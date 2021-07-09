Икона Николая Угодника Икона Николая Чудотворца (Угодника): значение

Любой народ, будь то славяне или мусульмане, почитает своих предков, святых и тех, кто, по старинным источникам, творил историю.

Так, сегодня можно встретить самые разные символы и знаки, сделанные в честь одного из мудрецов, чудотворцев.

Например, одной из по-настоящему достойных работ считается икона Николая Угодника. Она не только прекрасна, но и имеет огромное значение.

Кто такой Николай Угодник?

Давайте заглянем в историю. Николай Угодник — архиепископ, которого часто называли чудотворцем. Это значило, что святой человек был покровителем морей, путешественников, детей и купцов. В истории церкви он считался символом мощи, добра и справедливости. Родился святитель в Малой Азии. Это произошло в третьем веке нашей эры. Судьба Николая Угодника была тяжелая, и, по мнению многих, именно благодаря таким испытаниям его душа и тело избрали правильный жизненный путь.

Мальчишка родился в греческой колонии и с ранних лет был очень религиозным. С самого детства он посвятил свою жизнь христианству. Благодаря своим родителям Николай Угодник смог получить базовое образование. Мальчик обожал изучать Божественное Писание. Практически все время он находился в жилище Святого Духа, откуда не выходил днем.

Начало деятельности святителя

Ночью же Николай молился, читал и мысленно разговаривал с Богом. Интересным фактом является то, что после смерти родителей парень отдал всё свое наследство на благотворительность.

Святой Николай Угодник служил церкви во времена правления римских императоров Диоклетиана, а также Максимиана. Эти два человека ненавидели христиан и издавали указы об их преследовании. В этот сложный период разрушались храмы, общины и другие учреждения. Но Николай Угодник всегда был на стороне народа. Его прозвали «защитником», так как он всегда отстаивал интересы невинно осужденных и оклеветанных людей.

Помимо этого, Николай часто молился за моряков, мысленно посылая им удачную погоду, защиту от пиратства и других невзгод. За всю жизнь святителя ему приписывали множество чудес и деяний. Архиепископ на Руси был самым почитаемым, как и во всем мире. Сегодня Николай Угодник (чудотворец) — символ защиты от болезней и советник в неудачах, который всегда поможет. Его мощь навсегда останется великой для русского народа.

Деяния чудотворца

Одним из самых ранних событий в молодости чудотворца было паломничество в Иерусалим. Святитель решился на такой шаг, потому что желал помочь и исполнить просьбы отчаявшихся путников. Некоторые утверждают, что молитвы Николая оживляли людей, придавали сил и уверенности, спасали от гибели. Следует отметить, что в молодости он пошел учиться в Александрию и в тот период своей жизни воскресил моряка, который упал с мачты.

Также существует легенда о том, как Святой Николай Угодник спас трех молодых девушек, красоту которых «продавал» их собственных отец, так как считал, что это единственный способ расплатиться с долгами и выжить в столь тяжелое время. Когда святитель узнал о тяжкой судьбе юных дев, он пробрался к ним ночью домой и оставил мешочек с золотом для старшей из дочерей, которое и стало ее приданным. Ровно через 12 месяцев Николай повторил тоже самое, вот только в этот раз деньги он оставил средней из сестер. Каким-то образом их отец узнал о том, что Угодник помогает их семье, и решил отблагодарить его. Тогда мужчина спрятался в комнате младшей дочери и ожидал, когда придет Николай. По одной из версий, он все-таки увидел чудотворца, но тот не принял никаких благодарностей. Нельзя не отметить, что его считали ревностным воином церкви Христовой. Источники утверждают, что он испепелял идолов и языческие капища безжалостно.

Мощи Николая Чудотворца

За свою долгую жизнь Николай Угодник совершил немало отважных и благородных поступков. Некоторые считают, что именно за его заслуги Бог даровал ему долгие годы жизни, ведь и правда, чудотворец умер в очень пожилом возрасте. Сегодня мощи Николая Угодника хранятся в базилике Святого Николая (Бари), но не в полном составе. Так как часть из них находится в Турции, в храме Св. Николая. Это связано с тем, что якобы все мощи похитить не удалось. Поэтому получилось так, что они хранятся на совершенно разных территориях.

В честь великого святителя были возведены церкви и храмы в разных городах и странах. Предполагается, что моряки забрали некоторую часть мощей Николая и перевезли ее в Бари, но остальные фрагменты остались в могиле. Люди доставляли останки в Венецию, где и была возведена очередная церковь.

Возникновение праздника Св. Николая

Сегодня во многих городах и странах есть храм Николая Угодника, который может посетить любой желающий. И неудивительно, что люди с радостью идут в это место. Некоторые ищут поддержки, другие утешения, а третьи просто хотят поблагодарить святителя за оказанную помощь. Ведь с давних времен Николай Чудотворец считается покровителем обычных людей, невинных, оклеветанных, слабых.

В честь такого великого человека в наше время отмечается день Святого Николая. Как же люди пришли к этому? Все началось со дня перенесения мощей. В то время только жители Бари, которые имели честь хранить останки святителя, отмечали этот праздник. В других же странах его не считали подлинным и не воспринимали всерьез. Однако на землях великой Руси всегда почитали святителей, и слух о празднике Св. Николая распространился очень быстро. Православная церковь установила дату — 9 мая. С тех пор, а именно с 1087 года, люди отмечали праздник великого и почитаемого угодника Божьего.

На сегодняшний день праздник отмечают несколько раз в году. Но для представителей русского народа он ассоциируется с датой 19 декабря. Кроме того, этот день считается детским праздником, так как Николай приносит подарки своим маленьким друзьям под подушку (конечно, если они весь год вели себя хорошо).

Современные даты праздника

Итак, в наше время существует несколько дат праздника Святого Николая. Первая — это 6 (19) декабря. Ранее считалось, что это день смерти чудотворца, но сегодня это обычный детский праздник, который ассоциируется с конфетами и новыми игрушками, сказочным образом появившимися под подушкой ребенка. Вторая дата — это 9 (22) мая. Этот праздник отмечали с 1087 года, когда останки святителя прибыли в Бари. И, наконец, 29 июня (11 августа) — рождество Николая.

Священное место Николая Угодника в сердцах русского народа

На землях Российской империи всегда почитали имя чудотворца. Кроме того, не сокрылась от любопытных и верующих глаз икона Николая Угодника, которая очень много значила для каждого человека. Именно с этим связано огромное количество храмов и работ, которые были посвящены этому человеку. Вплоть до двадцатого века имя Николай было одним из самых популярных при наречении младенцев. Люди считали, что, называя мальчика, они подсознательно передают ему частичку святости и мужественности чудотворца.

Икона Николая Угодника

Уже не раз отмечалось, что люди любили Николая Угодника и боготворили, к нему обращались с просьбами о заступничестве. Неудивительно, что после его смерти они начали поклоняться иконе чудотворца. Для каждого славянина она имела большое значение. Но какой же смысл таила икона? Почему люди считали и продолжают думать, что она способна исцелять, помогать и оберегать?

Символом защиты, благородности и справедливости на Руси был Николай Угодник. Икона, значение которой не раз пытались охарактеризовать и объяснить, стала воплощением чудотворца после его смерти. К ней обращаются, когда нужна помощь, она на самом деле помогает верующим. И не важно, богат человек или беден, какие у него религиозные предпочтения или цвет кожи, влияние иконы необъятно.

Значение иконы чудотворца

Икона Николая Угодника «работает» для каждого человека по-разному. Но существует теория о том, что же она все-таки значит. По мнению многих ученых, она является символом защиты народа. В этом-то и заключается ее значение. Считается, что икона способна исцелять, избавлять от недугов, творить настоящие чудеса и даже не важно, верующий человек или нет. Таким образом, значение расшифровать очень просто — талисман, который помогает людям. Конечно же, многие предпочитали поклоняться оригинальной иконе. Сегодня же образ святого можно приобрести во многих местах, но от этого влияние чудесной картины не уменьшится. Важно знать, что действие иконы становится в несколько раз сильнее, если произносить специальную молитву.

Молитва Николаю Угоднику

Издавна молитва перед иконой считалась гарантом защиты человека и людей, о которых он просит у изображения святого. Поэтому всегда рекомендуют произносить ее, чтобы действие было сильнее. На самом деле существует огромное множество молитв Николаю Угоднику. Человеку достаточно лишь выбрать ту, которая поможет достичь желаемого результата. Например, попросить о замужестве или защите, избавить от болезней или неприятностей и так далее. Но все же выделяют семь основных молитв, которые в силах выучить каждый человек. Тогда, произнося их перед иконой, он может быть уверен, что необычная сила защитит его и всех членов семьи, а также дом и родственников.

Икона Николая Угодника (Чудотворца) обладает магической силой. Она может не только выполнить просьбу человека, но и ответить на некоторые вопросы. Искренняя молитва наделена необъяснимой силой, способной исцелить, избавить от душевных или телесных заболеваний, а также стать просвещенным, соединиться в законном браке с любимым и позабыть о ссорах. Кроме этого, икона обладает энергией, которая решает жизненные проблемы, начиная с мелких и заканчивая крупными. Никакие иконы России, кроме тех, которые были посвящены Богородице, не занимали такое важное место в сердцах славянского народа, как изображение Николая Угодника.

Интересные факты

Каждому человеку может встретиться своя икона Николая Угодника. Это сопряжено с тем, что праздник отмечают в разные дни календаря. Таким образом, существует икона «Николы зимнего» и «Николы вешнего». Первый при этом изображался в епископской митре, а второй — с непокрытой головой. Поэтому не следует считать, что иконы разные, и люди на них также различаются. Нет, обе они имеют одинаковое значение и чудотворное влияние на людей.

Помимо прочего, Николай Угодник также является покровителем для православных цыган. Также интересным фактом является то, что для некоторых чудотворец является Санта-Клаусом. Все потому, что, согласно одной из легенд, когда Николай оставлял мешочки бедным девушкам, а их отец хотел его встретить и отблагодарить, он предугадал эту ситуацию и бросил золото в дымоход. Именно на этой истории и построен прообраз великого и щедрого Санты.

Также следует отметить, что в Рязанской епархии празднуется день Святого Николая. Это торжество отмечается поместно и в честь изображения чудотворца. У славян архиепископ часто ассоциируется с самим Богом. Он занимает важное место в сердцах верующих и всегда помогает им справиться с недугами и неудачами. В России живут представители буддийского народа — буряты. Они отождествляют Николая Угодника с божеством процветания и долголетия. Калмыки, в свою очередь, включили чудотворца в пантеон духов-хозяев Каспийского моря.

Святитель Николай

Как ни странно может показаться некоторым неверующим, но икона Николая Угодника по-настоящему «работает». В наше время есть тому доказательства, ведь своими историями делятся простые люди, которые молились изображению чудотворца. Так, например, поместив икону в машину, многие спасались от серьезных аварий или гибели в результате опасного происшествия. Другие делятся впечатлениями о силе исцеления. Многим женщинам изображение святителя помогло обрести любовь и счастье. Святитель Николай Угодник (икона, значение которой трактуется как оберег, символ защиты, благодати и так далее) впервые был изображен примерно в 1325 году.

Место для «беседы» со святым

Наконец, хотелось бы отметить, что существует место, в котором всегда можно помолиться и «поговорить с чудотворцем» — это часовня Николая Угодника. Но просить помощи у святого можно и дома, перед его ликом либо же без иконы. Главное, необходимо это делать с благими намерениями, чистой душой и искренностью.

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