Царская кухня: любимые блюда Екатерины Великой

Дочь нищего немецкого аристократа, Екатерина II после восшествия на российский престол прославилась не только как мудрый политик.

Императрица любила вкусно поесть и всегда отдавала должное искусству придворных поваров. О кулинарных пристрастиях одной из самых великих женщин, которые когда-либо управляли государствами, читайте далее.

Ранние завтраки

Екатерина Великая вставала рано – в шесть часов. Умывалась, чистила зубы порошком из древесного угля и прямо в сорочке отправлялась в рабочий кабинет. Уже туда ей подавали обязательный утренний кофе с сахаром и сливками.

В те годы этот напиток был роскошью, которую могли себе позволить только очень богатые и знатные люди.

Для императрицы готовили его так: свежемолотые зерна закладывали в позолоченный кофейник, заливали водой, доводили до кипения и снимали с огня, чтобы дать настояться. Затем слегка остывший «кофий» вновь доводили до кипения и только после этого несли императрице.

Кофе получался крепчайшим. Однажды Екатерина предложила чашку «горького пойла», как называли в России этот напиток, своему секретарю, и у того настолько участилось сердцебиение, что он едва не лишился чувств. А вот Екатерине пристрастие к кофе до конца жизни сходило с рук.

Сытные обеды

После кофейного ритуала императрица приступала к государственным делам. Изучала документы, подписывала важные циркуляры и занималась другой бумажной работой, требующей ее участия. А в два часа пополудни делала перерыв на обед.

Ее повседневные трапезы были довольно простыми. Чаще всего императрица обходилась куском томленой говядины, нашпигованной салом и предварительной выдержанной в маринаде, вареной картошкой и солеными огурцами.

Если к обеду ожидались гости, меню становилось более изысканным: например, к столу могли подаваться индейка с шио, чирята с оливками, пулярд с трюфелями, гатто компьенское и другие модные иноземные яства.

Летом роль заглавного блюда в трапезе исполняли жареные вальдшнепы. Заядлая охотница, Екатерина добывала их лично. Тушки ощипанных и выпотрошенных вальдшнепов шпиговали салом, луком, горошинами перца и шишками можжевельника, обжаривали на сливочном масле и поливали брусничным соусом.

На десерт после основной трапезы подавали яблоки и вишни.

Роскошные ужины

К вечеру, после напряженного трудового дня, Екатерина Алексеевна отбывала на званый ужин или сама устраивала торжественные приемы.

На большие застолья собиралась вся петербургская знать и все послы иноземных государств. На малых приемах число приглашенных не превышало двадцати человек – это были члены императорской фамилии и особы, приближенные к императрице.

Обычно устройством ужинов занимался фаворит Екатерины – князь Григорий Потемкин. Специально, чтобы радовать императрицу, он завел штат из десятка кулинаров разных национальностей.

И они старались, как могли! Русский варил стерляжью уху, молдаванин готовил мамалыгу, а француз лепил из фарша «бомбы a-la Сарданапал» – прообраз нынешних пожарских котлет.

Бывали на застольях и другие кулинарные изыски. Например, огромная гусиная печенка, вымоченная в меде и молоке, похлебка из рябчиков с каштанами и пармезаном, бекасы с устрицами и удивительная «троянская свинья», один бок которой золотился румяной корочкой, а другой выглядел как отварной.

А вот с алкоголем на застольях было негусто. Вместо спиртного Екатерина пила обычную воду или смородиновый морс, а рюмку мадеры или рейнвейна позволяла себе очень изредка, и то на малочисленных ужинах в узком кругу.

И в десять часов вечера непременно удалялась в свои покои, чтобы вовремя лечь спать и с утра со свежей головой вновь приняться за работу.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Собор Радонежских святых: история установления и фото https://otari.mirtesen.ru/blog/43356861367/

Презренный нарцисс — как его распознать и что делать https://otari.mirtesen.ru/blog/43733576666/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!