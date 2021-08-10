ТОП-10 ошибок женщин в постели, которые разрушают отношения

Женщины обижаются на мужчин, когда они хвастаются своими победами в постели, но и сами не прочь обсудить интимные отношения на девичнике. С особым удовольствием они жалуются на несовершенство партнера.

Но не нужно забывать, что в сексе участвуют двое, поэтому в том, что он оставляет желать лучшего, есть и ваша вина.

ТОП-10 ошибок женщин, которые портят отношения

Женщины осознают, что через некоторое время их интимная жизнь становится не такой яркой и насыщенной, как тогда, когда отношения с мужчиной только начинались. Понимают, но далеко не всегда начинают действовать.

Регулярная половая жизнь благоприятно сказывается на здоровье, улучшает настроение, наполняет энергией. Секс — важная составляющая семейной жизни, так что стоит попытаться исправить собственные ошибки.

Игра и имитирование мешают строить отношения с мужчиной

Эта тема болезненна и для мужчин, и для женщин, даже если у них серьезные отношения. Причины, которые заставляют женщину имитировать удовольствие, могут быть разными, но они всегда приводят к одному результату — снижению сексуального влечения.

Неудовлетворенность будет накапливаться, вызывая раздражение и апатию. Первое время партнер может не подозревать, что его ласки не доставляют вам должного удовольствия, но рано или поздно у него появятся сомнения.

Пассивность и отсутствие интереса к сексу

Обманы в спальне — опасная игра, которая может разрушить даже серьезные отношения.

Многие девушки имеют ошибочное заблуждение — им кажется, что если они будут вести себя в постели расковано, то партнер посчитает их распущенными и неприличными. А вот мужчинам, наоборот, нравится, когда их женщина чувствует себя комфортно в отношениях и проявляет настойчивость и решительность в сексе. Это пробуждает их фантазию.

Женщины, рискнувшие проявить инициативу, получают такой отклик от партнера, который они не ожидали. Заинтересованность в близости с ним стимулирует его на новые свершения, эксперименты — отношения с мужчиной становятся крепче и ярче. Вялость и лень портят секс, делают его пресным и обыденным.

Негатив к экспериментам

Мужчины очень расстраиваются, когда их партнерши не любят секс — это накладывает отпечаток на отношения в целом. Если девушки негативно реагируют на любое предложение попробовать что-нибудь новое, представители сильного пола теряют к ним интерес — такова их психология.

Эксперименты позволяют разнообразить и «разжечь» отношения. Если вы категорически против того, что предлагает вам партнер, дайте ему возможность выбрать из нескольких компромиссных вариантов.

Скрытность и зажатость разрушают серьезные отношения

Когда мужчины говорят о недостатках женщины в постели, они часто называют скрытность и замкнутость. Они хотят слышать о женских фантазиях — это разжигает в них огонь. Честность в интимной сфере сближает партнеров, особенно, если у них серьезные отношения. Девушка, которая рассказывает своему мужчине о том, чего она хочет в постели, получает настоящее удовольствие от его ласк.

Представители сильного пола сошлись во мнении, что заниматься сексом с женщиной, которая во время процесса лежит неподвижно и не выражает свои эмоции — настоящая мука. Чтобы наслаждение было обоюдным, нужно менять мировоззрение и учиться «подзадоривать» партнера. Мужчины любят стоны, активные движения, проявления страсти — будьте незакомлексованной и уверенной в себе.

Женская психология: оральный секс — это плохо

Реальность такова, что мужчины очень любят такие ласки. Без них секс они считают неполноценным, поэтому не спешат отказываться от такого удовольствия. Но еще больше мужчин задевает то, что любимая женщина испытывает отвращение к самому дорогому, что у них есть.

Естественно, вы не должны сутками находиться ниже уровня пояса вашего партнера, но ставить запрет на такой вид секса тоже не стоит. Вы разнообразите отношения с мужчиной, если хотя бы иногда будете радовать избранника приятным «десертом».

Секреты красоты: снимите «бабушкино» белье

Времена, когда растянутые хлопковые трусы считались нормой, давно прошли. Представителям сильного пола нравится белье, которое им захочется немедленно с вас снять. К ним точно нельзя отнести заношенные бюстгальтеры и штопаные трусики.

Уделите выбору нижнего белья не меньше внимания, чем подбору гардероба. Не забывайте, что мужчины любят глазами — если вы будете в таком красивом «наряде», избранник не сможет устоять.

Комплексы по поводу фигуры

Когда женщина не принимает свое тело, это сказывается на интимной жизни, негативно влияет на отношения. В постели она думает не об обоюдном удовольствии, а о том, как выглядит со стороны. Это мешает расслабиться и настроиться на нужный лад. Такие женщины считают, что лучший секс — с выключенным светом и под одеялом.

Секреты красоты просты: если мужчина хочет интимных отношений с девушкой, значит, он считает ее привлекательной. Поэтому не нужно стесняться своего тела — лучшая любовница та, которая уверена в себе.

Чрезмерная болтливость

Задушевные беседы — это, конечно, хорошо. Они укрепляют серьезные отношения, сближают партнеров. Но только не во время секса. Если женщина хочет что-то обсудить, когда мужчина ее ласкает, он воспринимает это как оскорбление. Для него это знак, что она не настроена получить удовольствие и ответить ему взаимностью.

Максимум, что можно говорить во время секса — это имя своего партнера и фразы, которые возбуждают мужчину.

Незнание мужской физиологии

Мужчин очень раздражает, когда партнерша забывает, что на их теле больше одной эрогенной зоны и фокусируется на «причинном месте». Ищите «волшебные кнопки», которые возбудят вашего избранника: соски, внутренняя поверхность бедра, низ живота.

Каждый раз двигайтесь по разному «маршруту» — механичность и предсказуемость убивают желание. Секс — занятие творческое, поэтому не бойтесь менять сценарий.

Не нужно так стараться!

Мужчин выводят из себя женщины с синдромом отличницы — так и хочется им сказать, чтобы перестали стараться и начали получать удовольствие. Когда девушка подстраивается под партнера, она забывает о своих потребностях.

Секс — это удовольствие, а не повинность. Поэтому перестаньте «выслуживаться» в отношениях с мужчиной— он этого не оценит.

Но и бездельницей быть тоже не стоит. Не перекладывайте на мужчину ответственность за процесс и ваш оргазм. Иначе партнер будет чувствовать себя как на экзамене и отношения станут для него в тягость. Не страдайте молча, если вы чем-то недовольны. Просите помощи у мужчины — неудовлетворенность негативно влияет на психологическое и физическое здоровье.

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