв голову от чувств, Михаил принимает католичество (таково было условие невесты). В 1732 году молодые возвращаются в Россию.

Все-таки понимая отношение в перемене веры, Голицыны тайно поселяются в Немецкой слободе.

Шут

В это время на троне уже Анна Иоанновна. Императрице докладывают о позоре – представитель древнего княжеского рода ради безродной «немки» отрекся от православной веры! Правительница хоть и была самых простых нравов, спокойно принять такую весть не могла.

Брак признается недействительным. Голицына лишают всех чинов, имущества и земель. Его жену ссылают в Сибирь. Михаил становится штатным «дураком» при царице. Его обязанность высиживать яйца (для этого около покоев императрице стояла специальная корзина), а на пирах всем наливать квас. Даже фамилию Михаилу официально меняют на Квасник. Для потомка знаменитого рода начинаются долгие, мучительные 8 лет.

Придворная шутиха

Авдотья Ивановна Буженинова вдова поручика артиллерии Михаила Степановича Буженинова. Состояла при дворе Анны Иоанновны придворной шутихой. Стоит сказать, что в XVIII веке среди европейской знати считалось престижно иметь домашних слуг экзотической наружности.

Авдотья Буженинова

По их подобию императрица окружила себя толпой разных карлиц и уродцев. Особым расположением пользовалась Авдотья. Смышленая калмычка, очень проницательна. Она тонко чувствовала настроение императрицы и всегда могла ей угодить. Артистичная карлица пользовалась особым расположением Анны Иоанновны.

Свадьба

Незадолго до своей смерти императрица придумала новое развлечение. Она загорелась идеей женить свою любимую карлицу. Претендент нашелся быстро. Самый унижаемый шут – Квасник. К тому времени Голицын из-за постоянных унижений уже находился на грани безумия.

Конечно же свадебным планам шальной императрицы возражать он не мог. Началась подготовка. К февралю 1740 года посреди Невы возвели Ледяной дом. Огромные хоромы должны были стать пристанищем для молодоженов.

Свадьба состоялась 6 февраля. С участием 300 самых разных «подлых» людей всех племен и народов. По паре с каждого уголка страны. Шутовской свадебный «поезд» состоял из свиней, собак, верблюдов. Впереди процессии запертые в клетке, на слоне следовали несчастные Михаил и Авдотья.

Зима отличалась злейшими морозами, во время свадьбы стоял мороз за – 30. Непонятно, что заставило Анну поселить свою любимую карлицу в снежные хоромы, где все, включая постель молодоженов, было искусно вырезано из прозрачного льда. Однако доподлинно известно распоряжение императрицы не выпускать молодых из дома двое суток.

Непонятно каким чудом молодоженам удалось выжить. По легенде Авдотья подкупила стражу, выменяв у них теплую одежду на ожерелье (подарок императрицы). Михаил с супругой пережили две страшные ночи в ледяной тюрьме.

Вскоре Анна Иоанновна скончалась. Следующая императрица, Анна Леопольдовна, отменяет опалу Голицына, возвращает ему титул и даже часть имущества. Жизнь Шутовская свадьба оказалась для Михаила настоящей. Он искренни полюбил эту некрасивую, но очень добрую и отзывчивую женщину. Благодаря своей проницательности Авдотье удалось спасти супруга от безумия и пропасти отчаяния. Голицын не стал расторгать насильственный брак. Он переезжает с Авдотьей (теперь уже княгиней Евдокией) в родовое имение Архангельское. Окружает жену заботой и лаской. Вскоре она приносит ему сына Андрея. Но их счастье оказалось недолгим. Здоровье Евдокии стремительно ухудшается. Не помогают ни европейские врачи, ни самые современные способы лечения. Голицын не жалеет для нее ничего, но все бесполезно. В 1742 году, родив второго сына, Евдокия умирает. Михаил Алексеевич прожил долгую жизнь. Он скончался в возрасте 87 лет, до конца дней сохранив ясный ум и чувство юмора. Потомки Михаила еще долго хранили в родовом поместье портреты хозяев. Рядом с красавцем – барином сидит маленькая, совсем невзрачная калмычка. И все-таки она по праву занимает свое место среди десятков их высокородных предков.