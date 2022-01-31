«Секс по дружбе»: может ли сохраниться дружба, когда секс заканчивается?

Дружеский секс — довольно распространенное явление. Особенно среди молодых людей: не меньше 60% признаются в том, что у них есть или когда-либо был хотя бы один такой «друг». Почему многие выбирают секс по дружбе и как будут развиваться такие отношения, если из них исчезнет секс?

Секс по дружбе: плюсы и минусы

Если взять весь спектр сексуальных отношений — от случайных связей вроде секса на одну ночь до истинно романтических отношений с постоянным партнером в течение нескольких лет, — дружеский секс окажется где-то посередине между этими полюсами.

В нем нет ничего удивительного: партнеры достаточно хорошо знакомы друг с другом, часто даже не один год, их связывает история несексуальных отношений, и между ними уже есть определенный уровень эмоциональной близости. Другими словами, секс по дружбе может обезопасить от тех рисков, которыми чреваты случайные связи, например от опасности нарваться на грубого, агрессивного или неадекватного партнера или стать жертвой слухов о своей распущенности.

«Но в то же время секс по дружбе далек от полноценных отношений — таким партнерам всегда не хватает обязательств относительно совместного будущего, да и ожидания моногамии в этих отношениях могут не оправдаться, — отмечает Жана Врангалова.

— Сексуальные связи между друзьями помогают избежать опасности открываться и сближаться с совершенно „не вашим“ человеком, но и не дают гарантии, что из этого может возникнуть длительный союз, который устраивает обоих».

Помимо очевидных выгод — сексуального удовлетворения вкупе с общением и поддержкой, дружеский секс обладает еще двумя важными преимуществами, считает американский эволюционный психолог Питер Джонасон.

Когда человек заводит себе партнера по сексу, он заполняет пустоту, которая возникает при отсутствии полноценных отношений. Нередко такая связь становится для него временной отдушиной, пока он находится в поиске того партнера, который его по-настоящему устроит.

С другой стороны, интимные отношения с хорошо знакомым человеком могут стать для него своего рода «полигоном», позволяя проверить, действительно ли он готов к более серьезным отношениям в принципе — а быть может, и с этим партнером в частности.

Но, как правило, эту проверку на прочность «друзья по сексу» не проходят: только 10–20% дружеских сексуальных связей превращаются в долгосрочные романтические отношения. Подавляющее большинство спустя какое-то время — иногда это месяцы, а иногда и несколько лет — сталкивается с тем, что сексуальное влечение исчезает. Что же дальше? Заканчивается ли дружба вместе с сексом и есть шанс после этого сохранить теплые отношения?

Секс разрушает дружбу?

Широко распространено убеждение, что секс якобы усложняет отношения, разрушая дружбу. Этот вопрос беспокоит тех, кто задумывается о перспективе дружеского секса. В опросе, который провели американские специалисты по межличностному общению Мелисса Биссон и Тимоти Левин, разрушение дружбы стало вторым наиболее часто упоминаемым недостатком дружеского секса (так ответило 28% респондентов), на первом же месте оказался риск развития безответного чувства (65% респондентов).

Впрочем, результаты другого недавнего исследования ставят под сомнение эти опасения. Исследовательская группа во главе с доктором Джесси Оуэн из Университета Луисвилля, штат Кентукки, провела опрос среди 1000 студентов об их опыте дружеского секса.

Из 300 человек, у которых была сексуальная дружеская связь в течение последнего года, которую к моменту опроса они уже не поддерживали, 80% сказали, что остались со своими партнерами друзьями. Более того, половина из них отметили, что их отношения стали еще ближе и теплее, чем до сексуальной связи. Любопытно, что в одинаковой мере с этим соглашались как юноши, так и девушки.

Секс по дружбе может закончиться по-разному. Например, может исчезнуть сексуальное влечение или секс перестает приносить удовольствие

Случается, что один из партнеров влюбляется в другого, и тогда кто-то из них или оба решают, что это была плохая идея. Иногда у одного из партнеров возникают серьезные отношения с кем-то еще. Но как бы то ни было, многие пары не видят проблемы в том, чтобы снова стать «просто друзьями».

Общая история и общие воспоминания, эмоциональная близость и взаимная симпатия никуда не уходят и способны стать хорошим фундаментом для продолжения отношений в другом формате.

Ну а почему же остальные 20% опрошенных не сумели остаться друзьями со своими бывшими партнерами? Как оказалось, исходные условия для их отношений были несколько иными. Либо их «дружеский секс» изначально был основан на чем-то большем, чем взаимное физиологическое влечение, либо же их дружба не была достаточно крепка. После завершения своей связи они чувствовали себя одновременно обманутыми и при этом в целом отзывались о закончившихся отношениях более негативно, чем те, кому удалось сохранить дружбу.

«Так что если у вас есть „друг по сексу“ или вы как раз раздумываете, не начать ли сексуальные отношения с кем-то из знакомых, вам не стоит беспокоиться относительно дружбы: если ваши отношения достаточно крепки и без секса, то секс сам по себе едва ли их сможет разрушить. А если ваша дружба не сможет выжить после физического сближения, велика вероятность, что это была и не дружба вовсе», — считает сексолог Жана Врангалова.

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