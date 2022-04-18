Поцелуйный обряд: старинный русский обычай

Старинный русский обычай чествования гостей существовал на Руси в 16-17 веках, назывался он поцелуйный обряд. Во время пира выходила хозяйка дома и подносила чарку вина или медовухи гостям, а в ответ гости целовали ее в щеку. Таким образом демонстрировалось уважение к почетным гостям дома.

Впервые эту традицию описал посол Священной римской империи Августин Майерберг в 1661 году во время приезда в Москву. После завершения посольства барон написал воспоминания «Путешествия в Московию», в которых он поделился своими впечатлениями об устройстве жизни и обычаях русских людей. Больше всего Майерберга впечатлил поцелуйный обряд.

«Под венец» картина Константина Маковского

«Иной раз на этих пирах не бывает недостатка и в подарках своего рода. Всегда входит в столовую и жена хозяина в самой нарядной телогрее и во всем женском убранстве в сопровождении двух или многих прислужниц; она подает знатнейшему из собеседников чару водки, омочив в ней края своих губ. А пока пьет он, она поспешно уходит и тотчас же приходит назад для исполнения такой же обязанности к другому собеседнику» - барон Майерберг.

Поцелуйный обряд проводился только по требованию хозяина дома и, как правило, завершал собой пир. Он выполнялся только для самых важных и дорогих гостей. Хозяин дома мог в это время похвастаться красотой своей жены. Во время обряда хозяйка обязательно кланялась в пояс гостю, а гость отвечал ей поклоном до земли. Церемония всегда шла неспешно и степенно. Сразу после завершения обряда женщины уходили на свою половину дома.

«Боярский свадебный пир в XVII веке» фрагмент картины Константина Маковского

Немецкий дипломат Иоганн Корб в 1689 году так писал об этой традиции в «Дневнике путешествия в Московское царство»:

«Целомудрие замужней женщины или стыдливость девичья не могут тоже устранить исполнения сего обычая. Было бы уголовным преступлением отказаться от приема предлагаемого яйца или уклонится от поцелуя».

Для русской знатной женщины данный обряд был практически единственной возможностью побывать на пиру. В 16 веке и ранее женщины Руси вели затворнический образ жизни, почти все время они проводили только на женской половине дома, в тереме. Там они занимались рукоделием и ведением домашнего хозяйства. По праздникам женщины ездили в церковь, но по улицам им можно было передвигаться только в закрытых возках.

«Поцелуйный обряд» картина Константина Маковского

Когда и как на Руси появился этот обряд неизвестно. Историк И.Е.Забелин считал, что обычай этот исконно русский, и возможно был сформирован под влияние Византии. Поцелуй на Руси всегда означал высшую форму почитания, уважения и преданности. Для славян поцелуй являлся пожеланием здоровья, им обменивались как при встречах, так и при прощании.

Поцелуйный обряд был полностью забыт после царства Петра I, изменились времена и нравы. А Вы знали про этот интересный обычай?

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Библейские стихи о том, как верующим преодолеть искушение https://otari.mirtesen.ru/blog/43083758072/

Неразгаданные тайны пустынь, которые предстоит разгадать человечеству https://otari.mirtesen.ru/blog/43914274710/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!