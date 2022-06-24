Сильная молитва Параскеве Пятнице о замужестве и от соперниц

Каждая девушка мечтает выйти замуж за любимого человека, но не всем улыбается счастье. Много веков назад, на заре христианства жила верующая девушка Параскева, которую родители нарекли Пятницей в честь дня распятия Христа. Параскева выбрала своим женихом Иисуса и осталась верной ему даже несмотря на жестокие страдания.

С тех пор все девушки-христианки молят святую об удачном и счастливом замужестве. Молитва Параскеве Пятнице помогла моей сестре найти замечательного человека, с которым она вот уже 10 лет в браке. В статье я поделюсь с вами этой чудодейственной молитвой. Дай Бог вам обрести верного и любящего мужа.

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ

Эта удивительная девушка умерла совсем юной после тяжких страданий: ее истязали палачи по приказу наместника императора. В те времена (3 век нашей эры) христиане подвергались жестоким гонениям, а вера во Христа почиталась опасной. Родители Параскевы умерли очень рано, оставив юную девушку одну. Но она настолько прониклась верой во Христа, открыла сердце и душу Спасителю, что ничто не заставило юное создание свернуть с пути истины и правды.

Все свое наследство девушка раздавала нуждающимся, оставляя для себя лишь самое необходимое. Многие женихи сватались к Параскеве, но она оставалась непреклонной.

Раз и навсегда девушка отдала свое сердце небесному жениху — Иисусу Христу. И тут на ее долю выпали страшные испытания: юную христианку схватили и привели к правителю. Наместник императора Диоклетиана был поражен молодостью и красотой девушки, поэтому сразу предложил ей руку и сердце.

Но Параскева ответила отказом наместнику, исповедав перед ним свою веру в Иисуса. Чиновник не поверил этому и приказал ей немедленно принести угодную идолам жертву. После категорического отказа Параскевы, наместник отдал ее на растерзание палачу. Много мук претерпела девушка, но все ее раны исцелил посланный Христом ангел. Оставаясь непреклонной в своей верности небесному жениху, Параскева была обезглавлена. Мощи юной христианки и по сей день исцеляют больных и страждущих, а молитвы девушек о замужестве всегда услышаны и не оставлены без ответа.

МОЛИТВЫ О ЗАМУЖЕСТВЕ

Иногда нечистая сила уводит от девушек женихов, оставляя в одиночестве. Чтобы не остаться незамужними, невесты с давних времен обращались к своей покровительнице — Параскеве. Именно она помогает всем обрести семейное счастье, ведь семья в христианстве почитается как маленькая церковь. Некоторые девушки не понимают важности создания семейных отношений, размышляя о грехе. Но в семейной жизни нет греха, раз она благословлена священником.

На заметку! Самой сильной молитвой является молитва у мощей святого покровителя.

О замужестве молят не только Параскеву: обращаются и к Андрею Первозванному, и к Николаю Чудотворцу, и к священной мученице Екатерине. Но Параскева Пятница стоит особняком, ведь она сама была невестой — поэтому понимает всех девушек. Также Параскева содействует в обретении счастья материнства, помогая бесплодным женщинам забеременеть.

Икона святой находится в каждом православном храме. День почитания Параскевы Пятницы — 10 ноября по новому стилю.

В чем помогает святая Параскева:

найти суженого;

удачно выйти замуж по любви;

жить с мужем в любви и согласии;

защищает семью от конфликтов и порчи;

помогает обрести семейное благополучие;

помогает обрести женское счастье;

дарует бесплодным женщинам счастье материнства.

Чтобы молитва была услышана, нужно произносить ее с верой в сердце и без сомнений. Также очень важно пройти покаяние, исповедаться священнику и принять причастие.

Святая Параскева помогает обрести взаимную любовь, и это не относится к колдовским приворотам. Православные молитвы произносят от чистого сердца и после покаяния, они исключают нечистые помыслы и порабощение чужой воли. Не следует ждать немедленного результата после прочтения молитвы: важно вести чистую церковную жизнь, регулярно молиться и посещать церковные службы.

Когда лучше всего читать молитвы Параскеве Пятнице? Это нужно делать утром и вечером после прочтения основного молитвенного свода. Купите в церкви освященную икону, свечи и возносите ежедневные молитвы. И ваша просьба будет услышана. Не забудьте после поблагодарить святую за помощь и содействие. Многие женщины относят в храм драгоценности и украшают ими иконы. Это делать не обязательно, ведь самая большая благодарность — это искреннее служение Христу.

Молитва о замужестве (также может читать и мать за свою дочь):

Иногда счастью девушки пытается помешать дьявол и подсылает бессовестных соперниц. Чтобы защитить себя от происков неблаговидных девиц, нужно постоянно об этом просить Параскеву Пятницу и Пресвятую Богородицу. Божья мать укроет своим святым Покровом от происков дьявола, а святая Параскева будет день и ночь молить Христа о защите.

Молитва от происков соперниц:

Вооружившись верой и молитвенной защитой, можно не опасаться за свое благополучие. А после свадьбы можно попросить святую о даровании малыша.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2506772405963721539/

А вы знали об этом?

Шапка Мономаха – древний русский артефакт, который принято считать символом самодержавия. Шапка Мономаха сделана из золотых пластин и соболиного меха, отделана жемчугом и драгоценными камнями. Венчает шапку крест. Шапка Мономаха хранится сейчас в Оружейной палате. Как не парадоксально, но Шапка Мономаха ,символ русского самодержавия, вначале была женским головным убором. По версии советского историка Николая Борисова шапка эта – женская и принадлежала сестре Узбек-хана. А попала она в руки московских князей таким образом. Московский князь Юрий Данилович много времени провел на территории Золотой орды. Там он установил хороший контакт с местной знатью и возвратился назад с богатыми дарами. В числе даров была, в том числе, и эта шапка. Татарские женщины украшали ее павлиньими перьями. Московские князья установили туда крест. Шапка Мономаха получила высокий статус при Иване Грозном. При нем было решено – все русские цари венчаются на трон шапкой Мономаха. Кстати, в повседневной жизни шапку не носили - после венчания на трон ее сразу убирали в сокровищницу. А в жизни царь носил более скромный вариант этого головного убора. Отменил эту традицию Петр I, заменив на европейский лад обрядом коронации.

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