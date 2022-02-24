«Мещанин» — это кто на самом деле? Даже Пушкин себя так называл!

В современном толковом словаре напротив слова «мещанин» вы найдёте два определения. Первое: это лицо мещанского сословия, а к мещанам относили мелких городских торговцев, ремесленников и низших служащих.

Второе, с пометкой «разговорное»: мещанин – это человек с мелкими ограниченными интересами, узким кругозором, обыватель.

Давайте разберёмся, как из первого значения получилось второе и что вообще за слово такое – «мещанин»?

От сословия к образу жизни

С 1775 по 1917 годы мещанство в России было одним из пяти сословий. Оно существовало наряду с дворянством, духовенством, купечеством и крестьянством.

Павел Свиньин, «Мещанка»

Сюда входили мелкие торговцы и ремесленники, а принадлежность к нему передавалась по наследству. Даже Пушкин писал о себе в стихотворении «Моя родословная»:

Смеясь жестоко над собратом,

Писаки русские толпой

Меня зовут аристократом.

Смотри, пожалуй, вздор какой!

Не офицер я, не асессор,

Я по кресту не дворянин,

Не академик, не профессор;

Я просто русский мещанин.

Главным условием причисления к мещанам было владение домом. При этом обанкротившиеся купцы с капиталом менее 500 рублей автоматически становились мещанами, а обогатившиеся мещане с доходом свыше той же суммы – купцами.

Владимир Муллин, «Купцы гуляют»

В XVIII веке у «мещанина» появляется негативная окраска. Формируется мнение, что мещане – люди мелочные, консервативные и с явным недостатком культуры.

В советское время неуважение к мещанам ещё больше растёт. Замечу при этом: Ленин использовал это слово как экономический термин, подразумевая мелких производителей и частных собственников.

После 1917 года «мещанами» называют людей, которые живут в угоду собственным интересам, имеют узкий кругозор и равнодушны к интересам общества. Для них материальные блага становятся смыслом жизни, что противоречит советским идеалам человека.

Утихомирились бури революционных лон.

Подёрнулась тиной советская мешанина.

И вылезло

из-за спины РСФСР

мурло

мещанина.

В. Маяковский «О дряни»

Что значит слово «мещанин». Истинное значение

Исторически термин сначала использовали по отношению к польским гражданам, что было связано с образованием Мещанской слободы и других мест проживания военнопленных из Польского государства. Для обозначения горожан в русском языке на тот момент уже было слово «посадский».

С лёгкой руки Екатерины II «мещанин» постепенно вытеснил «посадского», когда императрица предложила выделить средний класс горожан:

«В городах обитают мещане, которые упражняются в ремёслах, торговле, в художествах и науках».

Слово было заимствовано из польского языка, в котором существительное miasto («город») – родственник русского слова «место». К нему добавили суффикс и получили слово со значением «горожанин», «житель города».

И напоследок вопрос: как вы думаете, а есть ли мещанство сегодня? Кого можно назвать современными мещанами?

Источник

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